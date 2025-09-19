Así estarían estafando a adultos mayores en local de centro comercial Unicentro en Medellín: “Los están llevando hasta las casas”

Los ciudadanos mayores, incluso, son llevados hasta sus domicilios, o son drogados - crédito Concejo de Medellín / Facebook

Una familia reportó un caso de presunta estafa a adultos mayores en un local del centro comercial Unicentro de Medellín, donde varias personas habrían sido obligadas a entregar documentos y firmar papeles bajo presión.

El hecho, divulgado por Noticias RCN, expuso la existencia de grupos delincuenciales que buscan obtener información y recursos de personas de la tercera edad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia fue realizada por la nieta de una víctima, que compartió en redes sociales un video que muestra la presencia policial en el establecimiento identificado como Diamond Premium.

Concejales denuncian estafas a adultos mayores - crédito Concejo de Bogotá

Según la joven, citada por el medio, “esta modalidad de estafa continúa y peor porque se ve afectada la integridad de los abuelitos, ahora los están llevando hasta las casas y se aprovechan de la ignorancia de ellos”. Además, la joven relató que sus abuelos fueron interceptados al salir del centro comercial, llevados hasta su casa y forzados a entregar la cédula, tarjetas bancarias y su teléfono celular.

Posteriormente, los adultos mayores fueron trasladados al local comercial para que firmaran numerosos documentos sin claridad sobre su contenido. La familia, al advertir lo sucedido, llegó a tiempo y evitó que se concretara el fraude. Afuera del lugar, otros adultos mayores reclamaban la devolución de su dinero.

El caso se suma a advertencias previas de la concejala Claudia Carrasquilla, que en sus redes sociales, desde el mes de agosto, ha alertado sobre la repetición de estas prácticas en diferentes locales del centro de la ciudad y mencionó en particular el centro comercial Almacentro.

Las estafas han ocurrido, principalmente, en el centro comercial Unicentro de Medellín - crédito Centro comercial Unicentro Medellín

De hecho, la funcionaria destacó el caso en el que la propia víctima describió que en el establecimiento “me tenían cansada tomándome fotos como investigando a ver si teníamos de pronto datos y entregamos las cédulas”.

Hasta ahora, no existe información oficial sobre el cierre de los establecimientos implicados ni sobre investigaciones judiciales en curso contra sus administradores. Las autoridades y organizaciones dedicadas a la protección de adultos mayores recomienda mantenerse atento ante este tipo de situaciones y denunciar cualquier intento de abuso.

Concejo de Medellín analiza proyecto para enajenar bienes inmuebles del Distrito

El Concejo de Medellín estudia una propuesta que permitiría la enajenación de 24 bienes inmuebles y 73 muebles del Distrito, buscando su venta o cesión a título oneroso.

El proyecto, presentado por la administración distrital y detallado por Telemedellín, incluye propiedades como un local en el centro comercial Santa Fe, un parqueadero y un lote de gimnasio, así como varios bienes con participación parcial del Distrito en distintas regiones de Colombia.

Concejal Leticia Orrego, que impulsa la iniciativa del recurso de enajenación sobre estos inmuebles - crédito Concejo de Bogotá

La concejal ponente Leticia Orrego explicó que la iniciativa abarca en total 115 inmuebles distribuidos tanto dentro de Medellín como en otros lugares del país.

“Estamos analizando uno a uno para poder autorizar al alcalde a enajenarlos, ya sea a título oneroso o gratuito, según el porcentaje de propiedad que le corresponde al Distrito en cada caso”, afirmó Orrego en declaraciones citadas por el diario.

Se conoció que, de hecho, algunos de estos bienes presentan participaciones mínimas, otras alcanzan el 70, 50 o 30 por ciento, aspectos que el Concejo evalúa para definir su futuro.

Uno de los inmuebles es un local del centro comercial Santafe,. Lo que el Concejo pretende es subsanar todas sus participaciones parciales en estos inmuebles - crédito Argos

El proyecto propone además la cesión de 15 bienes inmuebles al Isvimed. Entre ellos se encuentran el Lote Bernavento en la comuna 16, el lote San Lorenzo en la comuna 10 y Versalles en la comuna 3, y destaca el interés social de estos terrenos como posibles escenarios para el desarrollo de proyectos de vivienda.

La concejal Orrego señaló que “hay bienes muy importantes que se enajenarían a título oneroso para permitir la implementación de distintos temas de vivienda”. El texto en estudio también abarca la posibilidad de ceder tres fincas ubicadas en Bello: finca Belvedere, finca El Cortado Lote 1 Nueva Jerusalén y finca El Cortado Lote 2 Nueva Jerusalén.

El análisis de estos bienes se desarrolla en sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, en las cuales los cabildantes revisan la conveniencia y el impacto social de las medidas propuestas por la administración.