Colombia

Dayro Moreno recibió homenaje del reguetonero Tito el Bambino con una versión especial de ‘Baila Morena’ por su cumpleaños

El delantero colombiano fue sorprendido por Feid, quien contactó al reguetonero puertorriqueño como parte de la celebración por sus 40 años

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El delantero recibió sorpresa de
El delantero recibió sorpresa de Feid con el saludo de Tito el Bambino que cantó versión especial de 'Baila morena' - crédito @titobambinoelpatron @dayrogol17/ Instagram

El futbolista Dayro Moreno celebró su cumpleaños número 40 con una muestra de reconocimiento que traspasó el ámbito deportivo.

El goleador histórico del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) recibió un saludo especial del reguetonero puertorriqueño Tito el Bambino, quien interpretó parte del tema Baila Morena en su honor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La felicitación se difundió rápidamente en redes sociales y tuvo el impulso del cantante Feid, también conocido como Ferxxo. Feid utilizó sus historias de Instagram para dirigir mensajes de admiración y buenos deseos hacia Dayro Moreno, animando además la temporada del delantero con palabras de aliento. Posteriormente, Feid contactó al artista boricua para que se sumara a la celebración.

Tito el Bambino grabó un video dirigido a Dayro Moreno y cerró su mensaje cantando el coro que el narrador deportivo Eduardo Luis adaptó años atrás para celebrar los goles del atacante. En las imágenes, el puertorriqueño incluyó la frase: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas”.

“Dímelo Dayro, felicidades, que Dios te bendiga, que todo te salga bien en tu temporada en la Selección, esto es con mucho cariño de parte de Ferxxo”, dijo el reguetonero para después interpretar la canción Baila Morena con un cambio en la letra: “Dayro Moreno, Dayro moreno, goles pa’ los nenes, goles pa’ las nenas. Dayro Moreno, Dayro moreno, dale a la bola que nos fuimo’ al garete...”.

La canción que ha representado al delantero, ahora tiene su propia versión con la voz del cantante original - crédito @titobambinoelpatron/ Instagram

La relación entre Dayro Moreno y la canción Baila Morena, lanzada en 2003 por Héctor y Tito, tomó fuerza en el ámbito futbolístico colombiano a partir del uso recurrente de la melodía por narradores deportivos para festejar cada anotación del delantero. El vínculo se consolidó hasta convertirse en un elemento de la cultura popular del fútbol nacional.

La interacción entre los artistas y el futbolista generó múltiples reacciones entre fanáticos y figuras del espectáculo, que también sumaron mensajes de felicitación. “Lo mejor que ha hecho Feid”, “qué momento pa estar vivo”, “se acaba de completar el círculo”, “Denle el nobel de paz a Feid, Ya ha hecho más que Duque y Petro juntos”, escribieron los internautas en redes sociales.

Temas Relacionados

Dayro MorenoDayro Moreno canciónTito el BambinoFeidBaila MorenaDayro Moreno Bairla MorenaCumpleaños Dayro MorenoFútbol colombianoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Al estadio Pascual Guerrero de Cali no asistieron más de dos mil hinchas, mientras que los Diablos Rojos podrían quedar eliminados una vez se ponga al día en el calendario de partidos

Así quedó la tabla de

Tulio Gómez, dueño del América de Cali, será candidato al Senado en el 2026: este será el partido político en el que aspirará el accionista deportivo

El dirigente del equipo vallecaucano participará en la contienda electoral de marzo de 2026, luego de haber participado en las elecciones regionales de 2023

Tulio Gómez, dueño del América

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi: este es el comunicado de prensa

Luego de un día de rumores sobre la salida del entrenador del equipo paisa, los directivos confirmaron la salida del argentino y anunciaron quién será técnico encargado para el partido ante Unión Magdalena

Atlético Nacional hizo oficial la

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Esto fue lo que pasó con la joven agredida a la salida del Festival Cordillera: reveló los acontecimientos previos

Tania Cortés asegura que vivió un tenso momento al cierre del evento en el parque Simón Bolívar, donde fue atacada por otra asistente en medio de la multitud y la confusa logística del festival

Esto fue lo que pasó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Esto fue lo que pasó

Esto fue lo que pasó con la joven agredida a la salida del Festival Cordillera: reveló los acontecimientos previos

Sara Corrales emociona en redes sociales: comparte el texto escrito a mano de sus votos matrimoniales para Damián Pasquini

Lina Tejeiro confesó el apodo que más le dolió en la actuación: “Está muy gordita, yo tengo un amigo que la puede operar”

Ranking Spotify en Colombia: top 10 de los podcasts del momento

Elder Dayán lanzó el video oficial de su versión de “Inevitable” de Shakira

Deportes

Así quedó la tabla de

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido aplazado de América de Cali vs. Bucaramanga

Tulio Gómez, dueño del América de Cali, será candidato al Senado en el 2026: este será el partido político en el que aspirará el accionista deportivo

Atlético Nacional hizo oficial la salida del argentino Javier Gandolfi: este es el comunicado de prensa

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026 con Luis Díaz en acción

Independiente del Valle vs. Once Caldas EN VIVO, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones