Por ser de la Nueva EPS, mujer que estaba en trabajo de parto fue rechazada de varios hospitales de Montería

La falta de convenio entre clínicas y la entidad prestadora de salud dejó a una gestante sin atención: sus allegados tuvieron a recurrir a un especialista privado

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una polémica se presentó en Montería cuando una familia denunció que varias clínicas y hospitales de la capital del departamento de Córdoba no atendieron a una mujer que estaba en trabajo de parto.

Según información publicada en Caracol Radio, la dama sostuvo que no fue atendida por personal médico porque está afiliada a la Nueva EPS.

La familia de la paciente, enfrentada a la urgencia de la situación, se vio obligada a recurrir a un ginecólogo particular y reunir $2.500.000 para garantizar la atención médica, luego de que el personal de las instituciones de salud rechazara su ingreso y se negara incluso a tomarle los signos vitales.

El episodio comenzó varios días antes, cuando la gestante empezó a experimentar dolores y fue trasladada en repetidas ocasiones a diferentes clínicas de la ciudad. En cada intento, la respuesta fue la misma: la negativa a recibirla por el hecho de pertenecer a la Nueva EPS.

Martínez González explicó a Caracol Radio que “ninguno nos aceptó, ninguno la quería aceptar porque somos de la Nueva EPS”.

La situación se agravó cuando los dolores aumentaron y la familia temió que el parto ocurriera en la calle, sin asistencia médica.

“Permanecimos ahí afuera porque no nos querían atender… que no porque somos Nueva EPS y no tienen convenio”, relató la tía de la paciente al mismo medio.

La angustia de la familia creció ante la posibilidad de una emergencia de vida o muerte sin respuesta institucional. “¿Qué tal una urgencia de vida o muerte, la persona tendrá que morirse allá afuera?”, expresó Martínez González a Caracol Radio, reflejando la desesperación vivida durante la espera.

Finalmente, la familia optó por contactar a un especialista privado, logrando así que la joven diera a luz a un niño sano. Tanto la madre como el recién nacido se encuentran en buen estado de salud, pero el caso ha generado alarma sobre la exclusión sistemática que enfrentan los afiliados a la Nueva EPS en la región.

Por el momento, la entidad no se ha pronunciado al respecto.

