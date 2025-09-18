Colombia

Fiscalía envió a prisión a joven que decapitaba palomas en Ocaña, Norte de Santander: las mataba con la boca

Ronald Stiven Trigos Rodríguez fue capturado en flagrancia en la Plazoleta 29 de mayo: fue sorprendido mientras degollaba con sus dientes a varias palomas frente a decenas de transeúntes

Jhoan Pardo

Jhoan Pardo

El hombre cometía los sacrificios
El hombre cometía los sacrificios delante de los transeúntes en Ocaña, Norte de Santander - crédito Colprensa

En la Plazoleta 29 de mayo del minucipio de Ocaña, Norte de Santander, un incidente causó conmoción el pasado 15 de septiembre después de que un hombre, identificado como Ronald Stiven Trigos Rodríguez, fuera detenido por degollar con sus dientes a dos palomas en espacio público.

La captura en flagrancia ocurrió luego del aviso de ciudadanos que observaron la escena y alertaron a la Policía Nacional, que acudió rápidamente al lugar, encontrando al implicado en el momento de los hechos.

Según las autoridades, el individuo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Durante la audiencia inicial, un fiscal seccional de Norte de Santander lo señaló como presunto responsable del delito de muerte a animal agravado.

El juez de control de garantías decidió imponerle medida de aseguramiento en centro carcelario, de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía.

A pesar de la evidencia en su contra, el acusado negó su responsabilidad y no aceptó los cargos, hecho que también fue registrado en el proceso judicial.

Testigos presenciales describieron cómo Trigos Rodríguez, ante la mirada de numerosas personas, se subía a los lugares donde reposaban las palomas y utilizaba solo sus dientes para decapitarlas.

“Este hombre aparece, misteriosamente, se sube a las palomeras y empieza con sus dientes a arrancarle la cabeza a las palomas”, relató Nohora Pinto, abogada y defensora animalista de Ocaña, en una entrevista concedida a Caracol Radio.

Pinto también destacó que no se trató de un caso aislado, pues ya había actuado bajo el mismo modus operandi en otras zonas públicas del municipio apenas días antes.

“En esta oportunidad fueron atacadas diez palomas. Tengo conocimiento que en los días anteriores fueron una o dos palomas las atacadas”, señaló la jurista a Caracol Radio.

Además, mencionó la existencia de antecedentes de ataques similares protagonizados por el mismo sujeto, generando preocupación entre los habitantes de Ocaña.

Una de las incógnitas centrales en el proceso judicial recae sobre la salud mental del acusado. Pinto indicó que, según versiones anteriores, existía la sospecha de que el hombre sería paciente psiquiátrico, lo que podría influir en su imputabilidad legal.

“El único ente que puede determinar si es inimputable o no es la Fiscalía mediante su investigación, se le tiene que hacer un examen con psiquiatría para que ellos determinen esto”, explicó la abogada en declaraciones recogidas por Caracol Radio.

Muerte de palomas, Ocaña, Norte de Santander, Fiscalía General de la Nación, Ronald Stiven Trigos Rodríguez

