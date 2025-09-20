Colombia

Así quedaría el Estadio Metropolitano: estas son las primeras imágenes de lo que sería la renovación del ‘Coloso de la Ciudadela’

Este cambio pretende acercar las gradas al terreno de juego, generando una experiencia más envolvente y alineada con los estándares de recintos deportivos internacionales

David Garzón

Por David Garzón

El alcalde destacó la envergadura de la transformación propuesta y anticipó que el emblemático escenario barranquillero alcanzará una nueva dimensión - crédito @AlejandraChar / X

En una jornada que atrajo la atención de la comunidad deportiva y de la ciudadanía, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, hizo públicos los primeros renders oficiales del ambicioso plan de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La publicación, compartida a través de sus redes sociales, marca un hito en la fase de divulgación del proyecto, el cual se había mantenido bajo estricta reserva hasta este anuncio.

Char, en su cuenta de la red social X, destacó la envergadura de la transformación propuesta y anticipó que el emblemático escenario barranquillero alcanzará una nueva dimensión. “¡El Metropolitano de Barranquilla quedará a otro nivel!”, publicó el alcalde, acompañando sus palabras con imágenes digitales que muestran el renovado diseño conceptual.

Nuevo Metropolitano de Barranquilla

El foco de la intervención estará centrada específicamente en la reconfiguración de las graderías, con el objetivo de incrementar la capacidad total hasta 60.000 espectadores. Para lograr esto, uno de los ajustes principales será el descenso del nivel de la cancha en 1,8 metros, lo cual implicará, además, la eliminación de la actual pista atlética que rodea el campo de juego. Este cambio pretende acercar las gradas al terreno de juego, generando una experiencia más envolvente y alineada con los estándares de estadios internacionales.

La publicación, compartida a través de sus redes sociales, marca un hito en la fase de divulgación del proyecto - crédito @AlejandroChar / X

Junto con estos anuncios, el mandatario barranquillero reveló detalles sobre la apertura inminente del proceso de licitación pública, instancia que permitirá identificar a la empresa o consorcio encargado de ejecutar la remodelación. Char subrayó que se encuentran ultimando los detalles técnicos del plan y que, en cuestión de días, el proyecto ingresará oficialmente en fase de concurso, invitando a firmas nacionales e internacionales a hacer parte de la transformación del que considera “el nuevo coloso de la Ciudadela”.

Uno de los elementos más destacados en el material gráfico es la proyección de una fachada totalmente renovada para el Metropolitano. El diseño previsto incorpora líneas modernas e integra elementos propios de las tendencias globales en arquitectura deportiva, asegurando que el estadio no solo incremente su aforo sino que también ofrezca una imagen renovada y vanguardista tanto a nivel nacional como internacional.

Un estadio a la altura de los más importantes en el mundo

Char subrayó que se encuentran ultimando los detalles técnicos del plan y que, en cuestión de días, el proyecto ingresará oficialmente en fase de concurso - crédito @AlejandroChar / X

Adicionalmente, el proyecto contempla un nuevo tipo de gramado y especificaciones actualizadas en cuanto al césped que cubrirá el terreno de juego, con el propósito de garantizar las mejores condiciones para deportistas y eventos de alto nivel. Esta actualización técnica responde a la necesidad de adaptar el estadio a las exigencias actuales de la competencia profesional, permitiendo la realización de partidos y espectáculos deportivos en un ambiente de alto rendimiento y con estándares de calidad reconocidos internacionalmente.

Hasta este anuncio, la gestión municipal había restringido la circulación de información sobre los avances del plan, alimentando la expectativa tanto entre los aficionados como en los sectores ligados a la industria de la construcción y la ingeniería. Con la publicación de los renders, el ayuntamiento da un paso firme hacia la materialización del proyecto, que no solo impactará la infraestructura local sino que también potenciará la imagen de Barranquilla como sede de grandes eventos deportivos y culturales.

El diseño previsto incorpora líneas modernas e integra elementos propios de las tendencias globales en arquitectura deportiva - crédito REUTERS

En líneas generales, el proceso de modernización del estadio Metropolitano apunta a consolidar a la ciudad como referente regional y nacional en cuanto a escenarios deportivos se refiere, posicionando el recinto como punto destacado para futuras competencias internacionales y para el disfrute de las nuevas generaciones de aficionados. La expectativa crece en torno a la próxima etapa de licitación y al inicio de obras, que marcarán un nuevo capítulo en la historia arquitectónica y deportiva de Barranquilla.

