Colombia

Exesposa de Gustavo Petro lo defiende tras polémica por comentario en Consejo de Ministros y critica su “humor negro”

Mary Luz Herrán afirmó que las críticas al mandatario Petro surgen por desconocimiento de su personalidad “si no lo conociera, me parecería imprudente”

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Mary Luz Herrán salió en
Mary Luz Herrán salió en defensa de su exesposo y presidente de Colombia Gustavo Petro - Redes sociales

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, se pronunció tras la controversia generada por recientes comentarios realizados por el mandatario durante un consejo de ministros.

Según informó Semana, Herrán defendió a Petro frente a las críticas por sus declaraciones sobre el clítoris de las mujeres y la posterior reacción de diversos sectores sociales y feministas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el último consejo de ministros, el presidente afirmó: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”.

La declaración, que no recibió respuestas por parte de su gabinete, provocó una oleada de opiniones adversas y protestas públicas.

Un día antes, el jefe de Estado ya había generado reacciones después de elogiar públicamente la belleza de Gloria Miranda, directora de política de drogas del Gobierno.

Herrán, madre de dos hijos del presidente y militante del movimiento Colombia Humana, afirmó: “Me da risa la comedia que arman con el intento de humor de mi ex”, en declaraciones recogidas por el medio citado.

A su juicio, las interpretaciones sobre Petro responden en parte al desconocimiento sobre la personalidad del mandatario.

Desde su experiencia personal, Herrán aseguró que “si no lo conociera, me parecería imprudente. Es pésimo contando cuentos, cuando intenta cantar le salen gallos, y de humor negro no tiene ni idea. Pero nadie, absolutamente nadie, es mejor que él amando este país, su gente, a los más pobres, los vulnerables. Su inteligencia, insuperable”.

Para Herrán, el debate público debería enfocarse en el compromiso social y la capacidad del presidente para atender a los sectores desfavorecidos.

Temas Relacionados

Gobierno PetroGustavo PetroExesposa de Gustavo PetroMary Luz HerránConsejo de MinistrosColombia-Noticias

Más Noticias

Por primera vez Amazon trae a Colombia los Prime Big Deal Days: qué es y por qué se habla de descuentos

Este evento se realizará próximamente y está dirigido a los usuarios con suscripción a Prime

Por primera vez Amazon trae

Pastor Alape, vocero del antiguo secretariado de las Farc, se refirió a la condena impuesta por la JEP: “Tendremos ese karma”

El excomandante responde a cuestionamientos de víctimas sobre la reciente sentencia, subrayando el respeto al dolor causado y la importancia de mantener los compromisos asumidos en la justicia transicional colombiana

Pastor Alape, vocero del antiguo

Gustavo Petro cuestionó a la Secretaria de Seguridad de los Estados Unidos por ingreso irregular de migrantes: “Satanizar a los que vienen del sur”

El presidente colombiano aseveró que las críticas de Kristi Noem, funcionaria de la Casa Blanca, son discriminatorias contra la población migrante

Gustavo Petro cuestionó a la

“Hoy la economía ilícita del oro le da más dinero a los grupos armados que la cocaína”, afirmó el presidente en una publicación en su cuenta de X

Usuarios en redes sociales afirmaron que dicho mensaje del presidente es una petición para que el Banco de la República se convierta en una compra-venta de oro

“Hoy la economía ilícita del

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz aseguró que Yina

Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, novio de la periodista: “No lo suelta”

La hija de James Rodríguez protagonizó video bailando con Gabriel Coronel, esposo de Daniela Ospina: así les fue con la coreografía

Karol G, Andrés Cepeda, Beéle, Monsieur Periné, Silvestre Dangond, entre los colombianos nominados a los Latin Grammy 2025: listado completo

‘Un poeta’: la cinta que llevará a Colombia a los premios Óscar y Goya

La ex Miss Universo Paulina Vega lanzó polémico mensaje en redes sobre la licencia de maternidad en Colombia: “Es un crimen a la humanidad”

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Con Dayro Moreno a la cabeza, así llegó Once Caldas a Quito para el partido ante Independiente del Valle por Copa Sudamericana

Dimayor tomó decisión por los cuatro extranjeros alineados por Atlético Nacional contra Bucaramanga: tendrá que pagar una millonada

Periodista deportivo Nicolás Samper furioso tras la eliminación de Millonarios ante Envigado por Copa Colombia: “Fue una real porquería”