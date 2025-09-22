Colombia

Ministro de Defensa rechazó asonadas en Huila y Meta y anunció recompensa de $100 millones por responsables

Pedro Sánchez advirtió que las disidencias de las Farc estarían usando a la población civil como escudos humanos y pidió a las comunidades no abrirle espacio al crimen

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Sánchez calificó como “cobarde y
Sánchez calificó como “cobarde y desesperada” la estrategia de alias Mordisco y sus hombres al instrumentalizar a mujeres y niños. - crédito Montaje Infobae Ministerio de Defensa / Ejército Nacional

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, condenó los recientes hechos ocurridos en zonas rurales de La Plata (Huila) y La Macarena (Meta), donde grupos de civiles, presionados por disidencias de las Farc, realizaron asonadas contra tropas del Ejército Nacional que adelantaban labores de control territorial y operaciones judiciales.

Según explicó el alto funcionario, las disidencias de alias “Iván Mordisco” y alias Calarcá habrían instrumentalizado a campesinos, mujeres y menores de edad para obstaculizar el avance de las Fuerzas Militares. Esta práctica, que el ministro calificó como “delito grave”, constituye el uso de la población civil como escudos humanos y expone a las comunidades a nuevas violencias, entre ellas el reclutamiento forzado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer incidente se registró el sábado en una vereda del municipio de La Plata, Huila, donde cerca de 500 personas impidieron el avance de las tropas, obligando a uniformados a subirse en vehículos particulares. Incluso, según el ministro, algunos de ellos permanecieron retenidos en contra de su voluntad.

“Esto ocurrió este fin de semana, en el área de Belén, municipio de La Plata, cuando personas interrumpieron una misión constitucional. Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal”, afirmó Sánchez.

La movilización forzada de tropas en La Plata, Huila, revela la presión de grupos armados ilegales en la región - crédito @Ejercito_Div5/X

Horas después, en la zona rural de La Macarena, Meta, soldados del Ejército adelantaban un operativo para detener a Oliver Lozano Serna, conocido con el alias de ‘Chimbo de Oro’. En medio de la captura, pobladores forcejearon con los uniformados hasta facilitar la huida del señalado disidente.

Condena del Gobierno

El ministro Sánchez denunció que estos hechos evidencian la estrategia de las disidencias para “forzar a las comunidades a cometer delitos” y frenar los avances militares.

“Los criminales del cartel de alias Mordisco siguen violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil para que nuestras comunidades interrumpan la función constitucional de la Fuerza Pública”, advirtió.

El funcionario también calificó como “cobarde y desesperada” la estrategia de los grupos ilegales, asegurando que su incapacidad para enfrentar directamente a la Fuerza Pública los lleva a escudarse detrás de mujeres y niños.

“La conclusión es una: además de criminales, son cobardes”, puntualizó.

Recompensa de $100 millones y denuncias

Ante la gravedad de la situación, el Ministerio de Defensa anunció que interpondrá denuncias formales ante las autoridades competentes contra los responsables de las asonadas y bloqueos al Ejército.

De igual forma, el ministro Sánchez informó que el Gobierno ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita ubicar a cabecillas disidentes identificados como alias Popoche y alias Pinzas, señalados de estar detrás de estas acciones.

El Gobierno anunció denuncias formales
El Gobierno anunció denuncias formales contra quienes bloquearon las operaciones militares en Huila y Meta. - crédito captura de video @MariaFdaCabal/X/Imagen Ilustrativa Infobae

“Detrás de estos crímenes están alias Popoche y alias Pinzas. Les pedimos que denuncien. Hay una recompensa de hasta 100 millones de pesos por llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes”, recalcó.

La ciudadanía puede entregar información con absoluta reserva a través de las líneas gratuitas 107, 147, 157 y 165, dispuestas para denunciar actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión, desplazamiento forzado, homicidios y reclutamiento de menores.

“Cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen”

En un mensaje dirigido a la nación, el jefe de la cartera de Defensa insistió en la importancia de la colaboración ciudadana en los territorios afectados por la violencia.

“Nuestra Fuerza Pública seguirá avanzando para proteger a nuestras comunidades, a las que mandamos un abrazo muy grande. Estamos para protegerlas, pero también los invitamos a reflexionar: cuando le cierran las puertas a la Fuerza Pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios”, manifestó Sánchez.

El ministro reiteró que el trabajo conjunto entre Fuerza Pública y ciudadanía es esencial para debilitar a los grupos ilegales y proteger la vida de las comunidades.

Ciudadanos pueden aportar información sobre
Ciudadanos pueden aportar información sobre alias Popoche y alias Pinzas a cambio de recompensas de hasta $100 millones. - crédito Colprensa

Contexto en las regiones

Los departamentos de Huila y Meta han sido históricamente escenarios de confrontación entre la Fuerza Pública y las disidencias de las Farc, que buscan controlar rutas del narcotráfico y economías ilegales. En estos territorios, los grupos armados han recurrido a la intimidación y a la presión social como estrategia para obstaculizar operaciones militares.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha reiterado su compromiso de mantener la presencia militar en la zona, pero también ha resaltado que la solución a largo plazo requiere el fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y el Estado.

La única salida es cerrar filas contra los grupos criminales, denunciar sus actos y trabajar unidos por la seguridad en el territorio”, concluyó el ministro de Defensa.

Temas Relacionados

Asonada en HuilaAsonada en MetaDisidencias de las FarcRecompensa $100 millonesAlias Mordiscorecompensa por asonadasColombia-Noticias

Más Noticias

Pico y Placa: qué vehículos no circulan en Bogotá este lunes

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa: qué vehículos

Polémica por video de Yamil Arana: gobernador de Bolívar hizo correr a sus escoltas detrás de un mototaxi

El video del mandatario desató críticas en redes sociales, donde ciudadanos lo acusan de exponer a su esquema de seguridad y de faltarles al respeto en el ejercicio de sus funciones

Polémica por video de Yamil

Camilo Romero tras acusaciones de Pedro Rodríguez: “Este proceso en mi contra es una retaliación política”

El precandidato presidencial aseguró que el expediente en su contra lleva ocho años sin pruebas en su contra y presentó un audio de Pedro Rodríguez en el que este reconoce que nunca recibió instrucciones ilegales de su parte

Camilo Romero tras acusaciones de

Resultados de La Caribeña Noche: conoce los números ganadores del 21 de septiembre

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultados de La Caribeña Noche:

Exasesor de la UNGRD Pedro Rodríguez destapa millonarios contratos a dedo y salpica a políticos y contratistas

Entre los nombres mencionados en la matriz de colaboración figuran Olmedo López, Alethia Arango, Ramón España e Iván Alfredo Alfaro, además del exmandatario Camilo Romero, junto a contratistas relacionados con obras en Mocoa y el contrato de licores en Nariño

Exasesor de la UNGRD Pedro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’: así fue

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

Deportes

Técnico de Fortaleza calificó la

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad