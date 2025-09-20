Colombia

Banderas y grafitis alusivos a las Farc aparecieron en Betulia, Antioquia: se trataría de un acto de proselitismo

Las autoridades aseguraron que este hecho podría tratarse a una estrategia de la organización terrorista para sumar nuevos seguidores que apoyen su causa

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Betulia, Antioquia, grafitis alusivos a
Betulia, Antioquia, grafitis alusivos a las Farc, 20 de septiembre de 2025 - crédito redes sociales/X

Sobre las 6:30 a. m. del 20 de septiembre de 2025, las autoridades del departamento de Antioquia recibieron el llamado de alerta sobre la aparición de una bandera y un grafiti alusivo a las Farc EP, en el municipio de Betulia, zona urbana, sector La Bomba, inmediaciones de un parque.

La Policía de Antioquia así se lo confirmó a Infobae Colombia: “Mediante llamada y fotos aportadas por la ciudadanía, se tuvo conocimiento de la instalación de una bandera con los colores de Colombia y una inscripción, además de un grafiti alusivos a las disidencias de las Farc EP, ambos fueron dejados en inmediaciones del parque educativo San Mateo”.

Aseguraron que este hecho podría tratarse a una forma de la organización para tener nuevos seguidores para que apoyen su causa.

En vista de la alerta, las autoridades tomaron contacto con unidades del Ejército Nacional con el fin de verificar con el guía canino y la Alcaldía Municipal, quienes realizan las coordinaciones para pintar la pared donde fue escrito el grafiti.

El congresista Juan Espinal, en su cuenta de X hizo un llamado a varias instituciones para que atienda este tipo de actos intimidatorios y le garanticen la tranquilidad y seguridad a la población.

“Hago un llamado al Ministro @PedroSanchezCol al @COL_EJERCITO @PoliciaColombia para que garanticen la seguridad a la comunidad de Betulia (Antioquia), hay temor e incertidumbre. En toda la entrada del municipio aparecen estos mensajes de terror”.

El congresista Juan Espinal sobre
El congresista Juan Espinal sobre aparición de banderas y grafitis alusivos a las Farc en Betulia, Antioquia - crédito @Juan_EspinalR/X

