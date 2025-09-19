Colombia

Modelo trans desmintió a Yina Calderón y a La Toxi Costeña sobre supuesto video de contenido para adultos con José Rodríguez: “Mándemelo y ganamos plata”

La ‘influencer’ trans apareció en redes sociales para aclarar los rumores que José, de ‘La casa de los famosos’, habría sido actor porno antes de llegar a la fama

La modelo trans aseguró que la foto fue malinterpretada por las exconcursantes del reality e incluso les hizo tundente petición - crédito @laurasaenzxx/ TikTok

Recientemente, Yina Calderón y La Toxi Costeña han protagonizado un intercambio de insultos con el también exparticipante de La casa de los famosos, Jose Rodríguez, después de que lo acusaran de tener un pasado secreto.

Según la empresaria de fajas, el modelo ha participado en la creación de contenido para adultos, pero además tanto ella como La Toxi lo acusaron de haber sostenido relaciones con una mujer trans, lo que desencadenó en insultos como “muerde almohadas”, comentarios que empezaron a ser más constantes en las publicaciones de Jose.

En medio de los roces en redes sociales, Yina y La Toxicosteña publicaron una foto de una modelo trans llamada Laura Sáenz, en la que aparece junto a tres hombres sin camisa mientras ella está arrodillada con la boca abierta, lo que parecía una foto promocional de un vídeo íntimo.

La foto, que fue compartida por Calderón y la cantante de champeta, fue usada para insultar a Rodríguez por aparentemente ocultar que mantuvo relaciones sexuales con Sáenz y que incluso existe un video, lo que provocó miles de reacciones y especulaciones en redes sociales.

Ante la cantidad de reacciones, Laura decidió aparecer en redes sociales y desmentir a las dos exintegrantes de La casa de los famosos.

La foto utilizada para sustentar la acusación se convirtió en el centro de la controversia. Según relató Sáenz, la imagen corresponde a una sesión de fotos para una marca y no a un video de contenido para adultos.

Yina Calderón y La Toxi Costeña usaron una imagen promocional para acusar a Rodríguez, lo que desató controversia y miles de comentarios en redes - crédito @laurasaenzxx/ TikTok

La señora Yina Calderón y la señora Toxi Costeña subieron una foto mía, que, de hecho, a mí no me incomoda que hayan subido la foto mía, pues porque para eso uno publica sus cosas en... pa que todo el mundo las vea, ¿no? Ustedes verán qué hacen con las fotos, las fotos de una. Lo que más me inquietó es que Yina dijo que tenía video. Tenía video. Mándemelo. Mándemelo, Yina, yo se lo compro. ¿Usted sabe cuánta plata hacemos, Yina? Mándemelo”, expresó Sáenz en su respuesta pública, utilizando un tono irónico para desestimar la supuesta existencia del material.

En su intervención, Sáenz explicó el verdadero contexto detrás de la imagen y su relación con Rodríguez. Detalló que la fotografía fue tomada durante una sesión para una marca, en la que coincidió con el modelo y otros participantes. “Yo los vi a esos chocolaticos y les dije, pues: ‘Pacho es mi amiguito, mmm, Jose lo conocí ese día’. Y el otro muchacho también lo con-- Malo pedir un favor, malo que una trans pida un favor”, relató, subrayando que su vínculo con Rodríguez se limitó a ese encuentro profesional y que no existió ningún video íntimo entre ambos.

Más allá de desmentir la acusación, Saenz aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los prejuicios que enfrentan las personas trans y los hombres heterosexuales que se relacionan con ellas. “Primero, las niñas trans podemos tener amigos heterosexuales. No todo el que es amigo de una niña trans tiene que haber estado con ella íntimamente”, afirmó. Además, cuestionó la tendencia a estigmatizar a los hombres por su cercanía con mujeres trans y rechazó que este tipo de relaciones deba considerarse motivo de burla o descalificación.

La modelo compartió la foto y aseguró que no estaba relacionada con nada de las declaraciones de Yina - crédito @ laurasaenzxx/ TikTok

En su mensaje final, Saenz remarcó que la orientación o las amistades de un hombre no definen su masculinidad ni deben ser motivo de desprecio, y defendió la dignidad de la comunidad trans frente a los ataques y rumores que circulan en el debate público.

Así iniciaron los rumores del supuesto video de Jose

El detonante de las especulaciones de Yina fue un comentario de Muñoz en el pódcast digital Dímelo King, donde la presentadora insinuó que Calderón estaría interesada sentimentalmente en José Rodríguez, su actual pareja y excompañero del reality.

En sus palabras, Yaya expresó: “Creo que Yina es la que está enamorada de José, no lo suelta. Cada vez que puede, hace su comentario feo. Estoy segura, algo me lo dice”. En el mismo espacio, argumentó que “uno se da cuenta cuando una amiga, una mujer, una compañera tiene intención con su pareja”, y mencionó gestos, miradas y comentarios como señales de ese supuesto interés.

La respuesta de Yina Calderón llegó poco después y fue contundente. Inicialmente, la empresaria y DJ felicitó a Muñoz por su nuevo rol como presentadora de Dímelo King, pero rápidamente rechazó las insinuaciones sobre una posible atracción hacia Rodríguez. “Yaya, yo ya mantuve hombres así que ya no estoy para mantener a otro, ese trabajo te lo dejo a ti, por lo tanto tu novio no es de mi gusto”, aseguró Calderón en historias de Instagram, refutando cualquier vínculo romántico o interés en el modelo.

La huilense se manifestó en redes sociales luego de que la tolimense afirmara que la DJ estaba "enamorada" de su novio, José Rodríguez - crédito @yinacalderontv/Instagram

Más allá del desmentido, Yina Calderón endureció su postura y lanzó afirmaciones sobre la orientación sexual de Rodríguez, acompañando sus palabras con imágenes y frases polémicas. “A mí no me gustan ‘hetero confundidos’ ni ‘muerdealmohadas’, no lo digo yo, lo dicen todos los videos y fotos que hay de tu novio”, declaró, sugiriendo que existen pruebas visuales que respaldarían sus dichos, aunque no las presentó públicamente.

En ese mismo mensaje, Calderón invitó a Yaya a comunicarse de manera privada: “Hagamos algo, escríbeme al WhatsApp y te mando los videos de lo que José hace con las chicas trans”, añadió, abriendo la puerta a una conversación fuera del foco público.

