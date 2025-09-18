Por ser de la Nueva EPS, mujer que estaba en trabajo de parto fue rechazada de varios hospitales de Montería

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una polémica se presentó en Montería cuando una familia denunció que varias clínicas y hospitales de la capital del departamento de Córdoba no atendieron a una mujer que estaba en trabajo de parto.

Según información publicada en Caracol Radio, la dama sostuvo que no fue atendida por personal médico porque está afiliada a la Nueva EPS.

La familia de la paciente, enfrentada a la urgencia de la situación, se vio obligada a recurrir a un ginecólogo particular y reunir $2.500.000 para garantizar la atención médica, luego de que el personal de las instituciones de salud rechazara su ingreso y se negara incluso a tomarle los signos vitales.

El episodio comenzó varios días antes, cuando la gestante empezó a experimentar dolores y fue trasladada en repetidas ocasiones a diferentes clínicas de la ciudad. En cada intento, la respuesta fue la misma: la negativa a recibirla por el hecho de pertenecer a la Nueva EPS.

Martínez González explicó a Caracol Radio que “ninguno nos aceptó, ninguno la quería aceptar porque somos de la Nueva EPS”.

La situación se agravó cuando los dolores aumentaron y la familia temió que el parto ocurriera en la calle, sin asistencia médica.

“Permanecimos ahí afuera porque no nos querían atender… que no porque somos Nueva EPS y no tienen convenio”, relató la tía de la paciente al mismo medio.

La angustia de la familia creció ante la posibilidad de una emergencia de vida o muerte sin respuesta institucional. “¿Qué tal una urgencia de vida o muerte, la persona tendrá que morirse allá afuera?”, expresó Martínez González a Caracol Radio, reflejando la desesperación vivida durante la espera.

Finalmente, la familia optó por contactar a un especialista privado, logrando así que la joven diera a luz a un niño sano. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, pero el caso ha generado alarma sobre la exclusión sistemática que enfrentan los afiliados a la Nueva EPS en la región.

Por el momento, la entidad no se ha pronunciado al respecto.