Colombia

Armada incauta 42 kilos de caracol pala en pesca ilegal en San Andrés durante época de veda

La motonave fue interceptada al sur de la isla con caracol pala y pescado negro a bordo; los productos quedaron bajo custodia de CORALINA y la Secretaría de Agricultura y Pesca

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Guardar
Autoridades ambientales verifican el pesaje
Autoridades ambientales verifican el pesaje del caracol pala incautado en San Andrés. - @FNC_ArmadaCol/X

La Armada de Colombia logró un importante golpe contra la pesca ilegal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante patrullajes marítimos, una embarcación fue detectada al sur de la isla principal mientras realizaba la captura de caracol pala, una especie en temporada de veda hasta el 31 de octubre de 2025, lo que significa que su pesca está totalmente prohibida.

De acuerdo con el reporte oficial, la detección se produjo en desarrollo de los patrullajes permanentes que adelanta la Estación de Guardacostas de San Andrés Islas. Una vez interceptada, la motonave fue conducida a un muelle seguro para realizar la inspección correspondiente y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con las actividades marítimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la revisión detallada, las autoridades encontraron que en el interior de la embarcación se almacenaban 42 kilogramos de caracol pala y 30 kilogramos de pescado negro, ambos productos obtenidos en la zona de reserva marina. La pesca del caracol pala se encuentra actualmente restringida por disposiciones ambientales que buscan garantizar la sostenibilidad de la especie.

La embarcación fue conducida a
La embarcación fue conducida a muelle seguro para la inspección de Guardacostas. - @FNC_ArmadaCol/X

Intervención de las autoridades ambientales

De inmediato, la Armada dio aviso a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y a la Secretaría de Agricultura y Pesca, entidades competentes en el manejo y control de los recursos naturales de la región.

El personal de estas instituciones se encargó de realizar el pesaje del producto incautado, determinando con precisión el volumen de la carga ilegal. Tanto los ejemplares, como las artes de pesca y la tripulación de la embarcación, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de los trámites legales.

Pesca ilegal en aumento en el archipiélago

En lo corrido de 2025, las autoridades han incautado 394 kilogramos de pesca ilegal en el archipiélago de San Andrés y Providencia, lo que evidencia un incremento en esta práctica que afecta directamente el ecosistema marino y las comunidades locales que dependen de los recursos pesqueros.

El caracol pala es considerado una especie clave en la dinámica del ecosistema marino del Caribe. Su sobreexplotación representa una amenaza tanto para la biodiversidad como para la seguridad alimentaria de los habitantes isleños.

Tripulantes y artes de pesca
Tripulantes y artes de pesca quedaron a disposición de las autoridades competentes. - crédito @FNC_ArmadaCol/X

Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes en el marco de la protección de la Reserva de Biósfera Seaflower, reconocida por la Unesco como patrimonio ambiental de la humanidad.

¿Qué significa la época de veda?

La época de veda es un período de tiempo decretado por las autoridades ambientales durante el cual está prohibida la pesca, caza o extracción de determinadas especies. Su propósito es proteger a los animales en fases críticas como reproducción, crecimiento o recuperación poblacional, garantizando la sostenibilidad de la especie y el equilibrio de los ecosistemas.

En este caso, la veda del caracol pala se extiende hasta el 31 de octubre de 2025, lo que significa que no se puede capturar ni comercializar durante este tiempo. El incumplimiento de esta normativa puede generar sanciones administrativas, económicas y judiciales.

Veda de caracol pala en
Veda de caracol pala en el Archipiélago de San Andrés. - crédito Minambiente

Compromiso de la Armada en la protección ambiental

La Armada de Colombia reafirmó su compromiso con la defensa del territorio marítimo nacional y la protección de los recursos naturales del Caribe insular. Según lo informado, los controles y patrullajes se mantendrán de manera constante para evitar la pesca ilegal y contribuir a la conservación de especies estratégicas como el caracol pala.

Las autoridades también hicieron un llamado a las comunidades isleñas y a los pescadores para que respeten las disposiciones ambientales, entendiendo que la preservación de las especies es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la actividad pesquera en la región.

Temas Relacionados

pesca ilegal en San Andréscaracol palaArmada de Colombiapesca ilegalReserva de Biósfera Seaflowerépoca de vedaColombia-Noticias

Más Noticias

Definen nuevos horarios para viajar por la vía Bogotá–Villavicencio: así funcionará el plan piloto

La disposición regirá por 48 horas con pasos controlados en ambos sentidos. Dependiendo de los resultados, podrá modificarse o prolongarse

Definen nuevos horarios para viajar

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Las tensiones por la convivencia y el rigor de los retos dejó ver los primeros roces entre las participantes, mientras que el talento de las candidatas frente a la cámara dejó ver cambios en la clasificación

Valle del Cauca y Antioquia

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

La barranquillera, tras completar sus presentaciones en el estadio GNP Seguros, compartió una buena noticia con sus seguidores

Shakira celebró nuevo logro en

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Estos podcasts de Spotify han logrado mantenerse en el gusto del público colombiano

Los podcasts más reproducidos hoy

Creadora de contenido enlistó las canciones con letras ofensivas hacia mujeres en géneros diferentes al reguetón: “Mátalas”

El análisis de una creadora de contenido revela cuántos estilos musicales contienen mensajes problemáticos hacia las mujeres, más allá de la música urbana

Creadora de contenido enlistó las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre de Franque Hoyos Murcia,

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

ENTRETENIMIENTO

Valle del Cauca y Antioquia

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Creadora de contenido enlistó las canciones con letras ofensivas hacia mujeres en géneros diferentes al reguetón: “Mátalas”

Montañistas revelaron cómo es la higiene cuando se está en escalada: “Haces allí, eso hay que cargarlo de subida y de bajada”

Deportes

Le cobrarían muy duro al

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda

América lanza propuesta que causa polémica en el fútbol colombiano: vea de qué se trata

Se jugará un partido benéfico por el ‘Pipa’ de Ávila, exfutbolista condenado por narcotráfico en Europa