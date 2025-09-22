Senadora Andrea Padilla respondió a campaña de la bancada ‘provida’: “No me vengan con que las mujeres tenemos que parir para cumplirle a la sociedad”

Padilla criticó el mensaje pro natalidad en el Congreso - crédito Colprensa, X @soycamilogomez

La campaña provida que impulsaron congresistas colombianos bajo la consigna “Ten hijos, salva a Colombia” no ha dejado de provocar reacciones en la opinión pública.

También desde el Congreso de la República, parlamentarios contradijeron la postura de los activistas natalistas y cuestionaron el tono de la campaña.

Una de las voces que con más radicalismo se opuso al llamado provida fue la de la senadora animalista Andrea Padilla.

“Hace muchos años decidí no tener hijos; no parirlos. Incluso, me operé. Y lo decidí libremente, motivada por mis sueños. No me vengan con que las mujeres tenemos que parir para realizarnos o para cumplirle a la sociedad. De hecho, hay diversas formas de ejercer la maternidad; por ejemplo, ayudando a los animales y, en general, a los abandonados”, escribió la parlamentaria liberal, reconocida por el la principal impulsora de la Ley Ángel, que castiga a agresores de animales.

Andrea Padilla habló de su decisión de no tener hijos - crédito X

A su crítica se unió la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, que quiso resaltar lo que considera una contradicción en el mensaje.

“Los que quieran que las mujeres tengamos hijos e hijas sin importar las condiciones sociales y materiales, son los mismos que aplauden un genocidio en Gaza contra la niñez. Hipócritas”.

Carrascal se pronunció sobre el llamado pro vida de congresistas - crédito X

Una campaña que nace del bajo promedio de nacimientos

El principal argumento que circula entre los promotores de la iniciativa es la sostenida disminución de los nacimientos en el país: según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), para 2024 se han reportado apenas 445.000 nacimientos, una tendencia que los líderes provida consideran alarmante. En la ceremonia inaugural de la convención, la senadora Lorena Ríos, integrante de Colombia Justa, puntualizó ante los asistentes —según declaraciones recogidas por La Silla Vacía—: “Una patria sin hijos es una patria sin futuro”.

Contextualizando este activismo parlamentario, Ríos y otros 39 legisladores impulsaron en 2024 un proyecto de ley encaminado a prohibir el aborto en Colombia, a contracorriente de la decisión de la Corte Constitucional que, actualmente, permite la interrupción del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Por otro lado, durante el encuentro también cobró fuerza el lema de defender la vida “desde la concepción hasta la vejez”. Así lo expuso la senadora del Partido Liberal, Karina Espinosa, quien expresó en su perfil de X: “La vida, don infinito, desde el vientre hasta la vejez” debe ser protegida. Espinosa, además, fue una de las impulsoras del referendo antiaborto en 2023, el cual no prosperó por falta de firmas.

Campaña pro vida en el Congreso de Bogotá - crédito @SomosJacarandas/X y @mgiraldosenador/X

Mientras tanto, las reacciones adversas en redes no se hicieron esperar. Una usuaria identificada como Rakel cuestionó el enfoque de la campaña en un monólogo difundido a través de X, subrayando que “en el país de las madres solteras... nos están pidiendo a las mujeres que salvemos a Colombia, que tengamos más hijos, porque solo se ve la barriga, no se lo están pidiendo a los hombres”. Rakel argumentó además: “¿Por qué no mejoramos la calidad de vida, ampliando el acceso a la educación, a la salud, mejoramos las condiciones laborales, los salarios... para criar a un hijo, educarlo, disfrutarlo, hay que tener tiempo?”. La usuaria también instó a que se equiparen las licencias de paternidad con las de maternidad, y promovió campañas de paternidad responsable para revertir la carga que actualmente recae casi por completo en las mujeres.

Desde el colectivo Jacarandas/Aborto y feminismo se expresó un rechazo claro en sus redes: “‘Salva Colombia, ten hijos’. Una VERGÜENZA el mensaje pro natalista en el Congreso el día de hoy. ‘Ten hijos’ suena a una orden para las mujeres. A un mandato para la juventud que a duras penas se puede sostener sola”.

Rechazo a campaña pro vida en Congreso de la República - crédito @SomosJacarandas/X

El debate político también ha mostrado fuertes respaldos. Desde la derecha, el miembro del Partido Conservador, Mauricio Giraldo, publicó en redes: “Nos quieren convencer de que sin hijos habrá más libertad. La verdad: sin hijos no habrá Colombia. #TenHijos”. De igual modo, Óscar Darío Pérez Pineda, vocero del Centro Democrático, instó a la movilización digital y señaló: “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida desde su concepción. La vida es un regalo sagrado que debemos cuidar y defender. Este viernes 19 de septiembre acompáñanos en el #TwitazoPorLaVida con el hashtag #TenHijos. ¡Colombia es provida!”.

El futuro inmediato de la propuesta legislativa sigue en suspenso, ya que está programado un último debate para noviembre. Este escenario ocurre en un contexto global de reducción de la natalidad. Hace unas décadas, las mujeres colombianas tenían en promedio cinco hijos, mientras que hoy la cifra no supera los dos, situándose por debajo de la tasa de reemplazo que, según los demógrafos, es indispensable para mantener la estabilidad poblacional.

Entre los factores subrayados para explicar este cambio figuran el mayor acceso a la educación, una creciente independencia económica de las mujeres y mejores niveles generales de calidad de vida, aunque persiste la desigual distribución de las tareas de cuidado de los hijos, que sigue afectando desproporcionadamente a las madres.