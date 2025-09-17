Dayro Moreno recibió homenaje del reguetonero Tito el Bambino con una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños

El delantero recibió sorpresa de Feid con el saludo de Tito el Bambino que cantó versión especial de 'Baila morena' - crédito @titobambinoelpatron @dayrogol17/ Instagram

El futbolista Dayro Moreno celebró su cumpleaños número 40 con una muestra de reconocimiento que traspasó el ámbito deportivo.

El goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) recibió un saludo especial del reguetonero puertorriqueño Tito el Bambino, quien interpretó parte del tema Baila Morena en su honor.

La felicitación se difundió rápidamente en redes sociales y tuvo el impulso del cantante Feid, también conocido como Ferxxo. Feid utilizó sus historias de Instagram para dirigir mensajes de admiración y buenos deseos hacia Dayro Moreno, animando además la temporada del delantero con palabras de aliento. Posteriormente, Feid contactó al artista boricua para que se sumara a la celebración.

Tito el Bambino grabó un video dirigido a Dayro Moreno y cerró su mensaje cantando el coro que el narrador deportivo Eduardo Luis adaptó años atrás para celebrar los goles del atacante. En las imágenes, el puertorriqueño incluyó la frase: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”.

“Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga, que todo te salga bien en tu temporada en la Selección, esto es con mucho cariño de parte de Ferxxo”, dijo el reguetonero para después interpretar la canción Baila Morena con un cambio en la letra: “Dayro Moreno, Dayro moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas. Dayro Moreno, Dayro moreno, dale a la bola que nos fuimo’ al garete...”.

La canción que ha representado al delantero, ahora tiene su propia versión con la voz del cantante original - crédito @titobambinoelpatron/ Instagram

La relación entre Dayro Moreno y la canción Baila Morena, lanzada en 2003 por Héctor y Tito, tomó fuerza en el ámbito futbolístico colombiano a partir del uso recurrente de la melodía por narradores deportivos para festejar cada anotación del delantero. El vínculo se consolidó hasta convertirse en un elemento de la cultura popular del fútbol nacional.

La interacción entre los artistas y el futbolista generó múltiples reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo, que también sumaron mensajes de felicitación. “Lo mejor que ha hecho Feid”, “qué momento pa estar vivo”, “se acaba de completar el círculo”, “Denle el nobel de paz a Feid, Ya ha hecho más que Duque y Petro juntos”, escribieron los internautas en redes sociales.