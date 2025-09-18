Colombia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

El combate se inició poco antes de las 8:00 a. m., cuando el pelotón Córdoba reportó contacto armado con la estructura criminal que opera en el occidente antioqueño

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Este fue el momento del traslado de los soldados heridos - crédito @Ejercito_Div7/x

Tres militares del Ejército resultaron heridos la mañana del jueves 18 de septiembre de 2025 durante un enfrentamiento armado en la vereda Llanos de Musinga, municipio de Frontino (Antioquia).

Los soldados afectados, identificados como Jesús David Otero Atencio, Jean Carlos Rivas Contreras y el cabo segundo Bayron Robeiro Portillo Lucero, participaban en operaciones de protección a la población civil cuando se produjo el ataque en una zona marcada por la presencia de grupos armados ilegales, especialmente el Clan del Golfo.

El combate se inició poco antes de las 8:00 a. m., cuando el pelotón Córdoba reportó contacto armado con la estructura criminal que opera en el occidente antioqueño. Durante la confrontación, uno de los uniformados recibió un disparo de fusil en ambas manos y sufrió heridas por esquirlas de granada en la pierna izquierda.

El Ejército y el Clan
El Ejército y el Clan del Golfo sostuvieron combates - crédito redes sociales

Otro soldado profesional resultó aturdido por la onda explosiva, mientras que el tercero fue alcanzado por un proyectil en el muslo derecho. La gravedad de las lesiones requirió atención inmediata en el terreno, aunque la evacuación de los heridos se dificultó por la persistencia de los combates en la zona.

El enfermero de combate brindó los primeros auxilios a los militares heridos y los estabilizó en el lugar. Posteriormente, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se realizó una evacuación en helicóptero hacia Medellín, donde los soldados reciben atención médica especializada. Las autoridades no han detallado el estado exacto de los heridos, pero confirmaron que permanecen bajo observación de los especialistas.

Las operaciones militares continuaron por varias horas en el área con el objetivo de contener el accionar de la estructura armada y garantizar el traslado seguro de los uniformados afectados. El Batallón de Infantería Nº 32 de la Cuarta Brigada mantiene presencia en la zona, reforzando las acciones para proteger a la población civil y evitar nuevos ataques. La ofensiva busca restablecer el control territorial y neutralizar posibles amenazas adicionales en la región.

El Ejército entregó detalles del
El Ejército entregó detalles del combate en Frontino, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7/X

“Soldados del Batallón de Infantería N.º 32 de la #CuartaBrigada, que adelantaban operaciones militares para proteger a la población civil, sostuvieron combates contra presuntos integrantes del GAO Clan del Golfo en la vereda Llanos de Musinga, municipio de Frontino #Antioquia. Como resultado de este combate, un personal militar quedó herido. De manera inmediata fueron atendidos por el enfermero de combate para ser estabilizados, y con el apoyo de la @FuerzaAereaCol se efectuó la evacuación helicoportada hasta la ciudad de Medellín, donde reciben atención médica por parte de los especialistas (sic)”, detalló puntualmente el Ejército.

Antioquia, foco del accionar criminal del Clan del Golfo

El contexto de seguridad en Antioquia se ha visto tensionado en los últimos días por acciones atribuidas al Clan del Golfo, al tiempo que el grupo armado sostiene conversaciones con el Gobierno nacional en medio de la estrategia Paz total.

El miércoles 17 de septiembre, la vía que conecta San José de la Montaña y Toledo, en la subregión Norte del departamento, fue cerrada tras la detección de artefactos explosivos presuntamente instalados por este grupo armado.

Soldados del Batallón de Infantería Nº 10 Cr. Atanasio Girardot retiraron un cilindro y destruyeron de manera controlada otros explosivos hallados en la zona. Estas acciones forman parte de una estrategia de las autoridades para prevenir atentados y salvaguardar la integridad de los habitantes y transeúntes.

Ejército neutralizó cilindro bomba abandonado
Ejército neutralizó cilindro bomba abandonado por presuntos miembros del Clan del Golfo - crédito @Ejercito_Div7/X

El Clan del Golfo, considerado uno de los principales actores armados ilegales en Antioquia, se encuentra actualmente en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. No obstante, los recientes incidentes evidencian la persistencia de riesgos y la complejidad del proceso en regiones donde la presencia de este grupo sigue generando amenazas a la seguridad.

