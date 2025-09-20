Colombia

Pacto Histórico negó la candidatura al Senado de la esposa del alcalde de Barrancabermeja

La decisión del Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales del partido se dio tras considerar que no cumplió con los requisitos éticos y morales establecidos en su reglamento interno

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
Laura Cristina Ahumada, esposa del
Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja Jonathan Vásquez, no recibió certificación para integrar la lista al Senado en las elecciones de 2026 - crédito @lauracahumada/Instagram

El Comité Nacional de Ética y Garantías Electorales del Pacto Histórico emitió un alcance al acta del 16 de septiembre de 2025, en el que ajustó y verificó las precandidaturas para las elecciones internas de la coalición.

En este documento, la organización política negó la certificación a Laura Cristina Ahumada, esposa del alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez, que buscaba un cupo en la lista al Senado de la República en las elecciones de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el acta, Ahumada no superó la evaluación ética y moral exigida para participar en la consulta interna del Pacto Histórico, por lo que no podrá aspirar a este cargo por la colectividad. Su inscripción fue presentada con el aval del Movimiento Independientes, liderado por el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Ajustes en las listas internas

El comité también retiró la
El comité también retiró la candidatura al Senado de Gloria Inés Flórez por un registro duplicado en el sistema - crédito Pacto Histórico/Página web

En la misma sesión, el comité también revisó la inscripción de la santandereana Gloria Inés Flórez, reconocida dirigente del Pacto Histórico, y determinó retirar su candidatura al Senado debido a un registro duplicado. Según la organización, el sistema mostraba una doble postulación: una para la Presidencia de la República y otra para la Cámara Alta.

La colectividad aclaró que Flórez únicamente había formalizado su aspiración presidencial, por lo que la inscripción al Senado se trató de un error administrativo. Esta corrección, explicó el Comité, tiene como objetivo mantener la transparencia en el proceso interno.

La resolución estableció que contra estas decisiones procede recurso de apelación hasta el 20 de septiembre, plazo durante el cual los aspirantes podrán presentar argumentos para que se revisen los casos. El acta fue enviada al Comité Político Nacional, encargado de dar continuidad al trámite.

Contexto político en Santander

La exclusión de Ahumada sienta
La exclusión de Ahumada sienta un precedente en el Pacto Histórico sobre el control ético de sus candidatos - crédito @lauracahumada/Instagram

El caso de Laura Cristina Ahumada ha generado debate dentro y fuera de la coalición. Jonathan Vásquez, actual alcalde de Barrancabermeja, llegó a este cargo después de tres intentos electorales. Su elección estuvo rodeada de denuncias e investigaciones por presunta compra de votos y, hasta ahora, había mantenido una trayectoria política bajo el rótulo de “independiente”.

Su intención de incluir a su esposa en la lista del Pacto Histórico es interpretada como un giro estratégico hacia la coalición de izquierda que respalda al presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el rechazo a su aspiración ha sido calificado por sectores políticos como una medida de control frente a la posibilidad de conformar un proyecto familiar en la región.

El veedor ciudadano Ramiro Vásquez manifestó su preocupación por este tipo de prácticas en el departamento. “Esos son los afanes que tienen los políticos mandones en Santander que quieren perpetuarse en el poder a través de familiares, en este caso a través de su esposa, incluso con el apoyo del ministro de Minas. Son candidaturas en ‘cuerpo ajeno’ y estructuras al estilo de un ‘clan’”, afirmó.

El Comité Político Nacional será
El Comité Político Nacional será el encargado de analizar las apelaciones y definir las listas definitivas para las elecciones legislativas de 2026 - crédito Colprensa

Por su parte, el senador santandereano Fabián Díaz cuestionó públicamente la inscripción de Ahumada en la lista al Senado. A través de su cuenta en X, el congresista expresó: “La candidatura de Laura Cristina Ahumada al Senado, esposa del alcalde de Barrancabermeja, enciende las alarmas: su aspiración se interpreta como la extensión de un proyecto político cuestionado que busca abrirse paso en el Congreso”.

Además, diversos sectores políticos y ciudadanos han señalado que esta aspiración representaría la continuidad de un esquema electoral que busca ampliar su influencia más allá del municipio de Barrancabermeja.

La exclusión de la candidatura de Ahumada marca un precedente en la coalición sobre la evaluación ética de sus aspirantes. Ahora, el proceso continuará en manos del Comité Político Nacional, que deberá recibir y analizar cualquier apelación antes de definir de manera definitiva las listas para las elecciones legislativas de 2026.

Temas Relacionados

Pacto HistóricoLaura Cristina AhumadaSenado de la RepúblicaElecciones CongresoAlcalde de BarrancabermejaGloria Inés FlórezElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Disidencias de las Farc expusieron bandera en Anorí, Antioquia, cerca de un centro infantil: “Hasta la guerra tiene límites”

La directora del Icbf, Astrid Cáceres, rechazó la instalación del material simbólico de la guerrilla y alertó sobre riesgos para los niños

Disidencias de las Farc expusieron

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Las tensiones por la convivencia y el rigor de los retos deja ver los primeros roces entre las participantes

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Mujer fue al hospital en Antioquia por un fuerte dolor lumbar y estaba en trabajo de parto: no sabía que estaba embaraza

La sorpresa no solo fue compartida por los profesionales de turno, sino especialmente por la propia mujer, que aseguró haber tenido periodos regulares y no haber percibido ninguna señal de estar esperando un bebé

Mujer fue al hospital en

Aida Victoria Merlano relató el día en que descubrió una infidelidad en un motel: aclaró si hablaba de Juan David Tejada

El relato de la influenciadora se produjo en medio de las especulaciones de problemas en su relación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano relató el

Alerta en Bogotá: 34 personas resultaron con quemaduras graves por bioetanol en menos de dos años

El bioetanol, promocionado como seguro para el hogar, ya deja víctimas en Bogotá y expone la falta de regulación y campañas de prevención frente a un peligro evitable

Alerta en Bogotá: 34 personas
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa arremetió contra

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Aida Victoria Merlano relató el día en que descubrió una infidelidad en un motel: aclaró si hablaba de Juan David Tejada

Esperanza Gómez relató los problemas de salud que le generó su pleito con Meta: “No lo estoy tomando como un castigo”

Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

Mon Laferte, Lucas Hill, Nine Inch Nails y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Javier Gandolfi no se quedó

Javier Gandolfi no se quedó callado tras su salida de Atlético Nacional: “Hubo circunstancias difíciles de explicar”

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Esto gana Wilmar Roldán por pitar un partido de fútbol en la Liga Betplay: cuánto ganará en el Mundial 2026

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League