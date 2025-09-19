Gracias a una app desarrollada por Migración Colombia, víctima de red de trata de personas que era explotada sexualmente en República Dominicana fue rescatada

La joven viajó desde Medellín (Antioquia) - crédito Migración Colombia

Una ciudadana colombiana fue rescatada en Santo Domingo, República Dominicana, después de ser explotada sexualmente.

El operativo fue posible gracias a una aplicación desarrollada por Migración Colombia.

La herramienta denominada LibertApp, permite denunciar casos de trata de personas mediante un botón de pánico que geolocaliza a la víctima y activa la reacción de las autoridades.

La alerta fue emitida por un familiar de la afectada, y esto le permitió a funcionarios Migración Colombia ubicarla y notificar al Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de República Dominicana.

A su vez, y en colaboración con la Policía Judicial de Migración Colombia y la Procuraduría Especializada contra la Trata y Tráfico de Personas (Pett) local, las autoridades desplegaron un operativo en el sector residencial Hazam Estudio, logrando su liberación.

La víctima, que habló de forma anónima, señaló que se trasladó a República Dominicana tras recibir una promesa laboral de una connacional casada con un ciudadano dominicano, indicó un informe el diario El Universal de Cartagena.

En el país caribeño le impusieron una deuda de 3.500 dólares, cuotas semanales de 150 dólares y gastos de vivienda y alimentación. Informó también haber sufrido maltrato, humillaciones y explotación sexual.

crédito Ministerio de Justicia y del Derecho/Facebook

“Yo estaba estudiando en Medellín y un día recibí una propuesta muy tentadora para viajar a República Dominicana a trabajar como trabajadora sexual. Me dejé llevar por la ambición y acepté. Al llegar me cobraron cifras muy altas de dinero que no podía pagar. Me trataron mal, me humillaron, me quitaron los documentos. Fue entonces cuando acudí a un familiar, que logró pedir ayuda a Migración Colombia a través de LibertApp, y así fui rescatada”, narró la ciudadana colombiana.

La mujer relató que permaneció en una casa de acogida junto a otras víctimas, donde presenció violencia extrema, consumo de drogas y amenazas con armas de fuego.

Como advertencia a otras posibles víctimas, transmitió el siguiente mensaje: “No se dejen llevar por la ambición ni por el dinero fácil. Primero estás tú, primero está tu vida y tu dignidad. Nada vale más que eso”.

Gracias a casos como el anterior, LibertApp se consolida como una herramienta eficaz para combatir la trata de personas, dado que posibilita la generación de alertas en tiempo real y la coordinación entre organismos de diversos países para actuar con rapidez en el rescate de víctimas.

Migración Colombia resaltó el uso de la tecnología para fortalecer la protección de derechos humanos y mejorar la cooperación internacional en casos de trata de personas, y precisó a través de varias piezas publicitarias en sus redes sociales: “Asumimos el compromiso contra la trata de personas y el turismo sexual. Comparte esta información útil”.