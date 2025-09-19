Colombia

Conductor atacó ruta escolar con un cuchillo en medio de una discusión en Bogotá

Este nuevo episodio aumenta la percepción de inseguridad entre los ciudadanos de la ciudad, a tal punto de involucrar armas blancas ante cualquier impase



Por Francy Agudelo


Conductor daño vehículo con un cuchillo en medio de una discusión - crédito captura de pantalla redes sociales

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en las calles de Bogotá el 18 de septiembre de 2025, causando pánico entre las personas que iban a bordo de uno de los vehículos involucrados.

En imágenes, que fueron difundidas por medio de las redes sociales, se observa cómo un conductor de un automotor de color azul amenaza con un arma blanca a un conductor de una ruta escolar, que aparentemente había cometido una imprudencia segundos antes.

En las gravaciones se ve cómo este hombre del carro particular llega hasta la ventanilla del otro conductor exigiendo las respuestas por la presunta conducta que había cometido antes, a lo que tiene como respuesta la afirmación hacia un posible llamado a las autoridades para que atiendan el caso.

“Llame a un policía. Allá están, vamos. Usted fue el que se me metió. ¿Fui yo? Si yo voy por mi carril", se le escucha decir al hombre de la ruta”

Luego de segundos de discusión, este hombre ataca la camioneta con un cuchillo al costado izquierdo haciéndole varios rayones de forma lateral y horizontal, dañándole la pintura para hacer una reparación a los daños causados en el posible altercado.

Un nuevo hecho de intolerancia se presentó en las calles de Bogotá el 18 de septiembre de 2025, causando pánico entre las personas que iban a bordo de uno de los vehículos involucrados - crédito Colombia Oscura/X

Conductores se fueron a los golpes en pleno trancón en Bogotá

La congestión vehicular en la avenida NQS con calle 26 de Bogotá se vio interrumpida la mañana del 17 de septiembre de 2025 por un episodio de violencia entre conductores, que fue registrado en video y rápidamente difundido en redes sociales.

El incidente, que involucró a los conductores de un camión tipo furgón y un taxi, se originó tras un roce entre ambos vehículos que casi termina en colisión, desencadenando una pelea física en plena vía pública. El altercado se desarrolló en la subida del puente de la carrera 30, en sentido sur-norte, un corredor vial fundamental para la conexión entre el norte y el sur de la ciudad y que suele registrar un flujo constante de automóviles.

Los sujetos se fueron a los golpes en un acto de intolerancia - crédito @PasaenBogota/x

Según los videos, el conductor del furgón descendió de su vehículo y se dirigió corriendo hacia el taxi, golpeando una de sus llantas. Ante esta agresión, el taxista detuvo su automóvil y respondió atacando por la espalda al otro conductor, quien estuvo a punto de caer al pavimento. La confrontación escaló con intentos de golpes en el rostro y desplazamientos por la calzada, lo que provocó que ambos impactaran contra otros vehículos con sus cuerpos.

La pelea paralizó el tráfico durante varios minutos, mientras numerosos conductores y motociclistas detenían sus vehículos para observar la escena. En el video, se aprecia cómo una mujer intervino para separar a los involucrados, logrando únicamente que cesaran los golpes físicos. Posteriormente, la disputa continuó en el plano verbal, hasta que un agente de tránsito llegó al lugar y restableció la circulación habitual en el sector de Teusaquillo.

Los hombres se propinaron varios
Los hombres se propinaron varios golpes entre ellos - crédito Captura de video

La difusión del video en redes sociales generó una oleada de reacciones entre los internautas, quienes no solo comentaron el enfrentamiento, sino que también criticaron la actitud de los espectadores. Un usuario expresó: “No sé sabe quiénes son más animales, si los que están peleando o los que graban y les da igual lo que están viendo”.

Otros comentarios ironizaron sobre la situación, comparándola con espectáculos de lucha libre y señalando que el incidente hizo más llevadera la espera en medio del trancón. “Máscara vs. Peluca.... El verdadero street fighter, se vive en la Bogotá postapocaliptica de twomimir”, escribió otro usuario.

Las críticas también alcanzaron a la Administración distrital, a la que varios ciudadanos responsabilizaron por la frecuencia de estos episodios de intolerancia, atribuyéndolos al mal estado de las vías y a los problemas de movilidad en la ciudad. Un internauta reclamó: “Este comportamiento debe ser castigado con una multa, 24 horas de arresto e inmovilizados por obstruir la vía pública. Y se les acaba la intolerancia, pero Aqui NO HAY AUTORIDAD”,

