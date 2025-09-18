Caos en Cali: incineraron dos tractomulas y una motocicleta oficial fue hurtada frente a sede de la Univalle

El hecho de alteración del orden público se registró en la tarde del jueves 18 de septiembre - crédito Redes sociales/X

Disturbios en el sur de Cali dejaron dos tractomulas incineradas y una motocicleta oficial hurtada en la tarde de este jueves 18 de septiembre, según información de la Secretaría de Movilidad Distrital.

Los hechos ocurrieron en inmediaciones de la Universidad del Valle, sector que constantemente se ve alterado por alteraciones de orden público, ocasionando cierres en la calle 13 con 100 y en la Avenida Pasoancho debido a los actos vandálicos.

La dependencia informó de manera preliminar que “hay dos vehículos incendiados y fue hurtada una motocicleta de la Secretaría de Movilidad que portaba un agente”, en referencia a los incidentes registrados durante la alteración del orden público. Un grupo de agentes de tránsito permanece en la zona ejecutando planes de desvío para mitigar el impacto en la movilidad.

De acuerdo con algunos reportes extraoficiales, personas encapuchadas prendieron fuego a los dos tractocamiones cerca de la Universidad del Valle y se habrían apoderado de la motocicleta de un agente de tránsito, agravando la situación en el sur de la ciudad.

Noticia en desarrollo...