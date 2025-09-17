Colombia

Juicio contra Daniel Quintero podría afectar su camino a la Presidencia de la República: jurista aclaró los posibles escenarios

El exalcalde de Medellín fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de Aguas Vivas

Jimmy Nomesqui Rivera

Jimmy Nomesqui Rivera

Guardar
Quintero es señalado por un
Quintero es señalado por un proceso registrado durante su paso por la Alcaldía de Medellín - crédito Colprensa

A falta de ocho meses para que se registren las elecciones presidenciales en Colombia, la mayoría de precandidatos ya han adelantado algunas de las propuestas que encabezaran su campaña.

Por ejemplo, Daniel Quintero ha sido noticia por prometer que entregará más de cuatro millones de lavadoras a madres cabeza de hogar en el país, asegurando que el tiempo que utilizan para lavar a mano puede ser aprovechado en otras cosas más importantes.

Semanas después, el exalcalde de Medellín ha vuelto a ser noticia, pero en esta ocasión es porque enfrentará un juicio por su presunta participación en el escándalo de Aguas Vivas.

Cabe recordar que el proceso mencionado se debe a que, presuntamente, Quintero cambió el Plan de Ordenamiento Territorial para beneficiar a terceros con un predio en El Poblado, en el que se iba a construir el Ecoparque Las Palmas, lo que podría tratarse de un “acuerdo criminal” en el que participaron otros funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

Otros funcionarios de la alcaldía
Otros funcionarios de la alcaldía estarían vinculados en el proceso mencionado - crédito Prensa Daniel Quintero

¿Juicio podría afectar su campaña a la presidencia?

El anuncio sobre la inclusión de Quintero en el proceso ha hecho que se especule sobre cómo afectará la campaña del antioqueño en su objetivo de llegar a la Casa de Nariño.

Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Álvaro Acevedo aclaró que en primera instancia el proceso no afectará la campaña de Quintero.

“El llamado que hace la Fiscalía General de la Nación al señor Daniel Quintero, en principio, no le imposibilita continuar con su candidatura a la Presidencia de la República, toda persona se presume inocente hasta que no sea oída y juzgada en el juicio”.

Quintero no podrá ser presidente
Quintero no podrá ser presidente si es condenado - crédito @quinterocalle/X

En ese sentido, el jurista aclaró que en caso de que el proceso avance y el exalcalde de Medellín sea condenado, quedará imposibilitado para llegar a la Casa de Nariño.

“Se le complicaría la vida, el camino, en el entendido que fuera condenado por el juez penal de circuito y esa sentencia fuera ratificada o confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal de Antioquia. En ese evento se activarían las causales de inhabilidad”.

Acevedo indicó que al tratarse de delitos políticos, Daniel Quintero quedaría sin chances de poder llegar a la Casa de Nariño en el futuro.

No podrá ser presidente quien sea condenado por delitos políticos, los cargos mencionados hacen que no sea excepto a esa norma. Estaría siendo condenado por delitos que no son ni culposos ni políticos; en esa eventualidad, si estaría inhabilitado para obtener la presidencia o ejercer en ese cargo”.

Quintero ha optado por mantenerse
Quintero ha optado por mantenerse al margen del tema de Aguas Vivas - crédito Colprensa

Sobre el escrito de acusación contra Quintero, El Tiempo informó que en el documento se menciona la participación de hasta 12 personas de la administración de la capital antioqueña.

En la mención sobre Quintero, en el documento se lee que el exalcalde “habría intentado favorecer económicamente a los particulares cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles más de 40.500 millones de pesos, que correspondían al valor del lote”.

En ese sentido, también se recuerda que en varias ocasiones le explicaron a los funcionarios vinculados que no era posible modificar el Plan de Ordenamiento Territorial; sin embargo, esto se registró mediante el Decreto 412 de 2023.

“Daniel Quintero desconoció los deberes funcionales que le correspondían como alcalde de Medellín, concretamente desconoció los deberes referentes a asegurar que toda actuación administrativa respete la legalidad y normas superiores como las referidas a las competencias constitucionalmente asignadas a los concejos municipales, y el desconocimiento del principio de legalidad se presenta al dirigir la actuación administrativa desbordando la ley”, es parte del texto filtrado por el medio mencionado.

