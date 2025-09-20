Colombia

Informe expone la importancia de Cuba en la transformación del narcotráfico: “De Escobar a Maduro”

En el documento se recuerda la relevancia que tuvo la dictadura castrista en el crecimiento del cartel de Medellín

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
“Las drogas pueden hacerle más
“Las drogas pueden hacerle más daño al imperialismo que las bombas atómicas“, es una de las frases de Fidel Castro citadas en el documento - crédito Diego Boneta

Las acusaciones por parte de Estados Unidos contra la dictadura venezolana, en el que se señala a Nicolás Maduro como la cabeza de una estructura ligada al narcotráfico y que recibe como nombre el cartel de los Soles, siguen generando repercusiones.

Las más repetidas son para recordar casos similares, en los que dictaduras ayudaron a capos de Latinoamérica para consolidar el envío de narcóticos a Estados Unidos y Europa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Entre los más mencionados están los casos de Manuel Noriega, que permitió el ingreso del cartel de Medellín a Panamá; de la misma forma, el ejército sandinista en Nicaragua también sirvió como base de la organización liderada por Pablo Escobar.

La importancia de Cuba en el narcotráfico

En el informe se destacan
En el informe se destacan las ocasiones en las que se habló de la relación entre la dictadura cubana y los carteles de narcotráfico - crédito CLIFTON PRESCOD

En un informe elaborado por Center for a Free Cuba, la Asociación Iberoamericana para la Seguridad Global y la Asociación Española Cuba en Transición, se hizo hincapié en la relevancia que tuvo la dictadura cubana en el auge del narcotráfico.

El objetivo de la investigación es demostrar que el régimen castrista no solo fue totalitario, también sirvió para que capos de Latinoamérica aumentaran su poder.

“Las drogas pueden hacerle más daño al imperialismo que las bombas atómicas“, es una de las frases de Fidel Castro citadas en el documento.

El informe también menciona como en los años en los que aún no se habían tomado el poder, Fidel Castro y su ejército dependió de los cultivos de marihuana en la isla para exponer que las drogas eran un recurso para llegar al poder.

El dictador panameño habría sido
El dictador panameño habría sido presentado a los capos colombianos por Fidel Castro - crédito Reuters

En segundo lugar, destacan los informes periodísticos en los que se informó sobre la comunicación que tuvo la dictadura con figuras como Pablo Escobar, Carlos Lehder y otros capos importantes en los 80.

De la misma forma, recuerdan que la dictadura cubana suministró armamento al grupo armado M-19, originario de Colombia, que en su momento también tuvo cierto vínculo con los carteles del narcotráfico.

En la investigación aseguran que Fidel Castro fue el conector entre Manuel Noriega y el cartel de Medellín, que terminó instalando laboratorios de drogas en el Darién, zona fronteriza entre Panamá y Colombia.

Al recordar estos aspectos, los investigadores indicaron que era notable como la dictadura cubana se financió con el narcotráfico en más de una ocasión, principalmente en el auge de este negocio ilegal.

El cartel de Medellín consolidó
El cartel de Medellín consolidó su imperio con la ayuda de gobiernos de Cuba, Nicaragua y Panamá - crédito X

En la última mención a Colombia, resaltan documentos del guerrillero colombiano “Raúl Reyes”, que en 2008, con su caída, dejó en evidencia los vínculos de las Farc y Cuba, que terminó siendo la nación que acogió la negociación entre el grupo armado y el Estado colombiano.

Pasando al vecino país, recuerdan los viajes que realizó la dictadura venezolana desde que asumió el poder, en la investigación mencionan "Cubazuela“, como la forma con la que la inteligencia ingresó a la fuerza militar venezolana.

En ese sentido, conectan la situación actual que se vive en Venezuela como una consecuencia de la alianza que tuvieron durante decadas las dos naciones, que llevó a que la dictadura sudamericana sea ahora referenciada como la cabeza del cartel de los Soles, que trabajaría junto a las disidencias de las Farc, el ELN y otras estructuras criminales de la región.

Como parte final, citan declaraciones de desertores de la dictadura venezolana, como Leamsy Salazar, que fue jefe de seguridad de Hugo Chávez y Diosdado Cabello, que relató como La Habana fue un lugar clave en varios momentos cruciales para el chavismo.

“El régimen cubano no fue un actor periférico, sino el arquitecto principal de la estrategia narco-revolucionaria en Iberoamérica. De Sierra Maestra a Miraflores, de Escobar a Maduro, la huella cubana es inseparable del cartel de los Soles", es como termina el informe.

Temas Relacionados

NarcotráficoCubaLa HabanaPablo EscobarNicolás MaduroCartel de los SolesColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario del Presupuesto General de la Nación 2026: así avanza la cuenta regresiva en el Congreso

Con plazos ajustados y un monto histórico en discusión, el Congreso trabaja artículo por artículo para definir el plan de gasto de 2026, entre tensiones políticas y el riesgo de que el proyecto quede en manos del Gobierno por decreto

Calendario del Presupuesto General de

Javier Gandolfi no se quedó callado tras su salida de Atlético Nacional: “Hubo circunstancias difíciles de explicar”

El entrenador argentino fue despedido por los malos resultados en la Liga BetPlay, sumado a un error que le costó una derrota en el escritorio y mucho inconformismo de los directivos

Javier Gandolfi no se quedó

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este cambio pretende acercar las gradas al terreno de juego, generando una experiencia más envolvente y alineada con los estándares de recintos deportivos internacionales

Así quedaría el Estadio Metropolitano:

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Las tensiones por la convivencia y el rigor de los retos deja ver los primeros roces entre las participantes

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Pedro Sánchez se pronunció a la problemática registrada en el municipio de La Plata, en Huila

Ministro de Defensa arremetió contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa arremetió contra

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ sube la exigencia a las candidatas este 20 de septiembre

Ayda Valencia se refirió a la desaparición de B-King: “No es una buena señal”

Mon Laferte, Lucas Hill, Nine Inch Nails y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Así suena El Buen Pastor en Bogotá: reclusas compartieron sus canciones favoritas y por qué se identifican

“Dejen de culpar a Marcela Reyes”: el mejor amigo de la DJ salió a defenderla en medio de la desaparición de B-King en México

Deportes

Javier Gandolfi no se quedó

Javier Gandolfi no se quedó callado tras su salida de Atlético Nacional: “Hubo circunstancias difíciles de explicar”

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este es el sorpresivo candidato a ser técnico de Atlético Nacional: competiría con Vicente Sánchez

Esto gana Wilmar Roldán por pitar un partido de fútbol en la Liga Betplay: cuánto ganará en el Mundial 2026

Jhon Arias causa preocupación en la selección Colombia: pésimo momento con el Wolverhampton en la Premier League