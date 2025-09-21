Ladrones tuvieron que huir de su víctima, un perro pitbull salió en su defensa: “No había para qué tentar a la suerte”

En las redes sociales aplauden el accionar del animal y defienden el poder tenerlos en casa - Crédito: @dona_pily2 / X

Desde el día de ayer circula en la red social X un vídeo donde un par de ladrones en moto, giran por una calle bruscamente para tratar de robar a un hombre quien paseaba a su perro pitbull.

La escena registrada al parecer en las horas de la noche, evidencia que el parrillero del vehículo se baja rápidamente para robar al hombre, cuando el perro le muerde el brazo, por lo que el ladrón se sube a la moto y huyen del lugar.

Lo que más a generado comentarios en redes es la imprudencia del ladrón al enfrentarse a este tipo de perro, dado que muchos lo usan como defensa personal debido a su reputación de agresividad.

No obstante, los comentarios en la publicación son variados. Por ejemplo un usuario afirmó; “Para los que piden haber soltado al perro... No tienen mascotas? Y si lo suelta y le disparan al perrito? Él cumplió su función y ya está... Se largaron. No había para qué tentar a la suerte.”

Otros en cambio afirmaron: “Hubiera soltado el pitbull, para que xuxa tiene perro entonces?” “yo le hubiera soltado la correa así de fácil”.

En el video se puede observar al perro atento a la situación antes de defender a su dueño - Crédito: @dona_pily2 / X

Expertos subrayan que el comportamiento de estos perros depende en gran medida de la educación y socialización que reciban desde cachorros. “No se les puede considerar que tengan una naturaleza agresiva hacia las personas, incluso suelen ser apegados y protectores con sus dueños”, señala información de Purina.

Usuarios recalcan que el error del ladrón fue intentar atacar a alguien con esta raza de perro - Crédito: @dona_pily2 / X

Esta tendencia a la protección puede generar conflictos con otros perros, por lo que se recomienda fomentar la convivencia con distintas mascotas desde temprana edad, para evitar enfrentamientos cuando estas mascotas salgan a pasear.

Un aspecto menos conocido de la historia de los pitbulls es su papel como cuidadores de niños. Gracias a su fortaleza, tolerancia al dolor y carácter dócil con las personas, estos perros han sido reconocidos como compañeros atentos y protectores de los más pequeños.

Este termino se uso en Estados Unidos entre el siglo XIX y X, no obstante, ese apodo solo aplicaba para el Staffordshire Bull Terrier, un perro con características similares: tienen un físico musculoso, un pelaje corto y liso, con un temperamento por general afectuoso con sus cuidadores.

A pesar del estigma que persiste sobre las razas actuales, la evidencia apunta a que, con una crianza adecuada, los pitbulls pueden convertirse en mascotas leales y afectuosas.

Los perros pitbull no suelen ser agresivos, de hecho son cariñosos y fieles a sus dueños - Crédito: Freepik

Pero esto solo depende del compromiso de los dueños para darles educación, socialización y afecto. Un cachorro entrenado desde temprana edad no suele presentar problemas con otras mascotas o personas, sin embargo, cuando son entrenados para peleas clandestinas, el animal estará acostumbrado a este tipo de estímulos.

Además, la lealtad de estos perros los hace ideales para acompañar y cuidar los hogares, ya que pese a no ser seres violentos, su nivel de fidelidad hace de ser necesario mantengan luchas feroces para proteger a su amo, tal y como pasa en el video.

Esto se debe a que estas razas tienen la fuerza para mantenerse firmes y el coraje para entrar o quedarse en situaciones potencialmente peligrosas para garantizar la seguridad de sus seres queridos incluso sobre la de si mismos.