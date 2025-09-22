Susana Muhamad arremetió contra Daniel Quintero por su presencia en la consulta del Pacto e insistirá en impedimentos del acusado exalcalde

El acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero fue blanco de duras críticas por parte de la exministra de Ambiente Susana Muhamad - crédito suministrada a Infobae Colombia - Carlos Ortega/EFE

Los señalamientos al acusado exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, por parte de miembros del Pacto Histórico, no cesan. A la polémica por la publicación hecha en las redes sociales del exmandatario, en una comparación con el aspirante de derecha Abelardo de la Espriella, que fue señalada de homofóbica por sus críticos, se sumaría un caso en el que habría actuado en contra de los ideales de la colectividad.

La denuncia provino de la exministra de Ambiente y, como Quintero, precandidata presidencial por el colectivo oficialista Susana Muhamad, que expuso en su perfil de X y citando un artículo de Infobae Colombia una situación que, según ella, hace de la aspiración de Quintero ajena a los intereses de la representatividad del presidente de la República, Gustavo Petro.

Y todo por el aval que, a través de su movimiento, el exburgomaestre habría dado a una cuestionada candidatura en el departamento de Santander.

Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez, no recibió certificación para integrar la lista al Senado en las elecciones de 2026 - crédito @lauracahumada/Instagram

Los señalamientos de Susana Muhamad a Daniel Quintero

Según la extitular de cartera, Quintero avaló en su colectividad, Independientes, a la esposa del imputado alcalde de Barrancaberemeja, Jonathan Stiwel Vásquez, Laura Cristina Ahumada: que quiere aspirar a la Cámara de Representantes por Santander. Lo anterior, pese a que el Comité de Ética del Pacto Histórico le negó el respaldo a la mujer para ir al Senado, por los escándalos que salpicarían a su pareja sentimental.

“El alcalde de Barrancabermeja está imputado y va a juicio por compra de votos, soborno a testigos y corrupción. Daniel Quintero, a través de su movimiento Independientes postuló a la esposa del alcalde, Laura Cristina Ahumada, como precandidata a la Cámara por Santander”, recordó Muhamad, con relación a que el caso merece un profundo análisis, por la manera en la que, según ella, Quintero no estaría alineado.

Muhamad, que explicó que el Pacto le negó la certificación a Ahumada por “no cumplir los requisitos éticos”, aprovechó este caso para radicar una impugnación al acta del Comité de Ética en la que se aprobó la aspiración del exalcalde como precandidato del colectivo de Gobierno. Entre sus argumentos está que el caso de la mujer serviría de precedente para negar, también, la presencia de Quintero en la consulta.

La exministra de Ambiente Susana Muhamad enfatizó en sus críticas al exalcalde Daniel Quintero, por un polémico aval de su movimiento Independientes - crédito @SusanaMuhamad/X

Quintero estaría violando las “reglas del juego”, según Susana Muhamad

“He radicado impugnación al acta del comité de ética que, a pesar de esto, aprueba los requisitos éticos de Quintero. Primero, por los procesos judiciales en curso en su contra, por presunta corrupción en la Alcaldía de Medellín. Segundo, por buscar apalancarse con fuerzas por fuera del Pacto también cuestionadas por corrupción, específicamente en Santander", expresó Muhamad, que se despachó contra el exalcalde.

Y es que, de acuerdo con la exministra y precandidata, Quintero presuntamente estaría violando las “reglas del juego” acordadas el 19 de julio en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá, no solo de cara a la consulta que debería hacerse el 26 de octubre; también para la conformación de la lista al Senado por el naciente partido -del cual aún no hace parte Colombia Humana y Progresistas- y las candidaturas a la Cámara.

Daniel Quintero irá a jucio por el caso Aguas Vivas, cuando era alcalde de Medellín - crédito @QuinteroCalle/X

Este mensaje podría estar relacionado a que solo es el Comité Político Nacional el que podrá resolver el caso de todos los que quieran establecer acciones para que se revisen sus casos, como el de Ahumada, de cara las elecciones legislativas de 2026. Y que Quintero, con lo que sería la postulación de este controversial perfil, no estaría acatando las determinaciones que se toman al interior de la colectividad.

Hasta el momento, Quintero no le ha respondido a Muhamad frente a esta denuncia, con la que buscaría que se revisaran, una vez más, los motivos por los que se avaló la aspiración del exmandatario de los medellinenses: el mismo que será llevado a juicio por la Fiscalía General de la Nación, por el escándalo de Aguas Vivas y la presunta corrupción y conflicto de intereses en la adjudicación de un terreno en zona rural de la ciudad.