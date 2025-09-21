Armada incauta 42 kilos de caracol pala en pesca ilegal en San Andrés durante época de veda

Autoridades ambientales verifican el pesaje del caracol pala incautado en San Andrés. - @FNC_ArmadaCol/X

La Armada de Colombia logró un importante golpe contra la pesca ilegal en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante patrullajes marítimos, una embarcación fue detectada al sur de la isla principal mientras realizaba la captura de caracol pala, una especie en temporada de veda hasta el 31 de octubre de 2025, lo que significa que su pesca está totalmente prohibida.

De acuerdo con el reporte oficial, la detección se produjo en desarrollo de los patrullajes permanentes que adelanta la Estación de Guardacostas de San Andrés Islas. Una vez interceptada, la motonave fue conducida a un muelle seguro para realizar la inspección correspondiente y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con las actividades marítimas.

En la revisión detallada, las autoridades encontraron que en el interior de la embarcación se almacenaban 42 kilogramos de caracol pala y 30 kilogramos de pescado negro, ambos productos obtenidos en la zona de reserva marina. La pesca del caracol pala se encuentra actualmente restringida por disposiciones ambientales que buscan garantizar la sostenibilidad de la especie.

La embarcación fue conducida a muelle seguro para la inspección de Guardacostas. - @FNC_ArmadaCol/X

Intervención de las autoridades ambientales

De inmediato, la Armada dio aviso a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) y a la Secretaría de Agricultura y Pesca, entidades competentes en el manejo y control de los recursos naturales de la región.

El personal de estas instituciones se encargó de realizar el pesaje del producto incautado, determinando con precisión el volumen de la carga ilegal. Tanto los ejemplares, como las artes de pesca y la tripulación de la embarcación, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para el inicio de los trámites legales.

Pesca ilegal en aumento en el archipiélago

En lo corrido de 2025, las autoridades han incautado 394 kilogramos de pesca ilegal en el archipiélago de San Andrés y Providencia, lo que evidencia un incremento en esta práctica que afecta directamente el ecosistema marino y las comunidades locales que dependen de los recursos pesqueros.

El caracol pala es considerado una especie clave en la dinámica del ecosistema marino del Caribe. Su sobreexplotación representa una amenaza tanto para la biodiversidad como para la seguridad alimentaria de los habitantes isleños.

Tripulantes y artes de pesca quedaron a disposición de las autoridades competentes. - crédito @FNC_ArmadaCol/X

Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes en el marco de la protección de la Reserva de Biósfera Seaflower, reconocida por la Unesco como patrimonio ambiental de la humanidad.

¿Qué significa la época de veda?

La época de veda es un período de tiempo decretado por las autoridades ambientales durante el cual está prohibida la pesca, caza o extracción de determinadas especies. Su propósito es proteger a los animales en fases críticas como reproducción, crecimiento o recuperación poblacional, garantizando la sostenibilidad de la especie y el equilibrio de los ecosistemas.

En este caso, la veda del caracol pala se extiende hasta el 31 de octubre de 2025, lo que significa que no se puede capturar ni comercializar durante este tiempo. El incumplimiento de esta normativa puede generar sanciones administrativas, económicas y judiciales.

Veda de caracol pala en el Archipiélago de San Andrés. - crédito Minambiente

Compromiso de la Armada en la protección ambiental

La Armada de Colombia reafirmó su compromiso con la defensa del territorio marítimo nacional y la protección de los recursos naturales del Caribe insular. Según lo informado, los controles y patrullajes se mantendrán de manera constante para evitar la pesca ilegal y contribuir a la conservación de especies estratégicas como el caracol pala.

Las autoridades también hicieron un llamado a las comunidades isleñas y a los pescadores para que respeten las disposiciones ambientales, entendiendo que la preservación de las especies es fundamental para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la actividad pesquera en la región.