Colombia

Estos son los rincones mágicos de Colombia que las parejas están eligiendo para comprometerse y dar el sí para siempre

Playas caribeñas, pueblos coloniales y paisajes de montaña se consolidan como los escenarios más buscados por quienes planean una pedida de mano inolvidable

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

El informe de Airbnb confirma
El informe de Airbnb confirma que las parejas buscan experiencias personalizadas y escenarios con identidad e historia para su compromiso - crédito Colprensa

Elegir el lugar donde se pedirá matrimonio puede ser tan decisivo como la pregunta misma. En Colombia, la geografía juega a favor de quienes buscan un escenario inolvidable, hay playas coloniales, pueblos detenidos en el tiempo, selvas exuberantes y montañas que parecen rozar las nubes. Esa diversidad ha inspirado a cientos de parejas a planear su “sí” en rincones que combinan romanticismo y paisaje.

Un informe de Airbnb analizó las búsquedas dentro de la plataforma y reveló cuáles son los destinos preferidos para comprometerse en el país. Las cifras coinciden con lo que operadores turísticos y viajeros llevan tiempo observando, los enamorados gravitan hacia lugares donde la atmósfera invita a celebrar y a compartir.

Un informe de Airbnb revela
Un informe de Airbnb revela las tendencias de parejas que buscan escenarios románticos y naturales para comprometerse - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Cartagena de Indias: historia y atardeceres

Si hay un sitio que parece hecho para promesas eternas es Cartagena. Sus murallas, sus plazas y el colorido del barrio Getsemaní le dieron fama internacional. El portal oficial Colombia Travel recordó que La Heroica no solo brilla por su pasado colonial, en 2018 fue reconocida en los World Travel Awards como destino de bodas líder en Suramérica.

Dentro del catálogo de Airbnb, Cartagena figura entre los lugares más populares de la región Caribe, y no es difícil entender por qué. Quien camine por el centro histórico al atardecer, o encuentre un balcón con vista al mar, descubre escenarios que parecen diseñados para una pedida de mano perfecta.

Cartagena de Indias destaca por
Cartagena de Indias destaca por su historia, atardeceres y reconocimiento internacional como destino de bodas - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Sasaima: naturaleza que envuelve

Lejos del bullicio urbano, Sasaima (Cundinamarca) aparece como un secreto bien guardado para quienes prefieren un compromiso en contacto directo con la naturaleza. Este municipio, rodeado de montañas y vegetación tropical, ofrece hospedajes inmersos en paisajes verdes, algunos con piscinas naturales privadas y senderos silenciosos.

Sasaima en Cundinamarca atrae a
Sasaima en Cundinamarca atrae a quienes buscan compromisos rodeados de naturaleza y tranquilidad - crédito Airbnb

El ambiente relajado y el aire puro crean el contexto ideal para prometer amor eterno sin distracciones, apenas con el sonido de los pájaros o el rumor de un río cercano.

Villa de Leyva: romance en clave colonial

En Boyacá, Villa de Leyva combina arquitectura colonial y paisajes que van del páramo al desierto. La Plaza Mayor, considerada una de las más amplias de Suramérica, conserva un encanto que atrae a quienes sueñan con un compromiso enmarcado por siglos de historia.

Según Colombia Travel, el municipio también seduce por sus alrededores, los Pozos Azules, a pocos kilómetros, y las reservas forestales cercanas ofrecen ambientes íntimos para quienes desean que su declaración de amor tenga como telón de fondo un paisaje singular.

Villa de Leyva combina arquitectura
Villa de Leyva combina arquitectura colonial y paisajes únicos para declaraciones de amor inolvidables - crédito KAYAK

Pereira: encanto entre montañas

El Eje Cafetero no podía quedar fuera de la lista. Pereira, su ciudad más grande, sorprende a los visitantes con montañas cubiertas de neblina y cabañas que parecen flotar entre cafetales. Elegir este destino significa apostar por un compromiso en medio de árboles y cielos que, en ciertos amaneceres, parecen tocarse con las manos.

Para quienes sienten nervios antes de pronunciar la gran pregunta, el entorno natural ayuda a transformar esa tensión en emoción genuina.

Pereira, en el Eje Cafetero,
Pereira, en el Eje Cafetero, ofrece escenarios entre montañas y cafetales para compromisos románticos - crédito Rutas del Paisaje Cultural Cafetero

Aunque cada lugar tiene su estética y su magia, lo que atrae a las parejas es la posibilidad de convertir el compromiso en una experiencia completa. Las caminatas por senderos rurales, los paseos en carruajes por calles empedradas o las cenas con velas en terrazas frente al mar añaden matices al recuerdo.

El informe de Airbnb muestra que el interés por estos destinos no responde solo a modas pasajeras, hay una búsqueda real de espacios que hablen de identidad y de historia, donde el momento cobre un sentido personal.

En todos los rincones mencionados, la clave está en la combinación de entorno y emoción. Quienes han vivido la experiencia coinciden en que la belleza del paisaje potencia el significado del gesto. Elegir Cartagena, Sasaima, Villa de Leyva o Pereira es, en el fondo, una forma de decir que el amor también necesita escenarios que lo acompañen.

