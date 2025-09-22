El Gobierno estudia la posibilidad de habilitar un nuevo paso fronterizo con Venezuela en el Catatumbo

El Gobierno considera establecer un puesto migratorio en Tres Bocas, facilitando el flujo de personas y fortaleciendo la conectividad entre ambos países en una zona estratégica de la frontera - crédito Reuters

En el departamento de Norte de Santander funcionan cuatro pasos fronterizos binacionales que facilitan el tránsito regular y oficial entre Colombia y Venezuela.

Dos de estos cruces internacionales están localizados en el municipio de Villa del Rosario, un tercero se sitúa en el área urbana de Cúcuta y el cuarto paso se encuentra en Puerto Santander.

Estos puentes constituyen los principales puntos de ingreso y salida autorizados entre ambos países en esta zona fronteriza.

Según el medio La Opinión, recientemente se conoció que el Gobierno colombiano evalúa la posibilidad de habilitar un nuevo paso binacional en el sector de Tres Bocas, ubicado en el municipio de Tibú, en la región del Catatumbo.

Esta propuesta se encuentra en estudio como parte de las alternativas para ampliar los puntos de ingreso y salida oficiales entre Colombia y Venezuela.

El medio La Opinión señaló que una fuente de Migración Colombia confirmó los avances en el análisis para establecer un nuevo paso binacional en Tres Bocas, en Tibú.

De acuerdo con la publicación, se busca facilitar el movimiento migratorio en esta zona de la frontera.

“Estamos trabajando en la implementación de un Puesto de Control Migratorio en esta zona, para facilitar el ingreso y salida de nacionales y extranjeros por este punto”, señaló dicha fuente citada por el medio antes mencionado.

En la zona de Tres Bocas, confluyen los ríos Sardinata, Nuevo y Tibú, que al unirse forman el río Tarra, curso fluvial que se dirige hacia territorio venezolano.

En Venezuela, uno de los poblados más próximos a este punto es Casigua El Cubo, ubicado en el municipio Jesús María Semprúm.

Y es que, el movimiento de personas entre Colombia y Venezuela, a través de Norte de Santander, mantiene altos niveles de dinamismo. Por el puente internacional Simón Bolívar transitan diariamente en promedio unas treinta mil personas.