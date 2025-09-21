Colombia

Almuerzo comunitario en el parque de los Hippies: las familias bogotanas ya no viajan a la orilla de un río para el paseo de olla

Un habitante del sector grabó el momento asegurando que este tipo de sucesos son comunes en el popular parque de la ciudad

Por Julieth Cicua Caballero

Guardar
Desde los años 60, el parque de los Hippies es un espacio para la reunión y la cultura alternativa de la ciudad - Crédito: @eldehipppies / TikTok

La viralización de un video en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación al Parque de los Hippies en Bogotá, un espacio que, más allá de su historia y su función como punto de encuentro juvenil, se ha convertido en escenario de fenómenos urbanos tan diversos como la protesta, la cultura alternativa y la convivencia de problemáticas sociales.

En la grabación, difundida por la cuenta de TikTok el de hippies, se observa una olla comunitaria humeante en pleno parque, mientras como acompañamiento suena la reconocida melodía de la serie animada Dragon Ball Z. Su creador destaca que, así es como inicia una jornada en hippies, tanto como ir a buscar las esferas del dragón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este contenido, que ha superado los cuatro mil me gusta, ha generado comentarios que celebran el carácter insólito y casi mágico de las escenas cotidianas en este lugar y es que varios ciudadanos pasan de manera indiferente junto a la escena, como si no vieran la olla hirviendo.

La cuenta el de hippies, que ya suma más de tres mil seguidores, se dedica a documentar los episodios más singulares que ocurren en este parque bogotano, donde según sus publicaciones pasa de todo, lo que le ha llevado a consolidar una comunidad digital interesada en el día a día de este espacio público.

El Parque de los Hippies, cuyo nombre oficial es Parque Antonio José de Sucre, se ubica en el barrio Chapinero Alto y es reconocido como un punto emblemático de la ciudad.

Desde su creación en la década de 1960, en pleno auge del movimiento hippie internacional, el parque se consolidó como un refugio para quienes buscaban libertad de expresión y alternativas a las normas sociales predominantes.

Tras los operativos de la
Tras los operativos de la Policía las personas bajan una cuadra hasta la 59 y regresan horas después para continuar la rumba - crédito Cortesía

Durante los fines de semana, el parque se transforma en un escenario vibrante donde se realizan conciertos, presentaciones teatrales, exposiciones de arte y también cosas menos artísticas. Este lugar se convirtió en punto de reunión los años 70, cuando el parque, entonces cubierto de vegetación y flores, fue epicentro de conciertos de rock, gogo y yeyé.

El parque llegó a conocerse como hippies en aquella época, cuando los jóvenes que se identificaban con aquel movimiento y frecuentaban el lugar para ver a las bandas bogotanas de la época o para consumir drogas, panorama que no ha cambiado en 2025.

Actualmente el parque, situado entre las calles 60 y 59A y las carreras 8 y 9, genera tensiones debido a la convivencia entre la vida nocturna, el comercio y los residentes.

Los vecinos del sector presentan
Los vecinos del sector presentan constantes quejas por los niveles de ruido, comercio desbordado y consumo de alucinógenos - Crédito: @eldehippies / TikTok

Los habitantes de Chapinero Alto han denunciado reiteradamente molestias con la actividad comercial y recreativa en la zona, señalando problemas como el ruido excesivo, la contaminación, la acumulación de basuras y la invasión del espacio público.

A estas dificultades se suman la venta y consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, así como la ocupación de andenes por vehículos, lo que obstaculiza el acceso a los edificios residenciales.

La problemática se intensifica durante los fines de semana, cuando los eventos autorizados por el Distrito e improvisados se extienden hasta altas horas de la noche, afectando el sueño de los residentes.

En respuesta a estas condiciones, los vecinos han organizado plantones pacíficos para exigir el cese o regulación de estas actividades. El más reciente se llevo a cabo el viernes 19 a las 19:30, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Chapinero.

La Alcaldía de Bogotá realiza
La Alcaldía de Bogotá realiza constantes intervenciones para recuperar el espacio público, pero los esfuerzos parecen no ser suficientes - Crédito: Idartes

En paralelo a las protestas, la Alcaldía Local de Chapinero impulsa iniciativas para resignificar el parque como epicentro cultural y de integración comunitaria. El pasado viernes 29 de agosto, la localidad fue escenario de la jornada distrital Mil en un Día, parte de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y el Laboratorio de Innovación GOLAB.

Desde las 7:00 de la mañana, se desarrollaron actividades culturales, deportivas, ambientales y recreativas en distintos espacios, con entrada libre y dirigidas a todas las edades.

También han trabajo con la Estrategia Alcaldía al Territorio, en el Parque de los Hippies. La alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, destacó la importancia de la jornada al afirmar: “Queremos que los y las habitantes de Chapinero vivan esta jornada como un momento de encuentro y construcción colectiva. Mil en un Día nos permite resignificar espacios emblemáticos, como el Parque de los Hippies, y transformarlos en escenarios de cultura, convivencia y participación ciudadana”.

Es así como el parque de los hippies seguirá siendo un punto de encuentro de todo tipo, desde las iniciativas gubernamentales, hasta las expresiones espontáneas que se encuentran día a día en las redes sociales.

Temas Relacionados

Parque de los hippiesOlla comunitariaDragon Ball ZColombia-Noticias

Más Noticias

En un intento de robo de vehículo en Bogotá, Policía logró su recuperación y la captura de cuatro personas: así fue el operativo

Las autoridades incautaron armas cortopunzantes y un dispositivo electrónico de descargas en el barrio Los Mártires

En un intento de robo

Siguen los muertos en Atlántico: Hombre fue asesinado dentro de su vivienda, recibió tres impactos de bala

Los victimarios escaparon inmediatamente del lugar aprovechando una zona boscosa cerca de la residencia

Siguen los muertos en Atlántico:

Resultados Lotería de Boyacá 20 de septiembre: quién ganó el premio mayor de $15.000 millones

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Resultados Lotería de Boyacá 20

Resultados de la Lotería del Cauca: todos los números ganadores del sábado 20 de septiembre de 2025

Esta lotería colombiana realiza un sorteo a la semana, todos los sábados, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos

Resultados de la Lotería del

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

Darina Littleton elogia el liderazgo

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

Los podcasts más reproducidos hoy en Spotify Colombia

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo

Luis Díaz se destapó sobre su llegada al Bayern Múnich: reveló que hubo conversaciones con un club español

Colombia está lista para ver el Mundial de Ciclismo en Ruta: hora y dónde ver las pruebas en Ruanda