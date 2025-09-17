Cuñada de Maleja Restrepo reveló lo que pensaba de la actriz y presentadora: “Yo soy una idiota”

La relación se fue construyendo con el tiempo y, aunque ahora son cercanas, no siempre fue así - crédito rastreandofamosos / Instagram

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Mejía, hermana del motociclista Tatán Mejía, compartió con sus seguidores detalles sobre cómo conoció a la reconocida presentadora Maleja Restrepo, y reveló cómo cambió de opinión desde el primer encuentro hasta ahora. Y es que la percepción inicial que la mujer tuvo de su cuñada, era muy distante de la relación cercana que mantienen en la actualidad.

Al responder a la pregunta de uno de los usuarios de la plataforma sobre si Maleja Restrepo le había caído bien desde el principio, Natalia Mejía fue completamente honesta y recordó que su primera impresión no fue muy buena y se formó al verla en el programa de televisión La isla de los famosos.

Según le contó a los usuarios de la plataforma, su cuñada no fue de sus afectos de inmediato: “La verdad, no. Cuando yo la veía en La isla de los famosos yo decía: ‘qué pelada para gritar’”, confesó Natalia en su interacción con los seguidores.

Cabe mencionar que el primer encuentro presencial entre ellas se llevó a cabo en una discoteca de Medellín, donde Natalia Mejía asistió acompañada de su hermana mayor. En ese momento, la reacción de Maleja Restrepo fue efusiva, lo que reforzó la impresión inicial de Natalia.

“La primera vez que la vi fue en una discoteca de Medellín a la que fui con mi hermana mayor. Ella me reconoció y, apenas me vio, gritó: ‘¡La hermana de Tatán!’”, relató. Ante esa situación, su respuesta fue breve y distante: “Yo solo le respondí: ‘Hola, sí amiga, qué más’ y el abrazo”, pues no consideraba que tuvieran la cercanía necesaria para conversar con ella.

Sin embargo, la relación entre ellas experimentó un giro significativo poco tiempo después. Según el relato de Natalia, dos meses más tarde tuvo la oportunidad de conocer mejor a la reconocida presentadora durante una visita a su finca. En esa ocasión, la presentadora mostró una faceta completamente diferente, lo que permitió que la percepción de Natalia cambiara radicalmente.

“A los dos meses fui a mi finca y ahí la conocí bien. Estaba supertranquila, me pareció encantadora. Desde entonces pensé: ‘me encanta, es superdivertida, chistosa, la más querida. Claro, grita cuando se emociona, pero es el mejor regalo que nos ha dado el universo’”, expresó Natalia sobre el radical cambio de percepción que tuvo.

La sinceridad de Natalia Mejía fue notoria, pues se mostró crítica al recordar su actitud inicial: “Yo soy una idiota, ya, o sea, lo acepto”, admitió al recordar su reacción distante en el primer encuentro. Con el paso del tiempo, la relación se fortaleció y la presentadora se integró plenamente a la familia.

“Ella llegó para complementar esta familia tan bacana”, finalizó la hermana de Tatán Mejía en su mensaje, dejando claro el aprecio y la cercanía que hoy siente por su cuñada, pues es una de las familias más queridas de la farándula criolla.

Maleja se quiere tatuar el rostro de Tatán

La famosa sorprendió a su madre, Nelly Tafur, al decirle que se tatuará el rostro de su pareja, pues ella no ocultó su desacuerdo ante la idea de que su hija lleve la imagen de su pareja grabada en la piel. Durante una conversación, la presentadora compartió su deseo de realizarse un nuevo tatuaje, argumentando que su intención era “llevar a Sebas a todos lados y tenerlo presente”.

Además, le mostró a su madre la pierna, pues le dijo que allí planea hacerse el tatuaje y la respuesta fue contundente: “¡Ay, no!, ¿dónde?, ¡ay, qué horror!”, exclamó, provocando la risa de su hija. Ante esto, la madre suplicó: “Ay, no, nena, no se lo haga, chiquita, deme ese gusto, cuando me vaya de este mundo haga lo que quiera”.

Nelly calificó la idea como “horrible” y le argumentó que no veía necesario un tatuaje para recordar a Tatán, ya que, según sus palabras, “Lo tiene en cuerpo presente”.