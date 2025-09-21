Almuerzo comunitario en el parque de los Hippies: las familias bogotanas ya no viajan a la orilla de un río para el paseo de olla

Desde los años 60, el parque de los Hippies es un espacio para la reunión y la cultura alternativa de la ciudad - Crédito: @eldehipppies / TikTok

La viralización de un video en redes sociales ha vuelto a poner en el centro de la conversación al Parque de los Hippies en Bogotá, un espacio que, más allá de su historia y su función como punto de encuentro juvenil, se ha convertido en escenario de fenómenos urbanos tan diversos como la protesta, la cultura alternativa y la convivencia de problemáticas sociales.

En la grabación, difundida por la cuenta de TikTok el de hippies, se observa una olla comunitaria humeante en pleno parque, mientras como acompañamiento suena la reconocida melodía de la serie animada Dragon Ball Z. Su creador destaca que, así es como inicia una jornada en hippies, tanto como ir a buscar las esferas del dragón.

Este contenido, que ha superado los cuatro mil me gusta, ha generado comentarios que celebran el carácter insólito y casi mágico de las escenas cotidianas en este lugar y es que varios ciudadanos pasan de manera indiferente junto a la escena, como si no vieran la olla hirviendo.

La cuenta el de hippies, que ya suma más de tres mil seguidores, se dedica a documentar los episodios más singulares que ocurren en este parque bogotano, donde según sus publicaciones pasa de todo, lo que le ha llevado a consolidar una comunidad digital interesada en el día a día de este espacio público.

El Parque de los Hippies, cuyo nombre oficial es Parque Antonio José de Sucre, se ubica en el barrio Chapinero Alto y es reconocido como un punto emblemático de la ciudad.

Desde su creación en la década de 1960, en pleno auge del movimiento hippie internacional, el parque se consolidó como un refugio para quienes buscaban libertad de expresión y alternativas a las normas sociales predominantes.

Tras los operativos de la Policía las personas bajan una cuadra hasta la 59 y regresan horas después para continuar la rumba - crédito Cortesía

Durante los fines de semana, el parque se transforma en un escenario vibrante donde se realizan conciertos, presentaciones teatrales, exposiciones de arte y también cosas menos artísticas. Este lugar se convirtió en punto de reunión los años 70, cuando el parque, entonces cubierto de vegetación y flores, fue epicentro de conciertos de rock, gogo y yeyé.

El parque llegó a conocerse como hippies en aquella época, cuando los jóvenes que se identificaban con aquel movimiento y frecuentaban el lugar para ver a las bandas bogotanas de la época o para consumir drogas, panorama que no ha cambiado en 2025.

Actualmente el parque, situado entre las calles 60 y 59A y las carreras 8 y 9, genera tensiones debido a la convivencia entre la vida nocturna, el comercio y los residentes.

Los vecinos del sector presentan constantes quejas por los niveles de ruido, comercio desbordado y consumo de alucinógenos - Crédito: @eldehippies / TikTok

Los habitantes de Chapinero Alto han denunciado reiteradamente molestias con la actividad comercial y recreativa en la zona, señalando problemas como el ruido excesivo, la contaminación, la acumulación de basuras y la invasión del espacio público.

A estas dificultades se suman la venta y consumo de sustancias psicoactivas y bebidas alcohólicas, así como la ocupación de andenes por vehículos, lo que obstaculiza el acceso a los edificios residenciales.

La problemática se intensifica durante los fines de semana, cuando los eventos autorizados por el Distrito e improvisados se extienden hasta altas horas de la noche, afectando el sueño de los residentes.

En respuesta a estas condiciones, los vecinos han organizado plantones pacíficos para exigir el cese o regulación de estas actividades. El más reciente se llevo a cabo el viernes 19 a las 19:30, con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía de Chapinero.

La Alcaldía de Bogotá realiza constantes intervenciones para recuperar el espacio público, pero los esfuerzos parecen no ser suficientes - Crédito: Idartes

En paralelo a las protestas, la Alcaldía Local de Chapinero impulsa iniciativas para resignificar el parque como epicentro cultural y de integración comunitaria. El pasado viernes 29 de agosto, la localidad fue escenario de la jornada distrital Mil en un Día, parte de la estrategia Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, liderada por la Secretaría Distrital de Gobierno y el Laboratorio de Innovación GOLAB.

Desde las 7:00 de la mañana, se desarrollaron actividades culturales, deportivas, ambientales y recreativas en distintos espacios, con entrada libre y dirigidas a todas las edades.

También han trabajo con la Estrategia Alcaldía al Territorio, en el Parque de los Hippies. La alcaldesa local, Alexandra Mejía Guzmán, destacó la importancia de la jornada al afirmar: “Queremos que los y las habitantes de Chapinero vivan esta jornada como un momento de encuentro y construcción colectiva. Mil en un Día nos permite resignificar espacios emblemáticos, como el Parque de los Hippies, y transformarlos en escenarios de cultura, convivencia y participación ciudadana”.

Es así como el parque de los hippies seguirá siendo un punto de encuentro de todo tipo, desde las iniciativas gubernamentales, hasta las expresiones espontáneas que se encuentran día a día en las redes sociales.