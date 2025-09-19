Colombia

Universidad vietnamita, aliada de Icetex, ofrece becas completas para estudiantes colombianos: requisitos y fechas

La convocatoria incluye programas en varios idiomas y beneficios para quienes buscan formación en Asia, con opciones de movilidad y colaboración en investigación

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Esta institución de alta calidad
Esta institución de alta calidad ofrece becas completas y parciales para ciudadanos de todo el mundo - crédito Fotocomposición Infobae (Johan Largo)

La Universidad Ton Duc Thang (Tdtu), institución aliada de Icetex, que se ubica en la ciudad de Ho Chi Minh (Vietnam), anunció la apertura de su convocatoria de becas en Vietnam y programas académicos internacionales para el año académico 2025-2026.

Esta iniciativa está dirigida a estudiantes de todo el mundo, con especial énfasis en postulantes colombianos, y ofrece oportunidades de formación en pregrado, posgrado, movilidad estudiantil y colaboraciones de investigación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las becas pueden cubrir entre el 50% y el 100% de la matrícula y el alojamiento, con el objetivo de llevar talento internacional a una de las instituciones educativas más reconocidas de Asia.

Esta oportunidad abarca para estudiantes
Esta oportunidad abarca para estudiantes de diversas áreas del conocimiento - crédito Reuters

Del 25 de agosto al 20 de octubre de 2025 es el proceso de postulación para el semestre de enero de 2026. Los resultados se comunicarán a finales de noviembre.

Universidad Ton Duc Thang: reconocimiento y proyección internacional

Fundada en 1997, la Universidad Ton Duc Thang se describe como una institución joven, ambiciosa y en crecimiento dinámico en la ciudad de Ho Chi Minh.

En poco más de dos décadas, Tdtu se ha convertido en la primera universidad vietnamita en figurar entre las 500 mejores del mundo, según el Ranking Mundial de Universidades. Además, cuenta con acreditaciones internacionales como el Consejo Superior para la Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres), la Red de Universidades de la Asean para la Garantía de la Calidad (AUN-QA) y la Fundación para la Acreditación de Programas de Negocios Internacionales (Fibaa).

Tipos de programas y becas disponibles

La convocatoria de Tdtu para 2025-2026 abarca una amplia gama de programas y becas. En el nivel de pregrado, los estudiantes pueden optar por programas impartidos completamente en inglés o en vietnamita.

Las becas para pregrado ofrecen exenciones de matrícula que van del 50% al 100% durante cuatro años, junto con la cobertura total del costo del dormitorio universitario. Para quienes eligen programas en inglés, existen 12 especializaciones disponibles, mientras que los programas en vietnamita abarcan 43 especialidades, con la excepción de la carrera de Estudios Vietnamitas.

Los programas de estudio tienen
Los programas de estudio tienen un tiempo estimado entre cuatro a cinco años - crédito Universidad de Nebraska-Lincoln

La duración de los estudios varía entre cuatro y cinco años, dependiendo de la especialidad. En el caso de los programas en vietnamita, los postulantes sin certificación previa deben cursar un año obligatorio de idioma antes de iniciar la carrera.

En el ámbito de posgrado, Tdtu ofrece programas de maestría y doctorado impartidos en inglés, con becas que cubren entre el 50% y el 100% de la matrícula, además del alojamiento. Las áreas de estudio incluyen diversas disciplinas, y los detalles específicos pueden consultarse en los enlaces oficiales de la universidad.

La universidad también promueve activamente la movilidad estudiantil y las colaboraciones de investigación. Los programas de movilidad, dirigidos a estudiantes de universidades colombianas y de otros países, consisten en estancias cortas de dos a cuatro semanas, que incluyen talleres, proyectos colaborativos, actividades culturales, visitas académicas y excursiones.

Al finalizar, los participantes pueden obtener créditos académicos y certificación. De otro lado, Tdtu impulsa acuerdos con instituciones colombianas para la formación de grupos de investigación conjuntos en áreas como Ciencias Naturales, Sociales, Inteligencia Artificial, Ingeniería y Tecnología, así como la co-publicación de proyectos y la participación en el Programa de Profesores Adjuntos, que ofrece apoyo en alojamiento y movilidad.

Requisitos y criterios de renovación de las becas

Para acceder a las becas de pregrado, los solicitantes deben haber obtenido el diploma de bachillerato o equivalente en 2023, 2024 o 2025, y contar con un promedio mínimo de 5,0 sobre 10 en sus estudios secundarios o en el examen de graduación.

Para los programas en inglés, se exige ser ciudadano de un país angloparlante o presentar un examen Ielts válido con una puntuación mínima de 5,5, o un certificado equivalente.

Los estudiantes elegidos deben tener
Los estudiantes elegidos deben tener dominio del inglés o del idioma nativo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el caso de los programas en vietnamita, se requiere un certificado de competencia en el idioma de al menos nivel B2, o bien cursar y aprobar el año preparatorio en Tdtu. Además, algunas carreras como Farmacia, Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Interiores, Diseño de Moda y Diseño Industrial exigen requisitos académicos adicionales o la superación de pruebas de aptitud específicas.

El proceso de postulación a las becas y programas académicos de TDTU requiere la preparación y envío de los documentos solicitados, que deben remitirse por correo electrónico a la dirección oficial de admisiones de la universidad.

Solo se considerarán válidas las solicitudes que incluyan la documentación completa y correcta. El Consejo Internacional de Admisión evaluará el desempeño académico de los postulantes para la asignación de las becas. Si un solicitante seleccionado no responde en un plazo de 14 días tras la notificación, la beca se reasignará a otro candidato.

Para más información consulte el siguiente enlace.

Temas Relacionados

Becas para colombianosEstudiar en el exteriorUniversidad Ton Duc ThangHo Chi MinhBecas en VietnamColombia-Noticias

Más Noticias

Sargento (r) que denunció al ministro de Defensa se defendió tras aparecer en video recibiendo un fajo de billetes: “Esa persona no soy yo”

El exmilitar, Alexander Chala, aseguró que el caso se trata de un montaje como “represalia” tras la denuncia que hizo contra Pedro Sánchez y que involucra al exgeneral Eduardo Zapateiro, que según él ha replicado el video

Sargento (r) que denunció al

Amor y amistad 2025: Cali tendrá más 1.000 policías para garantizar la seguridad el fin de semana

Los uniformados estarán presentes en espacios comerciales de alta afluencia, áreas de rumba nocturna, corredores gastronómicos reconocidos, parques y espacios de recreación masiva

Amor y amistad 2025: Cali

Bancolombia: estos son los horarios que manejan las sedes en Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca

Para adaptarse a las distintas jornadas de sus usuarios, la entidad bancaria dispone de una amplia red de sucursales, algunas de las cuales extienden su atención más allá del horario tradicional

Bancolombia: estos son los horarios

Cancelado concierto de Alejandro Fernández en Cali: esto es lo que se sabe

El Potrillo iba a presentar su más reciente LP, ‘De rey a rey’, el 23 de octubre en la Arena Cañaveralejo

Cancelado concierto de Alejandro Fernández

Resultados Chontico Día y Noche 18 de septiembre: número ganador y la quinta de los últimos sorteos

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día y Noche
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

La Jesuu se accidentó en

La Jesuu se accidentó en carretera y tuvo que recibir asistencia médica: “Íbamos directo al barranco”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Yina Calderón y Juliana Velásquez causaron furor en redes al parecer en un video bailando: “Separadas al nacer”

Mane Díaz relató el susto que le hizo dejar el licor para siempre y los detalles de su incursión en la música

Festival Altavoz 2025: esta es la programación oficial y los artistas destacados de la edición número 22

Deportes

James Rodríguez, al igual que

James Rodríguez, al igual que Neymar y Coutinho, se habría negado a jugar con León por esta razón

Esta fue la razón que impidió que Falcao fichara con el Real Madrid en su mejor momento deportivo: “No me arrepiento”

Peleador colombiano se hizo viral al pedir el apoyo del país para su debut en la UFC: “La puerta abierta para los demás”

Reinaldo Rueda desmintió haber recomendado al que sería el nuevo técnico de Nacional: “Es una pena”

Linda Caicedo protagonizó asistencia al estilo de Maradona con el Real Madrid en la Champions League femenina