Colombia

Gracias a una app desarrollada por Migración Colombia, víctima de red de trata de personas que era explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada

Con LibertApp, que permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico, la mujer colombiana fue ubicada en Santodomingo

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
La joven viajó desde Medellín
La joven viajó desde Medellín (Antioquia) - crédito Migración Colombia

Una ciudadana colombiana fue rescatada en Santo Domingo, República Dominicana, después de ser explotada sexualmente.

El operativo fue posible gracias a una aplicación desarrollada por Migración Colombia.

La herramienta denominada LibertApp, permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico que geolocaliza a la víctima y activa la reacción de las autoridades.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La alerta fue emitida por un familiar de la afectada, y esto le permitió a funcionarios Migración Colombia ubicarla y notificar al Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de República Dominicana.

A su vez, y en colaboración con la Policía Judicial de Migración Colombia y la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas (Pett) local, las autoridades desplegaron un operativo en el sector residencial Hazam Estudio, logrando su liberación.

La víctima, que habló de forma anónima, señaló que se trasladó a República Dominicana tras recibir una promesa laboral de una connacional casada con un ciudadano dominicano, indicó un informe el diario El Universal de Cartagena.

En el país caribeño le impusieron una deuda de 3.500 dólares, cuotas semanales de 150 dólares y gastos de vivienda y alimentación. Informó también haber sufrido maltrato, humillaciones y explotación sexual.

crédito Ministerio de Justicia y
crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook

“Yo estaba estudiando en Medellín y un día recibí una propuesta muy tentadora para viajar a República Dominicana a trabajar como trabajadora sexual. Me dejé llevar por la ambición y acepté. Al llegar me cobraron cifras muy altas de dinero que no podía pagar. Me trataron mal, me humillaron, me quitaron los documentos. Fue entonces cuando acudí a un familiar, que logró pedir ayuda a Migración Colombia a través de LibertApp, y así fui rescatada”, narró la ciudadana colombiana.

La mujer relató que permaneció en una casa de acogida junto a otras víctimas, donde presenció violencia extrema, consumo de drogas y amenazas con armas de fuego.

Como advertencia a otras posibles víctimas, transmitió el siguiente mensaje: “No se dejen llevar por la ambición ni por el dinero fácil. Primero estás tú, primero está tu vida y tu dignidad. Nada vale más que eso”.

Gracias a casos como el anterior, LibertApp se consolida como una herramienta eficaz para combatir la trata de personas, dado que posibilita la generación de alertas en tiempo real y la coordinación entre organismos de diversos países para actuar con rapidez en el rescate de víctimas.

Migración Colombia resaltó el uso de la tecnología para fortalecer la protección de derechos humanos y mejorar la cooperación internacional en casos de trata de personas, y precisó a través de varias piezas publicitarias en sus redes sociales: “Asumimos el compromiso contra la trata de personas y el turismo sexual. Comparte esta información útil”.

Temas Relacionados

Mujer colombianaVíctima de explotación sexualRed de trata de personasRescate de colombianaSanto DomingoRepública DominicanaFalsa oferta laboralViolencia contra la mujerColombia-Noticias

Más Noticias

Luna nueva y eclipse solar: así será el calendario lunar de esta semana desde Colombia

Mira al cielo durante esta noche, así se verá la luna en los cielos de Colombia

Luna nueva y eclipse solar:

Así fue como Polilla se refirió a la muerte de la Gorda Fabiola en medio del aniversario

El humorista Nelson Polanía organizó un encuentro para recordar a Fabiola Posada, compartiendo con sus seguidores cómo ha transformado el dolor en un tributo de humor y cariño a su esposa

Así fue como Polilla se

La Policía de Bogotá publicó el cartel de los más buscados

La campaña oficial busca que la comunidad se convierta en un actor clave en la identificación y denuncia de los criminales para poder capturarlos

La Policía de Bogotá publicó

Resultados El Dorado Mañana del 19 de septiembre: conozca la combinación ganadora

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Resultados El Dorado Mañana del

El ministro Germán Ávila asume funciones presidenciales por ausencia de Gustavo Petro: estas serán sus atribuciones durante siete días

El presidente Petro participará en las sesiones de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, entre el 21 y el 27 de septiembre, y en su ausencia el ministro de Hacienda asumirá las funciones presidenciales

El ministro Germán Ávila asume
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Filtración del video íntimo de

Filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: expertos advierten los problemas para la salud mental por este tipo de acciones

Carolina Sabino colapsó por reto en ‘Masterchef Celebrity’: “No sé hacer esto, no sirvo”

Karina García encendió las redes sociales al publicar video al estilo de las ‘muñecas de la mafia’: “Las prepas están muy alzadas”

Joven que fue atacada por dos vendedoras ambulantes por un espacio en la calle en Bogotá contó toda la historia: “Es que usted se pasó de la línea”

Estas son 5 películas infantiles para disfrutar este fin de semana en Netflix Colombia, según la IA

Deportes

Falcao reveló el top-3 de

Falcao reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”

Los ciclistas colombianos se dispararon en el ranking de la UCI tras La Vuelta a España 2025: estos son sus puestos