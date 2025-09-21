Colombia

Presidente Petro adelantaría encuentro privado con Gustavo Bolívar y Susana Muhamad: candidatura de Daniel Quintero sería el tema

El encuentro estaría previsto para que se adelante sobre las 10 a. m. de este domingo 21 de septiembre en el occidente de Bogotá, en medio de la agenda que adelanta el jefe de Estado

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El encuentro entre los precandidatos
El encuentro entre los precandidatos y el presidente se daría en la Base Aérea de Catam - crédito Presidencia/prensa Susana Muhamad/Colprensa

En medio de las tensiones que existe en el Pacto Histórico de cara a la consulta interna para elegir al próximo candidato del partido para llegar a las urnas en 2026, no cesan los roces entre los cercanos del presidente y Daniel Quintero.

De hecho, Infobae Colombia pudo confirmar con fuentes cercanas al jefe de Estado que, sobre las 10 a. m. de este domingo 21 septiembre, se adelantará un encuentro exprés y privado entre Petro y los precandidatos presidenciales Susana Muhamad y Gustavo Bolívar.

Según conoció este medio, el encuentro se adelantará en la base aérea de Catam, en medio de la agenda que tiene programada el mandatario internacionalmente de cara la Asamblea General de la ONU, que se adelantará en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Asimismo, fuentes cercanas al Dapre confirmaron a este medio que el tema central del breve encuentro sería la solicitud expresa de Bolívar y Muhamad para retirar de la consulta a Daniel Quintero, asegurando que se trataría de un grave daño para el proyecto político del presidente Gustavo Petro.

Gustavo Bolívar señaló a Daniel
Gustavo Bolívar señaló a Daniel Quintero de burlarse de la población Lgbt+ - crédito Presidencia de la República y @QuinteroCalle/X

Y es que la relación entre los precandidatos no ha sido para nada amistosa. Desde el anuncio de que Daniel Quintero haría parte de la consulta del partido, los enfrentamientos no se han hecho esperar.

Incluso, apenas en la tarde del sábado 20 de septiembre, Gustavo Bolívar cazó otra pelea con Quintero, después de que el exalcalde publicara una polémica valla en la que criticó la candidatura de Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, Bolívar insistió en que Daniel Quintero no representa los valores del progresismo que planteó el presidente Gustavo Petro, especialmente, por la fuerte referencia a la población Lgbt que se usó en la publicidad.

Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual. Triste ver compañer@s, que se decían de izquierda celebrando el cierre del congreso, la burla a la Comunidad LGBTQ+, las alianzas de esta persona con la política tradicional y su odio hacia quienes piensan diferente (a la derecha hay que mandarla a la mierda) Perdieron la coherencia compañer@s. Años luchando por una causa y terminan apoyando a alguien que representa todo lo que aborrecían”, escribió el exdirector del DPS.

Gustavo Bolívar hizo frente a supuestos rumores de su renuncia a la Presidencia

Gustavo Bolívar desmintió declaraciones de gerente de campaña de Daniel Quintero sobre su posible salida - crédito @GustavoBolivar/X

Gustavo Bolívar rechazó los rumores sobre su supuesta renuncia a la consulta interna del Pacto Histórico y acusó al equipo de Daniel Quintero de impulsar una campaña de desinformación para debilitar su aspiración presidencial.

El precandidato calificó de “mentira” la versión difundida por el entorno de su principal rival y aseguró que permanece firme en la contienda. En medio de la disputa interna, Bolívar sostuvo que la estrategia del quinterismo busca desplazarlo y apropiarse del espacio político que sus bases han construido dentro del Pacto Histórico.

Según el exdirector del Departamento de Prosperidad Social, la difusión de información falsa podría afectar la movilización de la militancia y la cohesión interna de la coalición.

La controversia se originó tras un mensaje de Esteban Restrepo, gerente de campaña de Quintero, que afirmó que Bolívar estaría negociando su retiro de la consulta presidencial. Restrepo invitó a los seguidores a preguntar directamente a Bolívar y advirtió: “cuando se retire, quedará claro que volvió a mentir”.

El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó
El precandidato Gustavo Bolívar cuestionó a Daniel Quintero por publicación de un fotomontaje que afecta la imagen de Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar respondió de forma contundente y acusó a la campaña de Quintero de actuar con “trampa”, al tiempo que desmintió cualquier intención de abandonar la carrera presidencial. Argumentó que su liderazgo en las encuestas desmiente cualquier especulación sobre una posible renuncia: “¿Cómo me voy a bajar de la consulta si punteo todas las encuestas? Es el relato tramposo que siembran para captar a nuestros líderes en el territorio. Pero no lo logrará”, afirmó.

El precandidato enfatizó que lleva meses promoviendo el mensaje de cambio y el legado del Gobierno de Gustavo Petro. “Llevamos meses llevando el mensaje del cambio, del Gobierno de Gustavo Petro, con alegría para que ahora vengan a decir que yo me voy a bajar. Señores, es lo que quieren ellos. Piensan con el deseo”, expresó en un clip publicado en sus redes sociales.

