Colombia

Día Mundial sin Carro: Estas son las ciudades que tendrán restricciones este 22 de septiembre

A pesar de que la jornada es una iniciativa mundial, varias ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, decidieron no sumarse al evento para evitar caos en el transporte

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Algunas ciudades colombianas se han
Algunas ciudades colombianas se han unido a la iniciativa global - Crédito: @SectorMovilidad / X

El Día Mundial sin Automóvil, celebrado cada 22 de septiembre, busca sensibilizar sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos particulares y promover alternativas de movilidad sostenible.

Esta iniciativa, que surgió tras la crisis petrolera de los años setenta y se consolidó en Europa en la década de 1990, invita a la ciudadanía a optar por medios de transporte activos como la bicicleta, la caminata o el transporte público, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y aunque Bogotá ha sido pionera en esta iniciativa, este año la administración distrital decidió no sumarse, a pesar de la circulación de información errónea sobre la supuesta realización la jornada el 22 de septiembre.

La Secretaría de Movilidad de
La Secretaría de Movilidad de Bogotá desmintió la información difunda en redes sociales - Crédito: @SectorMovilidad / X

La información que circuló por Whatsapp ha generado confusión entre los ciudadanos, por lo que la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Alcaldía de Bogotá han desmentido de manera categórica estos rumores, aclarando que no existe ninguna restricción oficial para vehículos particulares o motocicletas en la capital durante esa fecha.

La medida vigente en la ciudad sigue siendo el pico y placa, que opera de lunes a viernes entre las 6:00 y las 21:00, según el último dígito de la placa del vehículo.

En contraste con la situación de Bogotá, otras ciudades del país sí implementarán restricciones para conmemorar la fecha.

Así lucen las calles de
Así lucen las calles de Cali en el día sin carro - Crédito: @movilidadCali / X

En Cali, la alcaldía ha anunciado la realización del Día de la Movilidad Activa y Sostenible el lunes 22 de septiembre, entre las 6:00 y las 19:00.

Durante esta jornada, se prohibirá la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas, camiones y tractocamiones dentro del perímetro urbano, con excepciones para vehículos eléctricos, personal de salud y vigilancia, entre otros casos debidamente identificados.

Por su parte la Secretaría de Movilidad Distrital de Cali recomienda a los ciudadanos utilizar el transporte público, la bicicleta o caminar durante la jornada.

Aunque históricamente los siniestros viales tienden a disminuir en el Día sin carro y sin moto, se ha detectado un aumento de accidentes por exceso de velocidad en calles más despejadas, por lo que la administración hace un llamado a la prudencia.

El incumplimiento de la medida será sancionado con el comparendo C-14, equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes (650.000 pesos aproximadamente), además de la inmovilización del vehículo. Para garantizar el desarrollo de la jornada y la seguridad de los ciudadanos, se desplegarán más de 400 agentes de tránsito.

La Alcaldía de Montería ha
La Alcaldía de Montería ha dispuesto actividades deportivas y ambientales para sus ciudadanos - Crédito: @monterialcaldia / X

En Montería, la Alcaldía ha decretado, mediante el Decreto 0315 de 2025, la realización de una nueva jornada del Día sin Carro el lunes 22 de septiembre, en el marco del Día Mundial sin Automóvil.

La restricción aplicará a vehículos automotores que utilicen combustibles fósiles, híbridos, de uso oficial, motocicletas, motocarros y motociclos de cualquier cilindraje, dentro del perímetro urbano, entre las 8:00 y las 16:00.

Se exceptúan los vehículos de transporte público, carrozas fúnebres, transporte de animales, transporte escolar autorizado, empresas de alimentos y bebidas, servicios domiciliarios identificados y reparto de correos y mensajerías.

Durante la jornada, se cerrarán la Avenida Primera entre las calles 21 y 37, y las carreras 7, 8 y 8A entre la Avenida Circunvalar Sur y la calle 41, habilitándolas exclusivamente para ciclistas y peatones. Además, se realizarán actividades ambientales, deportivas y de salud, como jornadas de salud, sesiones de aeróbicos y siembra de árboles.

La decisión de la administración municipal de Montería se fundamenta en el crecimiento del parque automotor, que ha generado congestión y aumento de la contaminación ambiental y auditiva.

Confirmada en mediciones de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) que ubican los altos niveles especialmente en el centro de la ciudad y durante las horas pico.

Temas Relacionados

Día sin carroDía sin carro CaliDía sin carro MonteríaPolicía MetropolitanaColombia-Noticias

Más Noticias

Colombianas capturadas en Miami por estafa con seguros médicos se promocionaban en redes sociales

Ambas mujeres enfrentan cargos por fraude organizado, seguros falsos, extorsión y hurto mayor en segundo grado

Colombianas capturadas en Miami por

Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: detalles de la boda que incluyó hasta un carruaje a caballo

La modelo y el ex participante del ‘reality’ compartieron cada detalle de su boda soñada, desde la decoración en blanco hasta la música de DJ Marcela Reyes

Barbie y Potro, del ‘Desafío’,

Daniel Quintero desató nueva polémica en el Pacto Histórico por fotomontaje de Abelardo de la Espriella: “La estigmatización cuesta vidas”

La publicación del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín desató numerosas reacciones, en especial entre integrantes del Pacto Histórico, que critican el mensaje

Daniel Quintero desató nueva polémica

La fundación de Educación Superior San José despidió al secretario general y a su equipo de trabajo debido al caso de Juliana Guerrero

La institución educativa separó de sus cargos al secretario general y su equipo luego de que se conociera la presunta entrega irregular de títulos, que involucra a la viceministra Juliana Guerrero en una investigación nacional

La fundación de Educación Superior

Cancillería de Colombia habilitó líneas de emergencia para colombianos en Hong Kong y Macao tras inminente llegada del tifón Ragasa

El consulado colombiano advirtió a los nacionales sobre el impacto del fenómeno natural que amenaza con vientos de hasta doscientos kilómetros por hora, e instó a seguir instrucciones para evitar riesgos

Cancillería de Colombia habilitó líneas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Barbie y Potro, del ‘Desafío’,

Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: detalles de la boda que incluyó hasta un carruaje a caballo

Desaparición de B King y Regio Clown: el mánager contradice versión de Gustavo Petro y revela más detalles del caso de los artistas

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

Esta es la historia de B King, el cantante, exesposo de Marcela Reyes, desaparecido en México del que habló Gustavo Petro

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Deportes

Este es la millonada que

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

Jugaron meses sin que les pagaran e hicieron un “fondo” para sobrevivir: así fue como las futbolistas del Cali se convirtieron en bicampeonas de la Liga Femenina

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”