La presentadora de Noticias Caracol Claudia Lozano está en una UCI tras una cirugía de emergencia: esto se sabe

La reconocida presentadora enfrenta un delicado proceso de recuperación luego de una intervención abdominal de más de siete horas, sin la compañía de sus padres debido a complicaciones familiares y de salud- crédito Caracol Televisión

La presentadora y periodista Claudia Lozano, conocida por su labor en Show Caracol y por ser una de las figuras más recordadas de la televisión colombiana, enfrenta un complejo estado de salud tras una cirugía abdominal de alta complejidad realizada en una clínica de Bogotá.

La intervención, que se extendió por más de siete horas, derivó en complicaciones que obligaron a su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La noticia fue confirmada por el presentador Ariel Osorio en su programa La corona TV. Osorio dedicó un espacio para informar sobre la situación y expresó su preocupación por la salud de su colega y amiga.

“Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, señaló Osorio en la transmisión, resaltando la gravedad del momento y el esfuerzo del cuerpo médico por estabilizarla.

No es la primera vez que Claudia Lozano enfrenta un episodio médico de alta complejidad. Meses atrás, la periodista vivió un cuadro crítico debido a una trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos sanguíneos.

Aquella vez, logró recuperarse y retornar a sus funciones en televisión, demostrando fortaleza ante la adversidad.En esta ocasión, el proceso de recuperación de Lozano se ve marcado también por factores familiares.

Foto: Instagram @claudialozanooficial

Según relató Ariel Osorio, “su madre no ha podido viajar a Bogotá para acompañarla, mientras que su padre fue sometido a cirugía el sábado en Medellín”, lo que ha impedido que estén presentes junto a Claudia durante este difícil episodio.

Compañeros de trabajo, periodistas y figuras del sector han sumado voces de apoyo, solidaridad y oraciones por la pronta mejoría de la presentadora.

“Es una profesional admirable y una mujer muy cercana a la audiencia, todos esperamos que salga adelante”, expresaron allegados de Lozano en medios y redes sociales.

Con una trayectoria que la ha posicionado como referente en el periodismo de entretenimiento y un vínculo cercano con la audiencia, Claudia Lozano atraviesa una fase crítica en su salud que mantiene en vilo a colegas y televidentes, a la espera de nuevos reportes sobre su evolución clínica.

Claudia ya había sido hostilizada meses antes

Hace algunos meses, en junio, la presentadora atravesó una delicada situación de salud que la mantuvo alejada de las cámaras y despertó la preocupación de sus seguidores. La periodista, popular por su trayectoria y cercanía con el público, estuvo ausente del informativo tras ser sometida a una cirugía de urgencia motivada por un diagnóstico de trombosis venosa profunda.

Foto: Colprensa

La noticia también fue confirmada en su momento por La Corona TV, quien compartió detalles del episodio. De acuerdo con Osorio, el estado de Lozano se complicó a partir de un dolor persistente en la parte baja de la espalda, que se extendió hacia la cadera y la pierna. Inicialmente, la presentadora optó por analgésicos y minimizó la situación, pero la gravedad aumentó al notar, poco antes de entrar al noticiero, que su pierna izquierda se encontraba notoriamente hinchada e inflamada en comparación con la derecha. Además, al examinarse, encontró que tenía el tobillo inflamado y varios moretones en la parte posterior de ambas piernas, lo que la llevó a buscar asistencia médica inmediata.

Un médico de confianza le recomendó acudir sin demora a un centro hospitalario. En la Clínica Santa Fe, los especialistas confirmaron el diagnóstico de trombosis venosa profunda, una afección que puede ser mortal si no se trata oportunamente y que obligó a realizar una intervención quirúrgica urgente.

La presentadora ha tenido que ser intervenida dos veces en pocos meses - crédito / Instagram

Durante el procedimiento, los médicos extrajeron varios coágulos de sangre que, según Osorio, “afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”. El propio periodista destacó: “Estuvo a un pelo de una tragedia”, subrayando la importancia de la pronta reacción médica para evitar consecuencias fatales.