Colombia

Un video de una ‘tiktoker’ ecuatoriana ayudó a identificar a un colombiano que estaba desaparecido desde 2023

La publicación de Amy Solano, que superó 32 millones de vistas, permitió reconocer a Diego Londoño, un hombre que, según sus familiares, cuenta con una pérdida total de memoria

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

- crédito @amysolanogutierrez/TikTok
- crédito @amysolanogutierrez/TikTok

Un video publicado en redes sociales por la influencer ecuatoriana Amy Solano permitió que una familia de Colombia localizara a un ser querido que llevaba dos años desaparecido.

Este episodio comenzó cuando la empresaria ecuatoriana grabó uno de sus habituales videos frente al espejo de su tienda, ubicada en la ciudad de Machala, en la Provincia del Oro (Ecuador).

De repente, un hombre apareció de fondo, saludando con amabilidad desde la ventana, lo que generó un momento de felicidad para la mujer, y derivó en que compartiera el instante en la red social Tiktok acompañado de la canción Día de suerte de la cantante Alejandra Guzmán.

Lo que no imaginaba era el alcance que tendría la publicación: el video superó los 32 millones de reproducciones y acumuló 2,6 millones de ‘me gusta’.

Entre la avalancha de reacciones, muchos usuarios bromearon sobre la apariencia del hombre e, incluso, algunos lo confundieron con otro creador de contenido digital.

Sin embargo, un comentario sobresalió: “Él es Diego Londoño, mi hermano, lo buscamos hace dos años”, escribió Lucía Londoño.

A este mensaje se sumaron otros familiares, como Marta y Olga Judith Londoño, quienes confirmaron la identidad del hombre.

Desde Medellín, Marta expresó: “Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel”.

Por su parte, Olga solicitó ayuda para restablecer el contacto: “Es nuestro hermano, Diego Luis Londoño. Por favor, ayúdanos a contactarlo”.

De acuerdo con la familia, Diego Londoño, de 41 años, padece una severa pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que le impide recordar datos fundamentales como su nombre o su lugar de origen.

Tras el primer contacto, Amy Solano publicó dos videos adicionales en los que relató el caso y confirmó su disposición a colaborar en la búsqueda de este hombre.

