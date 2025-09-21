Colombia

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Junto con el portero alemán Manuel Neuer, el delantero colombiano vivió su primera experiencia en el tradicional festival alemán

Jhon Bernal

Jhon Bernal

El delantero colombiano estuvo acompañado del portero alemán Manuel Neuer - crédito @FCBayernES/X

El delantero colombiano Luis Díaz no solo destaca por su arranque formidable en la Bundesliga con el Bayern Múnich, sino que se sumó a una de las festividades más importantes de Alemania: el Oktoberfest.

En uno de los videos publicados por el club alemán, se observó al jugador nacido en Barrancas (La Guajira) junto al portero alemán e ídolo del club bávaro Manuel Neuer, en la que ambos abrieron un barril de cerveza, una de las prácticas más representativas del festival.

El filme, que generó miles de reacciones en las redes sociales, muestra al referente de la selección Colombia, vestido con un atuendo típico bávaro que consta de un blazer gris, chaleco elegante, camisa blanca y un delantal verde, prenda característica de los expendedores de cerveza en Alemania, golpeando un grifo con un mazo al barril de la bebida alcohólica.

Tras lograrlo, el arquero alemán toma un vaso y sirve el licor, y entre risas con sus compañeros, ‘Lucho’ hace gestos de sudor, como si a él le hubiera dificultado incorporar el grifo en el barril de cerveza.

“Vamos Lucho, Lets go”, fueron las palabras que le dijeron sus compañeros del Bayern Múnich al jugador colombiano. Al finalizar, el guajiro hace el gesto de ‘salud’ para luego disfrutar de la bebida alemana.

El delantero colombiano fue protagonista
El delantero colombiano fue protagonista en un video publicado por el club bávaro - crédito @FCBayernES/X

La cuenta oficial del Bayern Múnich acompañó el video con la frase: “¡O’zapft is, Lucho!”, expresión tradicional que significa “ya está abierto”, y añadió que el colombiano “aprendió del mejor”, en referencia al portero campeón del mundo con la selección alemana en 2014.

La celebración del Oktoberfest se extenderá hasta el 5 de octubre y contempla un evento especial para la plantilla del Bayern Múnich. Como dicta la tradición, jugadores, cuerpo técnico y directivos asistirán a la carpa Käfer el último domingo del festival.

El equipo celebró la integración
El equipo celebró la integración de Luis Díaz en el mítico festival alemán - crédito @FCBayernES/X

Igualmente, la marca Paulaner, fundada en 1634 y considerada una de las cervecerías más antiguas de la ciudad bávara, es además uno de los patrocinadores históricos del club.

En mayo de 2024, el Bayern anunció la extensión de su colaboración con Paulaner por siete años más, hasta 2031, en un acuerdo que abarca tanto al equipo masculino como al FCB Bayern Basketball y al plantel femenino de fútbol.

Así fue el momento cuando el colombiano le puso ritmo a las fiestas tradicionales de Alemania - crédito @FCBayern / X

‘Lucho’ Díaz tocando el acordeón

Esta no ha sido la única actividad que el futbolista guajiro ha compartido con sus compañeros.

En otro video divulgado por la cuenta del club alemán, sorprendió a sus colegas al interpretar el acordeón, aportando un matiz colombiano a la festividad.

Aunque este instrumento musical es profundamente vinculado a su tierra natal (Barrancas, La Guajira), representaba una experiencia novedosa para él. La escena, marcada por la espontaneidad y el buen humor de Díaz, generó sonrisas tanto en el propio jugador como en quienes presenciaron el momento.

La conexión musical de Luis Díaz no es casual. Su padre, Luis Manuel Díaz, ha iniciado recientemente una carrera como cantante de vallenato, lo que sugiere un entorno familiar donde la música ocupa un lugar relevante. Esta herencia podría explicar la naturalidad con la que el delantero se animó a interactuar con el acordeón durante la actividad organizada por el club alemán.

El colombiano obtuvo una calificación
El colombiano obtuvo una calificación de cuatro puntos - crédito Heiko Becker/Reuters

Así le fue a Luis Díaz en el último encuentro del Bayern Múnich

La integración de Luis Díaz a la vida social del club coincide con un momento determinante para el Bayern Múnich, que el sábado 20 de septiembre de 2025 logró una victoria contundente por 4-1 frente al Hoffenheim en el PreZero Arena.

En ese encuentro, el inglés Harry Kane se erigió como la figura principal al anotar un triplete, permitiendo que el equipo bávaro sumara su cuarto triunfo consecutivo y alcanzara los 12 puntos, situándose como líder absoluto de la Bundesliga.

El colombiano fue inicialista en
El colombiano fue inicialista en el duelo ante Hoffenheim - crédito Heiko Becker/Reuters

En cuanto al desempeño de Luis Díaz en el partido, la prensa alemana destacó algunas jugadas individuales del colombiano, aunque subrayó que su rendimiento no alcanzó las expectativas.

Los medios locales le asignaron una calificación de 4, lo que en el sistema alemán equivale a un bajo desempeño. Esta valoración se fundamentó en una acción en la que, tras una maniobra personal, Díaz no logró concretar y dejó la oportunidad a su rival.

