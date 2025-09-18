Colombia

Subsidios de vivienda desaparecerían en 2026: faltan más de $700.000 millones y miles de familias podrían quedarse sin casa

La reducción del 42% en los recursos del Ministerio de Vivienda pondría en riesgo no solo los subsidios, también programas de agua potable y mejoramientos en zonas rurales

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El déficit presupuestal supera los
El déficit presupuestal supera los 700.000 millones de pesos debido a pagos acumulados de intereses de subsidios - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

La discusión sobre los recursos para vivienda en 2026 arrancó con un tono de advertencia. Durante la primera sesión de sustentación presupuestal en el Congreso la viceministra de Vivienda, Aydee Marsiglia, expuso que el dinero previsto para la próxima vigencia no es suficiente para cubrir las metas del sector. Según dijo, el hueco supera los 700.000 millones de pesos, en gran parte porque el ministerio viene asumiendo los pagos de intereses de subsidios acumulados durante siete años.

Marsiglia explicó que los compromisos fijados en documentos Conpes pasados dejaron “presupuestos que vienen inflexibilizados” y que ascienden a 751.165 millones de pesos. Con la partida que figura en el proyecto del Gobierno, detalló, apenas habría margen para financiar 9.272 soluciones habitacionales, de las cuales 7.907 corresponden a mejoramientos. “Para poder llegar a la meta, necesitaríamos adicional a lo propuesto en la cuota 715.500 millones de pesos para poder cubrir la gran parte de la demanda que se requiere para el déficit cualitativo de la vivienda”, señaló ante los legisladores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presupuesto para vivienda en
El presupuesto para vivienda en 2026 es insuficiente para cubrir las metas del sector, advierte la viceministra Aydee Marsiglia - crédito @aydeemarsigliab

El panorama, agregó, condiciona la ambición del programa de mejoramientos. Mientras el objetivo inicial era alcanzar 400.000 intervenciones, la proyección que hoy parece realista ronda las 175.000. La funcionaria hizo énfasis en que el mayor reto no es ejecutar la obra en sí, sino la logística para llegar a comunidades apartadas, especialmente aquellas dispersas, con vías precarias y dificultades constantes para movilizar materiales, equipos y personal capacitado.

“La ejecución de un mejoramiento en realidad se demora muy poco tiempo, porque son mejoras a la vivienda cuya ejecución, si mucho, excede los tres meses; pero llegar allá o llegar al beneficiario implica todo un proceso de identificación y conseguir también quien haga la ejecución de la vivienda cuando es un territorio rural disperso, que implica una complejidad adicional”, explicó.

La viceministra también mostró inquietud por la reducción del 42% en el presupuesto planteado para 2026 frente a la vigencia anterior. Ese recorte, dijo, pone en riesgo no solo los subsidios que permiten a miles de familias acceder a una vivienda digna, también inversiones clave en agua potable y otros servicios básicos en zonas de difícil acceso. Para ella, mantener esos apoyos es esencial para cerrar brechas entre el campo y las ciudades.

Solo se podrían financiar 9.272
Solo se podrían financiar 9.272 soluciones habitacionales con el presupuesto propuesto por el Gobierno - crédito Canva

En su intervención recordó los logros recientes como evidencia del impacto que pueden tener los programas si cuentan con respaldo financiero suficiente. Con los recursos asignados en 2025, precisó, fue posible entregar más de 59.000 subsidios de vivienda, de los cuales 42.000 ya están terminados, beneficiando a 132 municipios. “Eso demuestra que, cuando hay recursos, la capacidad de respuesta existe”, comentó en la misma intervención.

Marsiglia pidió al Ejecutivo evaluar alternativas que permitan fortalecer la inversión en vivienda social y garantizar la continuidad de los subsidios. Señaló que las familias con viviendas precarias no solo enfrentan carencias materiales, sino dificultades para acceder a oportunidades educativas, laborales y de salud. Mejorar sus casas y dotarlas de servicios básicos, insistió, es una forma directa de reducir desigualdades.

La meta de mejoramientos de
La meta de mejoramientos de vivienda se reduce de 400.000 a 175.000 intervenciones por falta de recursos - crédito Ministerio de Vivienda

La discusión presupuestal, que apenas comenzó, será determinante para definir hasta dónde podrá llegar la política de vivienda en el corto plazo. Si el ministerio logra asegurar los más de 700.000 millones de pesos que estima faltan, podría sostener el ritmo de asignación de subsidios y atender buena parte del déficit cualitativo que afecta a miles de hogares.

De lo contrario, los proyectos tendrían que priorizarse, y los plazos para llevar soluciones a comunidades rurales y urbanas vulnerables serían más largos, incrementando la presión social sobre autoridades locales y nacionales comprometidas con resultados visibles.

Temas Relacionados

Ministerio de ViviendaPresupuestoSubsidio de viviendaVivienda en ColombiaComprar casa en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los proyectos de reparación asignados a militares sancionados por la JEP por ‘falsos positivos’: “Beneficioso para el país”

Un total de 12 integrantes del Batallón La Popa de Valledupar fueron hallados responsables del asesinato de 135 civiles en Cesar y La Guajira. Las víctimas participaron en el diseño de las sanciones

Estos son los proyectos de

“La economía nacional está plenamente reactivada”: Gustavo Petro ‘sacó pechó’ por el crecimiento de 4,3% en julio 2025

El presidente resaltó el avance económico del país y señaló el buen comportamiento del comercio, la salud y la educación, al tiempo que instó al Banco de la República a reducir las tasas de interés

“La economía nacional está plenamente

Este es el programa menos conocido de Bogotá que cambia hogares y remodela viviendas con subsidios de hasta 31 millones de pesos

La iniciativa oficial brinda soluciones habitacionales integrales a sectores desfavorecidos, interviniendo baños, cocinas y estructuras para garantizar mayor seguridad y bienestar a quienes residen en zonas identificadas como prioritarias

Este es el programa menos

Así reaccionó Jaime Garzón a la última descertificación de Estados Unidos a Colombia por lucha antidrogas: “Este paisito”

La medida funciona más como un tirón de orejas público que como una ruptura real de relaciones

Así reaccionó Jaime Garzón a

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

En los 80 se registró la intervención de varias estructuras ligadas al narcotráfico en el fútbol profesional

Referente del América generó polémica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Clan del Golfo estaría impulsando

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

Las zonas en las que camioneros no pueden transitar en la noche: “Estamos viviendo una ola de inseguridad”

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr y el

Martín Elías Jr y el diezmo que aporta a la iglesia: esta es la millonada que entrega el cantante

Esperanza Gómez reveló sus secretos más ‘hot’ para las finanzas y evitar que su negocio caiga en la bancarrota

Falcao reveló el “calvario” que vivió en Bogotá durante su paso por Millonarios: “Me sentía abrumado y asfixiado”

Kimberly Reyes y la influencer Queen Juandy encendieron las redes tras revivir escenas de ‘Sin senos no hay paraíso’: “La diabla y Catalina volvieron”

Karol G presentó dos nuevos megaproyectos educativos de su fundación ‘Con Cora’ para niños en Medellín y Bolívar: “Es un futuro distinto”

Deportes

Referente del América generó polémica

Referente del América generó polémica al recordar el paso del cartel de Cali por el club: “Don Miguel”

Streamer argentino pidió a Edinson Cavani rendir como Dayro Moreno en Boca Juniors: “¿Por qué?"

Luis Javier Suárez debutó con Sporting de Lisboa en Champions League: los palos le impidieron celebrarlo con un gol

Esta fue la charla de Dayro Moreno en el camerino antes de la victoria del Once Caldas contra Independiente del Valle: “¡Dentro de la cancha, hermano! ¡Familia!”

Este es el futbolista ‘freestyle’ colombiano que Cristiano Ronaldo eligió como el mejor del mundo