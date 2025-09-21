Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

Valerie Domínguez reveló la única condición por la que volvería a Miss Universo a participar - crédito Cortesía Canal RCN

La posibilidad de que Valerie Domínguez regrese a un certamen internacional de belleza ha generado expectativa entre sus seguidores, especialmente tras sus recientes declaraciones sobre Miss Universo.

A casi dos décadas de haber representado a Colombia en ese certamen de belleza, la actriz y actual jurado de Miss Universe Colombia: el reality planteó una condición innegociable para considerar participar como candidata: la presencia y el respaldo de su familia.

Los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar se convirtieron en protagonistas del estreno de Miss Universe Colombia - crédito @valeriedomi/Instagram

En entrevista con Pulzo, Domínguez afirmó que, en este momento: “Sí me gustaría ir, pero si me voy con Thiago y Juan… que me apoyen y me hagan barra”, teniendo en cuenta el cambio de reglas del certamen, sus seguidores no están en desacuerdo con la decisión; además, que con el paso de los años su belleza sigue intacta y la representación recordaría aquel top 10 durante su edición.

La exreina, que ostentó el título de Señorita Colombia 2005, ha diversificado su carrera en los últimos años, combinando la actuación, la presentación y la creación de contenido digital.

Para Domínguez, la experiencia de participar en Miss Universo implica una responsabilidad considerable para quien porta la banda nacional, y considera que el apoyo familiar es fundamental para asumir ese reto.

Durante la conversación con el medio de comunicación citado inicialmente, la ex Señorita Colombia también reflexionó sobre el perfil que, a su juicio, debe tener la próxima representante colombiana en el certamen internacional y que deberá elegir como jurado del reality del Canal RCN.

Valerie Domínguez se quedó con la corona del Señorita Colombia en 2005 - crédito Colprensa

Domínguez sostuvo que la candidata ideal debe poseer cualidades que trasciendan la apariencia física, carismática y arrolladora.

“Que Colombia la vea y diga ‘wow’. Que llegue a Miss Universo y diga ‘aquí estoy yo, aquí está Colombia’. Pero sobre todo que sea segura, que se sienta segura de quién es, de lo que va a aportar, de su pasarela y de lo que va a decir, porque esas son las cosas que realmente nos representan en el certamen”, explicó.

La actriz también destacó el papel activo del público en la elección de la reina nacional, señalando que la decisión no recae únicamente en el jurado. “Colombia, ustedes van a elegir seis candidatas y nosotros elegimos cinco, y de acuerdo con la tabla de posiciones se elegirán las finalistas. La responsabilidad es de todos. Aquí estamos pendientes, pero aquí vamos todos”, puntualizó Domínguez en diálogo con Pulzo.

La exreina y actriz compartió que si su hijo y esposo viajan con ella al certamen, participaría de nuevo - crédito - valeriedomi/Instagram

Andrea Tovar también se refirió a su rol como jurado en el programa

El compromiso social y el liderazgo femenino han adquirido un nuevo protagonismo en los concursos de belleza, desplazando el enfoque tradicional centrado en la imagen y la elegancia. Así lo expresó la exreina Andrea Tovar, que integra el equipo de jurados junto a Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Claudia Bahamón.

Durante la conversación con la revista Aló, la ex Señorita Colombia enfatizó los cambios recientes en este tipo de certámenes, afirmando que: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”.

A diferencia de épocas anteriores, estas competencias ahora reconocen el trabajo colectivo y el impacto social de las participantes, fortaleciendo su papel como líderes y referentes en la sociedad colombiana.

Por otro lado, al describir la filosofía que guía al jurado, destacó la importancia de valorar el potencial de todas las candidatas: “Queremos que todas brillen, no solo la ganadora”, remarcó la exreina en declaraciones al medio.

Andrea Tovar ocupó el tercer lugar entre las finalistas de Miss Universo en 2017 - crédito AFP PHOTO / TED ALJIBE

Además, ponderó el aporte de sus colegas en el jurado, resaltando la labor conjunta con Valerie Domínguez, Hernán Zajar y Claudia Bahamón, quienes contribuyen con perspectivas complementarias en la selección de las concursantes.

Queda poco tiempo para conocer el veredicto del jurado que elegirá a la nueva representante de los colombianos al certamen de belleza universal, por lo que los seguidores esperan que se elija a una buena candidata.