Universidad vietnamita, aliada de Icetex, ofrece becas completas para estudiantes colombianos: requisitos y fechas

La Universidad Ton Duc Thang (Tdtu), institución aliada de Icetex, que se ubica en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam), anunció la apertura de su convocatoria de becas en Vietnam y programas académicos internacionales para el año académico 2025-2026.

Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de todo el mundo, con especial énfasis en postulantes colombianos, y ofrece oportunidades de formación en pregrado, posgrado, movilidad estudiantil y colaboraciones de investigación.

Las becas pueden cubrir entre el 50% y el 100% de la matrícula y el alojamiento, con el objetivo de llevar talento internacional a una de las instituciones educativas más reconocidas de Asia.

Del 25 de agosto al 20 de octubre de 2025 es el proceso de postulación para el semestre de enero de 2026. Los resultados se comunicarán a finales de noviembre.

Universidad Ton Duc Thang: reconocimiento y proyección internacional

Fundada en 1997, la Universidad Ton Duc Thang se describe como una institución joven, ambiciosa y en crecimiento dinámico en la ciudad de Ho Chi Minh.

En poco más de dos décadas, Tdtu se ha convertido en la primera universidad vietnamita en figurar entre las 500 mejores del mundo, según el Ranking Mundial de Universidades. Además, cuenta con acreditaciones internacionales como el Consejo Superior para la Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres), la Red de Universidades de la Asean para la Garantía de la Calidad (AUN-QA) y la Fundación para la Acreditación de Programas de Negocios Internacionales (Fibaa).

Tipos de programas y becas disponibles

La convocatoria de Tdtu para 2025-2026 abarca una amplia gama de programas y becas. En el nivel de pregrado, los estudiantes pueden optar por programas impartidos completamente en inglés o en vietnamita.

Las becas para pregrado ofrecen exenciones de matrícula que van del 50% al 100% durante cuatro años, junto con la cobertura total del costo del dormitorio universitario. Para quienes eligen programas en inglés, existen 12 especializaciones disponibles, mientras que los programas en vietnamita abarcan 43 especialidades, con la excepción de la carrera de Estudios Vietnamitas.

La duración de los estudios varía entre cuatro y cinco años, dependiendo de la especialidad. En el caso de los programas en vietnamita, los postulantes sin certificación previa deben cursar un año obligatorio de idioma antes de iniciar la carrera.

En el ámbito de posgrado, Tdtu ofrece programas de maestría y doctorado impartidos en inglés, con becas que cubren entre el 50% y el 100% de la matrícula, además del alojamiento. Las áreas de estudio incluyen diversas disciplinas, y los detalles específicos pueden consultarse en los enlaces oficiales de la universidad.

La universidad también promueve activamente la movilidad estudiantil y las colaboraciones de investigación. Los programas de movilidad, dirigidos a estudiantes de universidades colombianas y de otros países, consisten en estancias cortas de dos a cuatro semanas, que incluyen talleres, proyectos colaborativos, actividades culturales, visitas académicas y excursiones.

Al finalizar, los participantes pueden obtener créditos académicos y certificación. De otro lado, Tdtu impulsa acuerdos con instituciones colombianas para la formación de grupos de investigación conjuntos en áreas como Ciencias Naturales, Sociales, Inteligencia Artificial, Ingeniería y Tecnología, así como la co-publicación de proyectos y la participación en el Programa de Profesores Adjuntos, que ofrece apoyo en alojamiento y movilidad.

Requisitos y criterios de renovación de las becas

Para acceder a las becas de pregrado, los solicitantes deben haber obtenido el diploma de bachillerato o equivalente en 2023, 2024 o 2025, y contar con un promedio mínimo de 5,0 sobre 10 en sus estudios secundarios o en el examen de graduación.

Para los programas en inglés, se exige ser ciudadano de un país angloparlante o presentar un examen Ielts válido con una puntuación mínima de 5,5, o un certificado equivalente.

En el caso de los programas en vietnamita, se requiere un certificado de competencia en el idioma de al menos nivel B2, o bien cursar y aprobar el año preparatorio en Tdtu. Además, algunas carreras como Farmacia, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño Industrial exigen requisitos académicos adicionales o la superación de pruebas de aptitud específicas.

El proceso de postulación a las becas y programas académicos de TDTU requiere la preparación y envío de los documentos solicitados, que deben remitirse por correo electrónico a la dirección oficial de admisiones de la universidad.

Solo se considerarán válidas las solicitudes que incluyan la documentación completa y correcta. El Consejo Internacional de Admisión evaluará el desempeño académico de los postulantes para la asignación de las becas. Si un solicitante seleccionado no responde en un plazo de 14 días tras la notificación, la beca se reasignará a otro candidato.

