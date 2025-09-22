Esta es la historia de B King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México del que habló Gustavo Petro

La hermana del cantante compartió unas conmovedoras palabras con los seguidores del joven por su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

El intérprete conocido como B King, cuyo nombre real es Bayron Sánchez, se ha consolidado como una figura emergente dentro del reguetón colombiano.

Con 31 años y oriundo de Santander -donde nació-, desde muy pequeño junto a su familia se radicaron en Medellín donde creció.

El artista dio sus primeros pasos en la industria musical desde su ciudad natal, perfilándose en un género que ha colocado a Colombia en el escenario internacional.

El interés mediático por B King no solo responde a su repertorio musical, sino también a su vida personal, especialmente por el vínculo sentimental que mantuvo con la DJ Marcela Reyes, lo que incrementó su visibilidad en plataformas digitales y medios de entretenimiento.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

Dentro de su discografía, se destacan temas como Qué rico besarnos, Me necesitas y Made in Cali, canciones que han sumado reproducciones y lo han llevado a escenarios fuera de su país.

El 16 de septiembre de 2025, B King compartió un video en sus redes sociales donde se le observa celebrando junto a su equipo de trabajo.

En su mensaje dirigido al público mexicano, expresó: “Gracias México por ser un público increíble”, aludiendo a la respuesta obtenida durante su reciente concierto, reflejo de su creciente internacionalización y aceptación en otros mercados latinoamericanos.

Bayron que se desempeñaba como DJ y cantante, fue reportado como desaparecido en México desde el 16 de septiembre, lo que motivó el pronunciamiento de autoridades y el llamado urgente del presidente colombiano Gustavo Petro para intensificar su búsqueda.

Incertidumbre por la desaparición de B King, ex de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/IG

La desaparición del artista colombiano que se encontraba junto a otro colega, ha generado preocupación en círculos artísticos y en la opinión pública de Colombia y México, de acuerdo con información recopilada por diferentes medios de comunicación.

El caso se dio a conocer después de que familiares y allegados alertaran que perdieron contacto con B King tras su llegada a México. Desde su arribo a territorio azteca el 16 de septiembre, no se ha tenido información confirmada sobre su paradero, pues existen dos versiones de su desaparición.

La primera de ellas apunta a que fue visto junto a otro colega que lo acompañaba al salir de un gimnasio en la zona de Polanco, en Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, mientras que la versión que sostiene el mandatario colombiano apunta a que desaparecieron después de un concierto en Sonora.

En el momento de su desaparición, Bayron vestía camiseta negra, pantalón blanco y tenis del mismo color.

Último mensaje de B King en redes sociales y por el que sus familiares prendieron las alarmas de su desaparición - crédito @bkingoficial/IG

La noticia cobró más notoriedad cuando Marcela Reyes, empresaria y DJ, compartió mensajes solicitando ayuda y visibilidad al caso en redes sociales.

Mensaje de Gustavo Petro

Debido a que la creadora de contenido etiquetó al jefe de Estado colombiano en redes sociales, llevó a que el presidente Gustavo Petro utilizara plataformas sociales para exigir colaboración en la localización del cantante, cuya desaparición ha encendido alertas entre las autoridades colombianas y mexicanas.

Según información, tanto la Cancillería de Colombia como organizaciones civiles en México han recibido informes sobre el caso y mantienen coordinación para localizar a los dos colombianos.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado a Claudia Sheinbaum por la desaparición de B King - crédito @petrogustavo/X

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, publicó Petro.

En su publicación, Petro sugirió la posible intervención de “mafias multinacionales” vinculadas a la expansión del narcotráfico regional.

El mandatario insistió en que las autoridades mexicanas colaboren “para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón”.

La relación de B King con Marcela Reyes

Marcela Reyes (DJ) y B King (cantante urbano). Foto: Instagram @bkingoficial

En medio de una entrevista en noviembre de 2024 con Los 40 Colombia, Marcela Reyes reveló que el matrimonio con B King había llegado a su final. La llamada “reina de la guaracha” contó que llevaban varios meses distanciados, lo que le generaba un gran dolor porque aún seguía enamorada del artista.

“Hace unos meses, sí, estoy separada. A mí porque me ven en redes sociales parada, pero también fue algo difícil. Me casé pensando que iba a ser para toda la vida”, contó a la emisora.

Pero no fue hasta febrero de 2025 que contó detalles de lo ocurrido: “Lo que ustedes no saben es que a mediados del año pasado yo me separé... Yo hace ratísimo estaba separada y, lastimosamente, me separé llena de dolor. No quería, me dio superduro, solo Dios sabe de verdad los momentos tan duros que yo pasé con mi separación”, confesó la DJ.

El cantante habló de los momentos de gran agobio emocional vividos antes de la ruptura - crédito @Maria.c535/TikTok

Pero esta no fue la única versión que se conoció de la separación, pues B King contó su versión de la historia y aseguró que no se sentía a gusto con la DJ y era algo que con el tiempo “si o sí tenía que pasar”.

“Yo no me sentía a gusto ya hace bastante tiempo, ella tampoco (...) Es mejor llevarse un buen recuerdo de lo que se vivió bonito... Yo salía a las 5 de la mañana de la casa y ponía música cristiana y empezaba a llorar sin saber por qué, a derramar lágrimas sin saber por qué (...) Me sentía superagobiado”, relató el reguetonero en medio de una ronda de preguntas y respuestas.

Permanecieron juntos por cerca de 9 años, según contó la DJ y solían presumir su relación en redes sociales con viajes además de los eventos en los que juntos participábamos.