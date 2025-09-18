Policía reforzará la seguridad por aumento de denuncias de acoso en Transmilenio: en qué consiste la ‘ruta segura en Amor y Amistad’

La Policía Metropolitana de Bogotá incrementa la presencia de uniformados en estaciones y portales con mayor afluencia - crédito TransMilenio

La preocupación por la seguridad de las mujeres en el sistema Transmilenio ha motivado la reciente implementación de la campaña ‘Ruta Segura en Amor y Amistad’ por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Esta iniciativa surge por la percepción de inseguridad que se mantiene alta entre las usuarias, quienes relatan experiencias de acoso, robos y ausencia de presencia policial en estaciones y buses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Varias pasajeras compartieron sus vivencias con La FM, describiendo un ambiente donde la vulnerabilidad es constante.

Una de ellas, aunque no ha sido víctima directa, observa con frecuencia situaciones de riesgo y hurtos.

“Es muy inseguro, sobre todo para nosotras. Hay mucha presencia de personas que generan desorden y uno viaja con miedo”, expresó en diálogo con el medio citado.

La campaña 'Ruta Segura en Amor y Amistad' busca reforzar la seguridad de las mujeres en Transmilenio - crédito TransMilenio

Otra usuaria señaló que, a pesar de la prohibición de ventas ambulantes y actividades no autorizadas dentro de los articulados, la realidad dista de la normativa: “Hay vendedores, cantantes, personas en situación de calle… no todo está mal, pero eso da espacio para que ocurran cosas peores”, afirmó.

El relato de una tercera mujer evidencia la gravedad de la situación. Mientras esperaba un bus, fue intimidada junto a otras pasajeras con arma blanca y despojada de sus pertenencias, sin que hubiera presencia policial en el lugar. “No llegó nadie, no había policías. Solo nos quedó bloquear las cuentas bancarias y esperar”, relató la víctima.

Ante este panorama, la Policía Metropolitana de Bogotá puso en marcha la campaña ‘Ruta Segura en Amor y Amistad’, cuyo propósito es reforzar la presencia de uniformados en las estaciones y portales con mayor afluencia de pasajeros.

La iniciativa de la Policía Metropolitana de Bogotá, denominada Ruta segura en Amor y Amistad promueve la tolerancia, el respeto y la prevención de la violencia de género en el sistema de transporte - crédito @TransMilenio/X

La teniente coronel Viviana Valencia, jefa del Grupo Policía Comunitaria Mebog, explicó que la iniciativa busca promover la tolerancia, el respeto y, especialmente, prevenir que las mujeres sean víctimas de violencia de género o agresiones dentro del sistema.

“Acompañar a los usuarios de este transporte masivo tan importante para la ciudad, nos encontramos en los diferentes portales de Transmilenio pero también en las estaciones con mayor afluencia de público, invitando a los ciudadanos para que en estos días de Amor y Amistad la tolerancia, el respeto, la diferencia por el otro”, detalló la oficial en entrevista con La FM.

Los datos oficiales refuerzan la urgencia de estas acciones. Entre enero y septiembre de 2025, se han registrado 33.200 denuncias por violencia intrafamiliar en Bogotá, lo que representa un incremento de 3.669 casos respecto al año anterior. En ese mismo periodo, la Policía reportó la captura de 229 personas por agresiones físicas, 353 por delitos sexuales y 1.783 por violencia intrafamiliar.

La teniente coronel Valencia también destacó que se han realizado más de 53.700 campañas preventivas, alcanzando a más de un millón de ciudadanos. Además, recordó la disponibilidad de las líneas de atención: el 123 para emergencias y la 155, conocida como línea púrpura, especializada en casos de violencia de género.

Violento asalto en Transmilenio deja un herido y cuestionamientos a la reacción oficial

Un hombre fue apuñalado durante un asalto en un bus de Transmilenio en la troncal NQS Sur - crédito Colprensa

La noche del sábado 13 de septiembre, un episodio de violencia dentro de un bus articulado de Transmilenio en la troncal NQS Sur dejó a los pasajeros en estado de alarma, luego de que un hombre resultara herido con un arma cortopunzante durante un asalto.

El ataque, que tuvo como objetivo el robo de un teléfono móvil, generó una fuerte reacción entre los usuarios del sistema, quienes denunciaron la lentitud en la respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia.

De acuerdo con el testimonio de una pasajera que presenció el hecho y registró la situación en video, la víctima recibió una puñalada en la pierna y debió recostarse a lo largo de las sillas del bus, mientras otros pasajeros improvisaban un torniquete con una banda para contener la hemorragia.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa el piso del vehículo cubierto de sangre, lo que evidencia la gravedad de la herida.

Usuarios del sistema denunciaron que, tras el ataque, no se brindó atención médica oportuna a la víctima, quien tuvo que esperar dentro del bus sin que llegaran ambulancias ni personal especializado, lo que generó críticas por la demora en la respuesta.

“Esto es una negligencia de Transmilenio, donde a este señor le pegaron una puñalada por robarle el celular. Llevamos una hora en la estación de Bosa y no llegó nunca una ambulancia y están acá todos esperando”, denunció la mujer en declaraciones recogidas en el video.

La misma pasajera expresó su frustración por la falta de atención inmediata, señalando que la víctima se encontraba en estado crítico y que la ausencia de una reacción oportuna por parte de los servicios de emergencia ponía en riesgo su vida.

“Se juagan las manos cuando lo roban a uno en el Transmilenio y el señor ya está muy mal, se está desangrando y si nadie protesta no lo llevan. Nunca llegó una ambulancia y nunca llegó nadie a que lo auxiliaran”, protestó la testigo en el material audiovisual.

Frente a las críticas, TransMilenio S.A. emitió un comunicado en el que lamentó el incidente y aseguró que, una vez reportada la situación, el centro de control del sistema coordinó las acciones necesarias y activó el protocolo correspondiente.

“Tan pronto fue reportada la novedad, el centro de control coordinó las acciones pertinentes y activó el protocolo. Al lugar acudieron personal de la Dirección Técnica de Seguridad de TransMilenio y agentes de la Policía para atender el caso”, afirmó la empresa en su declaración oficial.

Según la información proporcionada por Transmilenio, agentes de la Policía trasladaron al hombre herido a un centro médico para que recibiera atención especializada.

Además, la entidad manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones que permitan identificar y capturar a los responsables de la agresión.

Transmilenio informó que el ente gestor está listo para colaborar con las autoridades para las investigaciones pertinentes que se adelanten para capturar a los responsables de esta agresión.