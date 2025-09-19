Esta es la ponencia alternativa a la reforma a la salud que gana fuerza en el Senado de la República

La ponencia alternativa sobre la reforma a la salud en Colombia busca reunir mayorías en el Senado - crédito Acemi

El escenario político en torno a la reforma a la salud en Colombia se ha transformado ante la inminente presentación de una ponencia alternativa que, según fuentes consultadas por La FM, podría reunir las mayorías necesarias para su aprobación en la Comisión Séptima del Senado de la República.

Este nuevo texto, impulsado por los partidos independientes, surge como respuesta a la falta de consenso en las propuestas presentadas por el Pacto Histórico y el Centro Democrático, ninguna de las cuales lograría el respaldo suficiente para avanzar en el Congreso.

La senadora Norma Hurtado se encuentra afinando los detalles finales de la ponencia alterna, que se prevé será radicada el lunes 22 de septiembre.

Hurtado manifestó inquietudes persistentes respecto a la financiación del proyecto y al aval fiscal otorgado por el Ministerio de Hacienda, aunque considera que el nuevo texto incorpora los criterios planteados por diversas fuerzas políticas sobre la mejora del sistema de atención en salud.

La senadora Norma Hurtado lidera la ponencia alterna y expresa dudas sobre la financiación y el aval fiscal - crédito Colprensa

En palabras de la congresista, “el tiempo dirá si tenemos las mayorías, nos estamos preparando para sustentar, nos estamos preparando para brindarle garantías a los colombianos, para que no haya riesgos ni en la gestión del riesgo en salud, que es lo más importante, ni en la gestión del riesgo financiero, que es el manejo de cerca de 100 billones de pesos anualmente”.

Entre los puntos centrales de la ponencia alternativa se encuentra la exclusión de la estatización del sistema de salud. No se contempla la eliminación de las EPS, sino su transformación en gestoras, además de mantener el giro directo de recursos a hospitales y clínicas. El modelo de financiación propuesto busca ser sostenible a largo plazo.

El modelo de financiación propuesto busca la sostenibilidad a largo plazo del sistema de salud - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto a la correlación de fuerzas para la votación, la ponencia de archivo del Centro Democrático solo cuenta con el respaldo fijo de dos senadores, Honorio Henríquez y Alirio Barrera, de un total de 14 votos posibles, lo que la deja sin opciones de prosperar.

Por su parte, la propuesta del Pacto Histórico, apoyada por el Gobierno, podría sumar entre cinco y seis votos, provenientes de los senadores Martha Peralta, Fabián Díaz, Omar de Jesús Restrepo, Wilson Arias, Fernán Silva y posiblemente Berenice Bedoya. Sin embargo, esta cifra tampoco alcanza la mayoría, ya que ocho senadores votarían en contra.

La ponencia alterna, en cambio, contaría inicialmente con seis votos: Norma Hurtado, Esperanza Andrade, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos, Miguel Ángel Pinto y posiblemente Nadia Blel. La diferencia clave radica en la posibilidad de que algunos senadores del Pacto Histórico se sumen a esta propuesta, evitando así que el proyecto se hunda y permitiendo que la iniciativa de los partidos independientes alcance hasta 12 votos.

Las fuentes consultadas sostienen que las bancadas consideran inconveniente archivar el proyecto, recordando el antecedente de la reforma laboral, que fue rechazada en la Comisión Séptima pero luego revivida y aprobada en la Comisión Cuarta tras una apelación.

Este precedente refuerza la intención de evitar un desenlace similar y de buscar una salida negociada que permita la aprobación de la reforma a la salud.

Ponencia negativa frena reforma a la salud, advierten riesgos para millones

La Comisión Séptima del Senado recomienda archivar la reforma a la salud del Gobierno Petro por considerarla inviable - crédito Josué Alirio Barrera

Una ponencia negativa fue presentada en la Comisión Séptima del Senado con la recomendación de archivar la reforma a la salud impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro.

El informe, radicado sobre el Proyecto de Ley 410 de 2025 Senado y acumulado con los proyectos 312 y 135 de 2024, califica la iniciativa como “inconveniente” y un “adefesio legislativo” que pondría en riesgo la atención y la vida de millones de ciudadanos.

Entre los argumentos centrales, los ponentes advierten que la reforma no cuenta con un aval fiscal coherente y que los informes del Ministerio de Hacienda presentan inconsistencias en las proyecciones: $1.260 billones para 2025–2034, $1.336 billones para 2025–2034 y $1.576 billones para 2026–2036. El documento subraya que “en ninguno de los tres informes los ingresos guardan consistencia a través del tiempo… pareciera que estuvieran adivinando y con la salud y más el presupuesto de la salud de 50 millones de colombianos, no se juega, no se adivina, la salud no es un azar”.

Además, se señala que el costo estimado para el primer año de ejecución, en 2026, sería de $109 billones, mientras el Presupuesto General de la Nación ya presenta un déficit de $26 billones para ese mismo periodo.