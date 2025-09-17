Colombia

Vicky Dávila criticó a Gustavo Petro por declaraciones sobre las mujeres: “Sinceramente me pareció asqueroso”

El jefe de Estado generó polémica en el territorio nacional por sus declaraciones en un reciente Consejo de Ministros

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Vicky Dávila, periodista y precandidata
Vicky Dávila, periodista y precandidata presidencial - crédito Colprensa

En el Consejo de Ministros realizado el lunes 15 de septiembre de 2025, el presidente Gustavo Petro generó una nueva polémica al hablar sobre las mujeres.

Según el jefe de Estado, “una mujer libre hace lo que quiera con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer. Dicen que no hable de eso, entonces hablo del hombre”.

La declaración fue cuestionada por diferentes sectores políticos y sociales del territorio nacional. Entre ellos, está la precandidata presidencial y periodista, Vicky Dávila, que lanzó una dura crítica al presidente Petro.

“O sea, sinceramente me pareció asqueroso lo que hizo el presidente anoche. Porque uno no tiene que tener conectado eso con eso. Uno tiene que tener de esto y de esto mucho corazón. Eso es lo que tenemos que tener. Yo podría decir mil groserías acá, pero no las voy a decir, porque a las mujeres no nos pueden medir por eso”, afirmó Dávila.

Vicky Dávila aseguró que las
Vicky Dávila aseguró que las mujeres se les debe “medir” por la inteligencia y su capacidad - crédito @VickyDavilaH/X

Según la periodista, a las mujeres se les debe “medir” por la inteligencia y su capacidad, cuestionando nuevamente las declaraciones del mandatario colombiano.

A las mujeres nos tienen que medir por nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Además, nunca a un hombre le preguntan si tiene el pipí conectado al cerebro”, precisó Vicky Dávila.

La precandidata presidencial compartió sus declaraciones en su cuenta de X, asegurando que a un hombre nunca le realizarían ese tipo de preguntas, motivo por el cual calificó todo lo sucedido como una “degradación”.

“Como Petro salió con esa bajeza sobre las mujeres, hoy terminaron preguntándome en un debate, donde yo era la única mujer, que si yo tenía conectado eso, con eso. A un hombre jamás se lo preguntarían. Qué degradación todo”, aseveró Vicky Dávila.

Vicky Dávila sobre las declaraciones
Vicky Dávila sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

Críticas a Gustavo Petro

Gustavo Petro se encuentra nuevamente en el centro de la controversia debido a comentarios y comportamientos considerados inapropiados hacia las mujeres.

La semana anterior, el presidente generó polémica durante un acto oficial en el Cauca al colocar su brazo sobre el hombro de Gloria Miranda, directora de Sustitución de Cultivo Ilícitos, destacando públicamente sus atributos físicos y haciendo referencia a su reciente matrimonio con la frase: “la perdimos”. El episodio fue interpretado como un acto de acoso y recibió críticas inmediatas.

El presidente negó actuar con
El presidente negó actuar con desprecio hacia las mujeres y afirmó que sus palabras hacia Gloria Miranda fueron sacadas de contexto por sectores que buscan debilitar su imagen - crédito Ovidio González/Presidencia

Días después, el 15 de septiembre de 2025, durante la transmisión del Consejo de Ministros, Petro realizó una declaración que se ha vuelto viral y ha generado fuertes reacciones, incluidas de mujeres que anteriormente apoyaban su administración.

Durante el evento, el mandatario expresó: “Una mujer libre hace lo que se le de la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”. Estas palabras, que podían apuntar a defender derechos y libertades, fueron recibidas con desagrado y cuestionamientos sobre la pertinencia y el tono del comentario.

María Cristina Hurtado, profesora universitaria, abogada y politóloga feminista, manifestó su desacuerdo en redes sociales, señalando sentirse irrespetada pese a haber respaldado el proyecto político de Gustavo Petro.

Desde su perspectiva, exigir respeto por los avances en derechos de las mujeres ha llevado incluso a ser descalificada dentro del propio movimiento.

No solo colectivos feministas han reaccionado. Funcionarios como Andrés Forero también se sumaron a las críticas y cuestionaron la relevancia de abordar la corporalidad femenina en un consejo de ministros, señalando la declaración como fuera de lugar.

En plataformas digitales, internautas de diferentes perfiles expresaron indignación y rechazo, con comentarios que critican la forma en que el jefe de Estado aborda asuntos relacionados con la equidad de género.

La situación ha provocado el distanciamiento de parte de la base social que en su momento respaldó a Petro y ha reavivado el debate sobre su postura respecto a los derechos de las mujeres.

