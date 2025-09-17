Fuerte robo en Bello, ocho delincuentes amenazaron a motociclista: todo quedó captado en cámara de seguridad

Ocho ladrones protagonizaron impresionante robo de una motocicleta en Antioquia - crédito Freepik/Captura video

El violento asalto registrado en Bello, Antioquia, ha generado alerta en la comunidad tras difundirse el video captado por una cámara de seguridad que evidencia la brutalidad del hecho.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa el instante en el que ocho delincuentes, movilizándose en cuatro motocicletas, arrinconaron y amenazaron a dos jóvenes, el lunes 15 de septiembre, a las 10:49 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación muestra cómo los asaltantes, que portaban armas de fuego y se desplazaban en motos de alto cilindraje, actuaron con singular rapidez. Cercaron a las víctimas, las intimidaron violentamente y les arrebataron celulares, bolsos y los cascos de protección.

Un detalle relevante, según los informes preliminares de las autoridades locales, es que el objeto central del robo habría sido una moto Yamaha MT 09, de placas PJZ 37D, cuyo valor ronda los 60 millones de pesos.