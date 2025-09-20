Estas son las medidas de movilidad y seguridad para ‘Amor y Amistad’ en Bogotá: se aplicarán dos estrategias pedagógicas

El Distrito dispuso de 50 controles especializados para la detección de excesos de velocidad y consumo de alcohol en los principales corredores urbanos - Secretaría de Distrital de Movilidad

En medio de la tradicional celebración de Amor y Amistad, la Secretaría Distrital de Movilidad puso en marcha un amplio dispositivo de vigilancia y prevención orientado a disminuir el riesgo de incidentes viales durante los días de festividad en la ciudad.

De cara al aumento de desplazamientos y celebraciones propias de la fecha, las autoridades diseñaron un plan integral, priorizando tanto la seguridad de quienes circulan por la capital como la promoción de hábitos responsables entre los distintos actores viales.

Dispositivos de control vial

Como parte central de este operativo, se dispuso la instalación de 50 controles especializados para la detección de excesos de velocidad y consumo de alcohol en los principales corredores urbanos. Los puestos estarán distribuidos estratégicamente con el objetivo de identificar y sancionar a quienes infrinjan las normas, generando un efecto disuasorio en la población conductora. Esta intervención no solo busca evitar siniestros, sino para fortalecer la cultura vial preventiva en los sectores de mayor tráfico y mayores concentraciones durante la celebración.

El mensaje institucional enfatiza la necesidad de corresponsabilidad ciudadana, ya que la decisión de conducir bajo los efectos del alcohol representa una amenaza no solo para la integridad del conductor, sino para la vida de peatones, ciclistas, motociclistas y otros automovilistas. Por eso, el llamado principal de las autoridades locales es abstenerse completamente de mezclar alcohol y conducción, recordando los peligros y consecuencias que pueden derivarse de actos imprudentes.

El plan, sin embargo, trasciende las acciones punitivas y apuesta por un enfoque educativo y de concientización. Durante el fin de semana, serán habilitados 126 puntos de intervención en los que se realizarán actividades orientadas a problemáticas cotidianas como la invasión del espacio público y el desorden en zonas de alto flujo, con presencia especial en las 20 localidades de la ciudad. La distribución geográfica de los controles y los operativos tiene como propósito vigilar sectores tradicionalmente concurridos, como áreas comerciales, zonas de entretenimiento y corredores de movilidad principales, donde los riesgos y las conductas inadecuadas suelen incrementarse durante las jornadas festivas.

Estrategias pedagógicas para ‘Amor y amistad’

Entre las estrategias pedagógicas diseñadas para la ocasión, se destacan:

Brindis por la Vida, que se llevará a cabo en el sector de Galerías. Este tipo de iniciativas invitan tanto a conductores como a peatones y ciclistas a reflexionar sobre sus acciones y a comprometerse colectiva e individualmente con la construcción de una movilidad más segura. Las intervenciones incluyen espacios de sensibilización sobre los riesgos asociados a la conducción bajo efectos del alcohol y a la imprudencia al volante, proyectando testimonios, datos estadísticos y simuladores de realidad que buscan generar empatía y responsabilidad.

Punto Seguro Regional, un mecanismo de orientación y apoyo que ha sido instalado en puntos neurálgicos, como la salida por la calle 80, para acompañar a los diferentes actores viales. Impulsada por la Agencia Regional de Movilidad (ARM) de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, esta medida pone a disposición de automovilistas, ciclistas y peatones información clave sobre buenas prácticas viales, rutas seguras, revisiones previas al viaje y canales de emergencia en caso de eventualidad. El interés primordial de esta propuesta es garantizar que quienes se movilicen hacia otras regiones lo hagan en condiciones óptimas, fortaleciendo la articulación entre entidades distritales y regionales en la gestión de la movilidad.

El operativo integral lanzado por la Secretaría de Movilidad articula prevención, control y educación, involucrando en la tarea a instituciones públicas, empresas de transporte y la ciudadanía en general. Más allá de la coyuntura del Amor y la Amistad, estas acciones se inscriben en una política pública sostenida que busca reducir la accidentalidad, promover la convivencia vial y proteger la vida como bien supremo de la ciudad. Las autoridades reiteran la invitación a celebrar con precaución, priorizando la movilidad segura y la responsabilidad compartida para que este fin de semana transcurra sin tragedias en las calles.