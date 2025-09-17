Colombia

Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

El relato de la hermana de Tatán Mejía demostró que, en ocasiones, las primeras impresiones no son las que cuentan

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
La relación se fue construyendo con el tiempo y, aunque ahora son cercanas, no siempre fue así - crédito rastreandofamosos / Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Mejía, hermana del motociclista Tatán Mejía, compartió con sus seguidores detalles sobre cómo conoció a la reconocida presentadora Maleja Restrepo, y reveló cómo cambió de opinión desde el primer encuentro hasta ahora. Y es que la percepción inicial que la mujer tuvo de su cuñada, era muy distante de la relación cercana que mantienen en la actualidad.

Al responder a la pregunta de uno de los usuarios de la plataforma sobre si Maleja Restrepo le había caído bien desde el principio, Natalia Mejía fue completamente honesta y recordó que su primera impresión no fue muy buena y se formó al verla en el programa de televisión La isla de los famosos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según le contó a los usuarios de la plataforma, su cuñada no fue de sus afectos de inmediato: “La verdad, no. Cuando yo la veía en La isla de los famosos yo decía: ‘qué pelada para gritar’”, confesó Natalia en su interacción con los seguidores.

Cabe mencionar que el primer encuentro presencial entre ellas se llevó a cabo en una discoteca de Medellín, donde Natalia Mejía asistió acompañada de su hermana mayor. En ese momento, la reacción de Maleja Restrepo fue efusiva, lo que reforzó la impresión inicial de Natalia.

“La primera vez que la vi fue en una discoteca de Medellín a la que fui con mi hermana mayor. Ella me reconoció y, apenas me vio, gritó: ‘¡La hermana de Tatán!’”, relató. Ante esa situación, su respuesta fue breve y distante: “Yo solo le respondí: ‘Hola, sí amiga, qué más’ y el abrazo”, pues no consideraba que tuvieran la cercanía necesaria para conversar con ella.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo
Tatán Mejía y Maleja Restrepo son reconocidos por su complicidad y buena relación con sus respectivos familiares - crédito @maleja_restrepo/Instagram

Sin embargo, la relación entre ellas experimentó un giro significativo poco tiempo después. Según el relato de Natalia, dos meses más tarde tuvo la oportunidad de conocer mejor a la reconocida presentadora durante una visita a su finca. En esa ocasión, la presentadora mostró una faceta completamente diferente, lo que permitió que la percepción de Natalia cambiara radicalmente.

“A los dos meses fui a mi finca y ahí la conocí bien. Estaba supertranquila, me pareció encantadora. Desde entonces pensé: ‘me encanta, es superdivertida, chistosa, la más querida. Claro, grita cuando se emociona, pero es el mejor regalo que nos ha dado el universo’”, expresó Natalia sobre el radical cambio de percepción que tuvo.

La sinceridad de Natalia Mejía fue notoria, pues se mostró crítica al recordar su actitud inicial: “Yo soy una idiota, ya, o sea, lo acepto”, admitió al recordar su reacción distante en el primer encuentro. Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció y la presentadora se integró plenamente a la familia.

Ella llegó para complementar esta familia tan bacana”, finalizó la hermana de Tatán Mejía en su mensaje, dejando claro el aprecio y la cercanía que hoy siente por su cuñada, pues es una de las familias más queridas de la farándula criolla.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo
Tatán Mejía y Maleja Restrepo sorprenden en redes con cada aparición - crédito @maleja_restrepo / Instagram

Maleja se quiere tatuar el rostro de Tatán

La famosa sorprendió a su madre, Nelly Tafur, al decirle que se tatuará el rostro de su pareja, pues ella no ocultó su desacuerdo ante la idea de que su hija lleve la imagen de su pareja grabada en la piel. Durante una conversación, la presentadora compartió su deseo de realizarse un nuevo tatuaje, argumentando que su intención era “llevar a Sebas a todos lados y tenerlo presente”.

Además, le mostró a su madre la pierna, pues le dijo que allí planea hacerse el tatuaje y la respuesta fue contundente: “¡Ay, no!, ¿dónde?, ¡ay, qué horror!”, exclamó, provocando la risa de su hija. Ante esto, la madre suplicó: “Ay, no, nena, no se lo haga, chiquita, deme ese gusto, cuando me vaya de este mundo haga lo que quiera”.

Nelly calificó la idea como “horrible” y le argumentó que no veía necesario un tatuaje para recordar a Tatán, ya que, según sus palabras, “Lo tiene en cuerpo presente”.

Temas Relacionados

Maleja RestrepoTatán MejíaMaleja y TatánNatalia MejíaHermanas de Tatán MejíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Los colombianos deben aprender a dormir mejor: expertos hablaron de uno de los temas que ‘desvelan’

Durante la Feria del Hogar 2025, las marcas han enfocado sus esfuerzos en brindar asesoría personalizada, con el fin de desmontar mitos y promover la elección adecuada de productos, así como prácticas de higiene del sueño, ante la persistencia de costumbres que afectarían el descanso

Los colombianos deben aprender a

Corte Suprema exigió a la Fiscalía y a la Dijín reportar procesos contra ‘Pipe Tuluá’ antes de decidir su extradición

El alto tribunal busca determinar si en Colombia ya existen investigaciones por los mismos hechos que motivan la solicitud de una corte de EE. UU., lo que podría activar el principio de ‘non bis in ídem’

Corte Suprema exigió a la

Enrique Peñalosa explicó por qué el dólar bajó de precio: criticó a Petro y dijo que “hay una avalancha de los narcos”

La aparente bonanza para los consumidores esconde riesgos para la competitividad y la estabilidad de los sectores productivos, según dijo el exalcalde de Bogotá

Enrique Peñalosa explicó por qué

Consejo de Estado analizará nulidad en la elección de Carlos Camargo como magistrado, tras lluvia de demandas

El ex defensor del Pueblo fue escogido por el Senado para ocupar una de las nueve sillas de la Corte Constitucional, tras una votación realizada el 3 de septiembre

Consejo de Estado analizará nulidad

Evalúan llevar la condena contra los exjefes Farc a la Corte Penal Internacional: una víctima de secuestro de la extinta guerrilla detalló las razones

Clara Rojas, víctima de secuestro por parte de la extinta guerrilla, señala que también está sobre la mesa la opción de acudir a la Cidh para que revise a fondo la sentencia de la JEP

Evalúan llevar la condena contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La intimidante estrategia con la

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a Yaya

Yina Calderón respondió a Yaya Muñoz por supuesto enamoramiento de José Rodríguez: “A mí no me gustan ‘hetero-confundidos’”

¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Colombia

Jackson Martínez y su transición del fútbol a la música: “No me dará vergüenza hablar de Dios”

Andrés Parra abrió su corazón y sorprendió con confesiones sobre su adicción: “Era totalmente relacionada con una incapacidad”

El reguetón de Yandel se une a una orquesta sinfónica en un show único en Bogotá: conozca fecha y precios de boletería

Deportes

Alfredo Arias y un nuevo

Alfredo Arias y un nuevo “elogio” a la hinchada del Junior: “Puede tener la más grande de Colombia”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Atlético Nacional perdió la opción de contratar a un reconocido técnico español: le quedaría otro candidato extranjero

Así fue la reacción de los jugadores de Once Caldas al ver videos de sus hinchas yendo a Quito para duelo por Sudamericana

Bayern Múnich empezó la Champions con victoria 3-1 sobre el Chelsea: Luis Díaz no brilló en el partido