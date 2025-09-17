Exesposa de Gustavo Petro lo defiende tras polémica por comentario en Consejo de Ministros y critica su “humor negro”

Mary Luz Herrán salió en defensa de su exesposo y presidente de Colombia Gustavo Petro - Redes sociales

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, se pronunció tras la controversia generada por recientes comentarios realizados por el mandatario durante un consejo de ministros.

Según informó Semana, Herrán defendió a Petro frente a las críticas por sus declaraciones sobre el clítoris de las mujeres y la posterior reacción de diversos sectores sociales y feministas.

En el último consejo de ministros, el presidente afirmó: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, pues será una gran mujer. Dicen que no hable yo de eso, entonces hablo del hombre”.

La declaración, que no recibió respuestas por parte de su gabinete, provocó una oleada de opiniones adversas y protestas públicas.

Un día antes, el jefe de Estado ya había generado reacciones después de elogiar públicamente la belleza de Gloria Miranda, directora de política de drogas del Gobierno.

Herrán, madre de dos hijos del presidente y militante del movimiento Colombia Humana, afirmó: “Me da risa la comedia que arman con el intento de humor de mi ex”, en declaraciones recogidas por el medio citado.

A su juicio, las interpretaciones sobre Petro responden en parte al desconocimiento sobre la personalidad del mandatario.

Desde su experiencia personal, Herrán aseguró que “si no lo conociera, me parecería imprudente. Es pésimo contando cuentos, cuando intenta cantar le salen gallos, y de humor negro no tiene ni idea. Pero nadie, absolutamente nadie, es mejor que él amando este país, su gente, a los más pobres, los vulnerables. Su inteligencia, insuperable”.

Para Herrán, el debate público debería enfocarse en el compromiso social y la capacidad del presidente para atender a los sectores desfavorecidos.