Marianna Morales, representante de Bogotá en Miss Universe Colombia, denunció discriminación dentro del certamen por ser trans

El testimonio de la concursante transgénero con la banda por la capital del país revela el impacto de los prejuicios y la escasa apertura en espacios donde nuevas voces buscan representación y respeto

Iván Gaitán

Iván Gaitán

Morales representa a Bogotá en
Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia - crédito @mariannamoralesss/Instagram

La participación de Marianna Morales, representante de Bogotá en el certamen de belleza Miss Universe Colombia: el reality, ha puesto en el centro del debate la inclusión y la diversidad en eventos de este tipo que con el tiempo le abrieron las puertas a estas participantes.

Según informó la modelo en una reciente conversación con el programa Los impresentables, de Los 40 Colombia, la concursante es mujer transgénero por lo que a lo largo de su vida ha enfrentado cuestionamientos y comentarios discriminatorios dentro del certamen de belleza como fuera del mismo.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para seguir en firme en su sueño de representar al país en Miss Universe.

Mariana busca demostrar que las
Mariana busca demostrar que las mujeres trans también son mujeres reales - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Durante la conversación con el programa antes citado, Morales relató que experimentó uno de los episodios más duros durante una convivencia con las demás aspirantes.

Según lo revelado al programa Los impresentables, una de sus compañeras, quien representaba a un departamento, manifestó dudas sobre la participación de mujeres trans en competencias tradicionalmente reservadas para mujeres cisgénero.

La representante bogotana citó el momento en el que su compañera le dijo: “¿Tú cuándo has visto que una mujer cisgénero, cisgénero es que es mujer desde el nacimiento, esté en un concurso para mujeres trans?”

Morales aseguró que ese comentario resultó ofensivo y sintió que fue un ataque directo, pero optó por no prestarle atención, pero si dejar en firme que son espacios que con el tiempo la comunidad ha abierto con miras a la igualdad.

Marianna Morales aseguró que el comentario fue hiriente y que con esto busca más que hacer 'hate' contra sus compañeras, a que se encuentren espacios para todos - crédito @los40colombia/IG

Asimismo, indicó que Miss Universe Colombia ha sido un escenario para abrir espacios donde la representación trans cobra protagonismo.

Por otro lado, Morales defendió su presencia en el certamen señalando que la falta de espacios incluyentes obliga a las mujeres trans a abrir nuevas puertas de participación.

“No se han abierto espacios para que nosotras podamos estar ahí. Entonces, que si no se abre un espacio, ¿qué hacemos nosotras? Abrir puertas”, expresó en la entrevista.

La concursante también se refirió a otros comentarios que ha recibido a lo largo de su vida, los cuales atribuye a la desinformación social sobre identidad y orientación.

Morales compartió que en numerosas ocasiones le han preguntado si los hombres que se relacionan con una mujer transgénero deben ser homosexuales.

Mariana tiene 27 años y
Mariana tiene 27 años y es psicóloga - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Elementos como estos, según describió ante Los 40 Colombia, reflejan las barreras y los prejuicios que enfrenta cotidianamente cuando intenta sostener una relación o saben que está saliendo con un hombre.

“El que esté conmigo es un hombre heterosexual, que le va a tocar pasar por otro proceso, pero es heterosexual”, declaró Morales, destacando que la aceptación aún genera miedo por señalamientos sociales.

Incluso, este episodio recuerda en uno de los fragmentos de la entrevista con Los Impresentables los comentarios que recibió en redes sociales sobre su participación, con mensajes en los que le decían que “Bogotá se había quedado sin mujeres para enviar al concurso, pero tuvieron que enviar a un hombre”, entre otros más.

Mariana Morales candidata por Bogotá
Mariana Morales candidata por Bogotá al Miss Universe Colombia 2025 dio detalles sobre la decisión que tomó de convertirse en mujer e iniciar en el modelaje - crédito Cortesía Canal RCN

La infancia y adolescencia de Morales estuvieron marcadas por experiencias difíciles. Desde temprana edad, enfrentó segregación y acoso escolar debido a su expresión de género femenina, incluso antes de iniciar su proceso de afirmación de género.

Morales relató que, durante esos años, sufrió rechazo y agresiones por parte de algunos compañeros, lo que la llevó a sentirse aislada, incluyendo a su familia, que en lugar de brindarle apoyo, también decidieron hacerla a un lado.

“Me rechazaban, no estaban conmigo. Sufrí muchas veces agresión por parte de algunos compañeros”, compartió durante el programa. A pesar de estas adversidades, identificó la cirugía de reasignación de sexo como un punto de inflexión, describiéndolo como el momento más feliz de su vida.

