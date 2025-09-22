Colombia

‘Yo me llamo’: Así fue el emotivo adiós entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

El artista reveló detalles inéditos sobre la relación que surgió durante el ‘reality’

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
El amorío llegó a su fin poco después del programa - crédito TikTok

El final de la relación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar del programa Yo me llamo sorprendió a los seguidores del concurso que estuvieron atentos a cada una de sus interacciones en la edición de 2025 del famoso reality, pues su cercanía fue muy genuina y se dio en complicidad de sus compañeros.

Sin embargo, el artista aseguró que este vínculo tan comentado llegó a su fin, aunque él no lo olvida porque considera que los recuerdos y gestos que perduran más allá del escenario, lo que llevó a los seguidores del programa a pensar en que aún tiene sentimientos por la también cantante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En medio de una entrevista con el programa La Red, el artista que encarnó a Bob Marley relató cómo la cercanía cotidiana durante la competencia se transformó en un vínculo sentimental que trascendió el ámbito televisivo.

El intérprete explicó que la relación surgió de manera inesperada, teniendo en cuenta que la convivencia diaria en el programa propició que la afinidad inicial se convirtiera en afecto y, posteriormente, en una relación sentimental.

Tras finalizar su participación en el reality, los jóvenes decidieron continuar su historia fuera de cámaras, compartiendo viajes y momentos en un entorno más privado.

La relación no duró mucho,
La relación no duró mucho, pese a todas las muestras de cariño - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

Uno de los recuerdos más significativos de esa etapa fue un relicario con fotografías de ambos, un obsequio de la imitadora de Ángela Aguilar que el cantante aún lleva consigo. Este objeto, según relató a La Red, se ha convertido en un símbolo tangible de lo que vivieron juntos.

Sin embargo, pese a todo el cariño que se tenían, la distancia geográfica representó un obstáculo difícil de superar, ya que ella reside en Venezuela, lugar de donde es oriunda. Por esta razón, hace aproximadamente dos meses, los dos optaron por poner en pausa la relación, una decisión que no resultó sencilla para ninguno de ellos y que impactó en gran medida a los seguidores.

El imitador de Bob Marley recordó el momento de la despedida, cuando se dirigió al aeropuerto con el propósito de verla antes de su partida: “Hice lo imposible para despedirme de ella”, expresó durante la entrevista con La Red, demostrando así la autenticidad y profundidad de sus sentimientos.

Además, el joven imitador reconoció abiertamente: “me enamoré”, una declaración que refuerza la intensidad del vínculo que compartieron, pese a que fueron pocos meses.

Aunque la relación sentimental finalizó, los dos mantienen un contacto esporádico a través de mensajes de texto, aunque no se comunican diariamente. El artista manifestó su gratitud por la experiencia vivida y señaló que se encuentra abierto a nuevas oportunidades y a la posibilidad de conocer a alguien más.

La pareja llegó a su
La pareja llegó a su fin tras intentar mantener la relación a flote - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La relación entre Bob Marley y Ángela Aguilar

La cercanía de los participantes surgió en medio de la más reciente edición del concurso de imitación, después de varios rumores, pues a la joven se le veía muy feliz, por lo que los jurados aseguraron que estaba enamorada.

Después de varios días, sus compañeros confesaron que, efectivamente, entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar surgió un vínculo más allá de la amistad.

El artista afirmó que se
El artista afirmó que se enamoró - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En medio del programa, Bob Marley le regaló una manilla a Ángela Aguilar con la que demostró su amor por ella, teniendo en cuenta que en la cultura rastafari este tipo de obsequios son muy significativos. Su amor se selló con un beso en cámara, ante millones de televidentes, y tras finalizar el concurso los dos continuaron frecuentándose y duraron un par de meses más.

Finalmente, la distancia, les jugó una mala pasada y terminó con su amor, lo que desató comentarios de sorpresa entre sus seguidores, aunque otros aseguraron que solo se trataba de marketing.

Temas Relacionados

Yo me llamoBob MarleyÁngela AguilarYo me llamo Ángela AguilarYo me llamo Bob MarleyColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian presunta contratación irregular dentro del Ejército: se habrían beneficiado a dos empresas con millonarios acuerdos

La acusación fue hecha por el sargento (r) Alexander Chala Sáenz, que también denunció al ministro de Defensa y al exgeneral Eduardo Zapateiro por un supuesto contrato con Indumil

Denuncian presunta contratación irregular dentro

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

La caleña de 35 años de edad detalló el proceso que la llevó a una cesárea inesperada y la situación de su hijo, que deberá permanecer varias semanas en incubadora

Exparticipante de ‘La casa de

Andrés Forero denunció que pretenden “silenciarlo” con denuncia que impusieron en su contra ante la Corte Suprema

El proceso judicial que protagoniza el congresista expone la fragilidad de las garantías parlamentarias frente a estrategias de silenciamiento político

Andrés Forero denunció que pretenden

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

El artista de música urbana pidió a sus seguidores alertar cualquier indicio que conduzca a dar con el paradero del joven artista

J Balvin se sumó a

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Los famosos se presentaron juntos en Bogotá y su paso por el escenario volvió a sacar a la luz sus vidas personales

A Jessi Uribe y Nodal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Estas fueron las curiosas publicaciones que hizo Regio Clown en sus redes sociales antes de desaparecer junto a B King en México

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad