‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

El final de la relación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar del programa Yo me llamo sorprendió a los seguidores del concurso que estuvieron atentos a cada una de sus interacciones en la edición de 2025 del famoso reality, pues su cercanía fue muy genuina y se dio en complicidad de sus compañeros.

Sin embargo, el artista aseguró que este vínculo tan comentado llegó a su fin, aunque él no lo olvida porque considera que los recuerdos y gestos que perduran más allá del escenario, lo que llevó a los seguidores del programa a pensar en que aún tiene sentimientos por la también cantante.

En medio de una entrevista con el programa La Red, el artista que encarnó a Bob Marley relató cómo la cercanía cotidiana durante la competencia se transformó en un vínculo sentimental que trascendió el ámbito televisivo.

El intérprete explicó que la relación surgió de manera inesperada, teniendo en cuenta que la convivencia diaria en el programa propició que la afinidad inicial se convirtiera en afecto y, posteriormente, en una relación sentimental.

Tras finalizar su participación en el reality, los jóvenes decidieron continuar su historia fuera de cámaras, compartiendo viajes y momentos en un entorno más privado.

Uno de los recuerdos más significativos de esa etapa fue un relicario con fotografías de ambos, un obsequio de la imitadora de Ángela Aguilar que el cantante aún lleva consigo. Este objeto, según relató a La Red, se ha convertido en un símbolo tangible de lo que vivieron juntos.

Sin embargo, pese a todo el cariño que se tenían, la distancia geográfica representó un obstáculo difícil de superar, ya que ella reside en Venezuela, lugar de donde es oriunda. Por esta razón, hace aproximadamente dos meses, los dos optaron por poner en pausa la relación, una decisión que no resultó sencilla para ninguno de ellos y que impactó en gran medida a los seguidores.

El imitador de Bob Marley recordó el momento de la despedida, cuando se dirigió al aeropuerto con el propósito de verla antes de su partida: “Hice lo imposible para despedirme de ella”, expresó durante la entrevista con La Red, demostrando así la autenticidad y profundidad de sus sentimientos.

Además, el joven imitador reconoció abiertamente: “me enamoré”, una declaración que refuerza la intensidad del vínculo que compartieron, pese a que fueron pocos meses.

Aunque la relación sentimental finalizó, los dos mantienen un contacto esporádico a través de mensajes de texto, aunque no se comunican diariamente. El artista manifestó su gratitud por la experiencia vivida y señaló que se encuentra abierto a nuevas oportunidades y a la posibilidad de conocer a alguien más.

La relación entre Bob Marley y Ángela Aguilar

La cercanía de los participantes surgió en medio de la más reciente edición del concurso de imitación, después de varios rumores, pues a la joven se le veía muy feliz, por lo que los jurados aseguraron que estaba enamorada.

Después de varios días, sus compañeros confesaron que, efectivamente, entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar surgió un vínculo más allá de la amistad.

En medio del programa, Bob Marley le regaló una manilla a Ángela Aguilar con la que demostró su amor por ella, teniendo en cuenta que en la cultura rastafari este tipo de obsequios son muy significativos. Su amor se selló con un beso en cámara, ante millones de televidentes, y tras finalizar el concurso los dos continuaron frecuentándose y duraron un par de meses más.

Finalmente, la distancia, les jugó una mala pasada y terminó con su amor, lo que desató comentarios de sorpresa entre sus seguidores, aunque otros aseguraron que solo se trataba de marketing.