Colombia

Fuerte robo en Bello, ocho delincuentes amenazaron a motociclista: todo quedó captado en cámara de seguridad

El registro audiovisual muestra a los atracadores a bordo de cuatro motos, intimidando con armas de fuego y hurtando las pertenencias de las víctimas

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Ocho ladrones protagonizaron impresionante robo
Ocho ladrones protagonizaron impresionante robo de una motocicleta en Antioquia - crédito Freepik/Captura video

El violento asalto registrado en Bello, Antioquia, ha generado alerta en la comunidad tras difundirse el video captado por una cámara de seguridad que evidencia la brutalidad del hecho.

En las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, se observa el instante en el que ocho delincuentes, movilizándose en cuatro motocicletas, arrinconaron y amenazaron a dos jóvenes, el lunes 15 de septiembre, a las 10:49 p. m.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La grabación muestra cómo los asaltantes, que portaban armas de fuego y se desplazaban en motos de alto cilindraje, actuaron con singular rapidez. Cercaron a las víctimas, las intimidaron violentamente y les arrebataron celulares, bolsos y los cascos de protección.

Un detalle relevante, según los informes preliminares de las autoridades locales, es que el objeto central del robo habría sido una moto Yamaha MT 09, de placas PJZ 37D, cuyo valor ronda los 60 millones de pesos.

Temas Relacionados

Hurto moto BelloRobo moto BelloOcho delincuentesIntimidar y amenazarVideo viralCámara de seguridadBelloAntioquiaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos serían los primeros nombres que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Un adelanto señala que la nueva entrega del ‘reality’ incluiría nombres de alto impacto mediático, a quienes ya se atribuyen estrategias para conquistar al público en 2026

Estos serían los primeros nombres

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

El equipo colombiano, en el que juega de Dayro Moreno y es dirigido por Hernán Darío Herrera, tendrá una visita difícil en Quito ante uno de los equipos más destacados del Ecuador

Independiente del Valle vs. Once

Claudia López criticó a la JEP por sentencia contra secretariado de las Farc: “Debería limitar a los condenados a un sitio de pena específico”

La precandidata presidencial afirmó que sí son necesarias medidas punitivas por los grave crímenes, como los secuestros, que cometieron los guerrilleros

Claudia López criticó a la

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Catherine Juvinao y Jaime Raúl Salamanca discutieron por el presupuesto del Icetex: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo”

Parlamentarios protagonizaron un fuerte cruce durante la discusión sobre los recursos para créditos estudiantiles, mientras la representante Juvinao criticó la falta de respuesta del Ministerio de Educación ante los reclamos legislativos

Catherine Juvinao y Jaime Raúl
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Estos serían los primeros nombres

Estos serían los primeros nombres que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Amaranta Hank opinó sobre el video íntimo filtrado de Beéle con Isabella Ladera y envió un contundente mensaje

Hijo de J Balvin criticó la manera en que se viste su mamá, Valentina Ferrer, y la obligó a cambiarse: “No tienes más ropa”

La confesión de Jean Carlos Centeno: así fue su relación secreta con la hija de Rafael Orozco

Carolina Picorios no descarta su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: esto dijo la ‘influencer’

Deportes

Joven colombiano y promesa del

Joven colombiano y promesa del fútbol que había seguido ‘malos pasos’ enfiló su rumbo y ahora prospera vendiendo embutidos: “Me las creí muy rápido”

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Más problemas para Deportivo Pereira: FIFA los sancionó por deuda con futbolista

Leonardo Castro se mostró decepcionado tras la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia ante Envigado