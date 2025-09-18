La Ocde advirtió sobre alarmante deserción escolar y bajo rendimiento académico en Colombia y esto respondió el ministro de Educación

El ministro alegó que la información del estudio corresponde al 2022 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El más reciente diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre la educación en Colombia mostró cifras de niveles alarmantes de deserción y bajos resultados estudiantiles.

El informe indicó solo el 16% de los universitarios finalizaba sus estudios en el tiempo previsto, mientras que el 22% abandonaba la carrera en el primer año, una cifra que duplica el promedio internacional.

No obstante, en una entrevista con W Radio, el propio ministro de Educación, Daniel Rojas, reconoció la gravedad de los hallazgos, aunque puntualizó que los datos para Colombia corresponden al año 2022, a diferencia de otros países cuyos registros más actuales abarcan 2023 y 2024.

“No me consuela, porque tenemos muchos retos, pero hay que decirlo con claridad: estamos comparando cifras de 2022 en Colombia con reportes de 2023 y 2024 en otros países”, sostuvo el funcionario en la conversación.

Aunque la página del Ministerio de Educación contuvo un artículo —que no aparece disponible— sobre “el triste panorama” de la educación en el país con respecto al informe de la organización multilateral, el ministro aseguró que sí existen falencias en el sistema educativo nacional.

En el diálogo identificó la desigualdad económica como principal causa de la deserción e insistió en su defensa de la gratuidad en la educación superior pública.

“El Icetex es un banco, y el crédito en sí mismo es una barrera de acceso al derecho. Queremos salvar a los estudiantes del yugo de la deuda”, declaró.

Actualmente, el 97% de los estudiantes en instituciones públicas estudia sin pagar matrícula, objetivo que el Ejecutivo aspira a convertir en gratuidad universal en el futuro próximo.

Las propuestas del ministro Rojas

Entre las iniciativas oficiales resaltadas por el ministro, se encuentran los programas de tránsito inmediato a la educación superior, nivelación académica, apoyos económicos y articulación escolar, que benefician a 35.000 estudiantes en más de 200 municipios, como apuntó un comunicado oficial de la cartera.

No obstante, en el diálogo con Sánchez Cristo, advirtió que la consolidación de estos beneficios depende de la aprobación de un mayor presupuesto por parte del Congreso, recurso necesario para subsidiar intereses de créditos educativos ya existentes.

Por otro lado, el informe de la Ocde puso de manifiesto que uno de cada cinco estudiantes de secundaria en Colombia acumula al menos dos años de retraso y que el país se encuentra muy por debajo del promedio en los resultados de las pruebas Pisa 2022 en matemáticas, lectura y ciencias.

Al cierre de su intervención, el ministro Rojas subrayó que la crisis educativa es también un debate sobre modelos sociales: “Nos comparan con países donde la educación superior es gratuita y universal, como Noruega o Francia. Hacia allá queremos llegar: educación como derecho, no como negocio”, afirmó.

Qué más dice la Ocde

En cuanto a las pruebas Pisa de 2022, en la página web de la organización multilateral figuran varias conclusiones sobre el nivel educativo en el país. La evaluación realizada por la Ocde demostró que el rendimiento de los jóvenes colombianos de 15 años se ubicó muy por debajo del promedio internacional en matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, Colombia obtuvo 383 puntos, frente al promedio de 472 de los países de la Ocde; en lectura, 409 puntos frente a 476; y en ciencias, 411 puntos en comparación con 485.

Solo el 29% alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, valor que contrasta fuertemente con el 69% del organismo, y casi ningún estudiante nacional llegó a niveles destacados (5 o 6).

Además, el 27% de los estudiantes colombianos estaba ubicado en el sector socioeconómico más bajo, logrando apenas un promedio de 352 puntos en matemáticas, lejos de los desempeños observados en países como Turquía y Vietnam para ese mismo segmento.

La diferencia de puntaje en matemáticas entre los estudiantes colombianos con mayores oportunidades y los más desfavorecidos fue de 79 puntos, menor a la brecha promedio de 93 puntos registrada en los países de la Ocde. También se evidenciaron diferencias de género: los niños superaron a las niñas en matemáticas por 9 puntos, mientras que las niñas obtuvieron 12 puntos más que los niños en lectura.