Ministro de Defensa confirmó el sometimiento de cuatro disidentes de las Farc en Cauca

Cuatro disidentes se entregaron al Ejército en El Tambo, Cauca

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó en su cuenta de X que cuatro miembros de la estructura Carlos Patiño, una de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, se entregaron a las Fuerzas Militares.

“En operaciones ofensivas, nuestro @COL_EJERCITO en la vereda El Crucero, El Tambo, Cauca, lograron el sometimiento de 4 integrantes del grupo armado criminal ‘Carlos Patiño’ que delinque al servicio de alias ‘Mordisco’”, escribió el jefe de cartera.

Se conoció que en la diligencia fueron incautadas 2 pistolas, 2 proveedores y 13 cartuchos calibre 9 mm y equipos de comunicaciones, material que era utilizado para la planificación y ejecución de sus acciones delictivas.

El funcionario explicó que este tipo de rendición significa un paso adelante en la lucha contra la erradicación de este tipo de grupos armados al margen de la ley que pretenden atemorizar a los colombianos: “Cada sometimiento significa vidas salvadas, comunidades más seguras y territorios libres de miedo. A quienes aún persisten en la ilegalidad les hacemos el llamado a dejar las armas e iniciar un camino nuevo con sus familias”.

Así mismo, volvió a poner al servicio de la ciudadanía las líneas de atención, para que las personas den información sobre cualquier delito, todo bajo absoluta reserva:

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea 107-157

GAULAS: 147 – 165

Reclutamiento infantil: 141

En Caquetá se entregó un hombre de las disidencias de las Farc

La Fuerza de Tarea Omega, división del Ejército Nacional, confirmó la entrega de un hombre en el departamento de Caquetá, que hacía parte de una de las facciones de las extintas Farc.

“Integrante de la Estructura Carolina Ramírez, del bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, se sometió a la justicia en zona rural de Cartagena del Chairá, #Caquetá. Soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.º 36, le restablecieron sus derechos”, escribieron en su cuenta de X.

El mayor Jonnathan Berdugo Sánchez, comandante del Batallón de Despliegue Rápido N.º 36, confirmó este resultado: “Somos tropas del batallón de despliegue rápido número treinta y seis, orgánicos de la Fura número 12. En desarrollo de nuestro cumplimiento del plan Ayacucho Plus, se logró la ubicación y posterior entrega de uno sometido, integrante del grupo armado organizado residual estructura Carolina Ramírez, al cual se le respetaron en todo momento los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, restableciéndole sus derechos”.

Disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

La entrega de maquinaria pesada por parte de las disidencias de las Farc a comunidades rurales en El Tambo, Cauca, ha generado controversia tras la difusión de un video en el que se observa a miembros armados del frente Carlos Patiño participando en el acto.

Estos episodios, según reportes previos en la región, han incluido la inauguración de un puente vehicular y la entrega de equipos similares, acciones que las estructuras ilegales presentan como apoyo a la comunidad. Las autoridades militares han advertido que tales infraestructuras suelen beneficiar principalmente actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería.

En el video, el líder comunitario Jesús Antonio Caicedo explicó que la entrega de la motoniveladora forma parte de un proyecto iniciado en 2022 por asociaciones de los corregimientos de Huisitó y Los Andes, que abarca 22 veredas y contempla la adquisición de maquinaria amarilla.

Caicedo afirmó: “Es la única manera que hemos encontrado como población de estos territorios del Cañón del Micay ante las necesidades y el abandono por parte del Estado. Las vías que existen son el resultado del esfuerzo de las comunidades con recursos propios”.

El vocero Alberto Antonio Castro expresó su frustración por la ausencia estatal y el orgullo por los logros alcanzados: “Tenemos un estado incapaz de luchar por una comunidad como la nuestra y da orgullo que los líderes seamos capaces de representar a las comunidades y llegar a estos logros”. Castro también señaló que la falta de apoyo no corresponde al presidente Gustavo Petro, sino al Congreso de la República: “No me refiero tanto al presidente porque el país no lo gobierna el presidente, sino el Senado y Cámara. Son incapaces de luchar por una comunidad de estas”.

El monto estimado para la adquisición de la maquinaria oscila entre 3.000 y 4.000 millones de pesos, según Caicedo.