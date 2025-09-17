Conozca quién está detrás del crecimiento de Valeria, de ‘MasterChef Celebrity’, en redes sociales

Esta proyección multifacética le permite no solo mantenerse vigente ante una audiencia cambiante sino reinventarse continuamente - crédito @valeriaaguilar9/ Instagram

El universo de los creadores digitales en Colombia vio ascender a Valeria Aguilar como una de las figuras más influyentes y carismáticas, capaz de establecer una relación genuina con quienes la siguen día a día.

A través de su perfil en plataformas como Instagram y TikTok, Valeria logró traspasar los límites del entretenimiento tradicional, brindando piezas de contenido espontáneo donde lo común se transforma en situaciones llenas de comicidad y cercanía.

Su principal herramienta es la capacidad de trasladar el humor cotidiano al formato audiovisual, utilizando sonidos y extractos que pronto se viralizan, permitiendo que miles de usuarios encuentren en su trabajo un reflejo fiel de sus propias experiencias y emociones diarias.

El papá detrás del éxito en las redes sociales

El impacto de su trabajo en el entorno digital no solo se mide en cifras, aunque estas sean llamativas por sí mismas. Valeria suma más de 800.000 seguidores combinando sus cuentas, y a lo largo de su trayectoria ha recolectado cerca de 10 millones de “me gusta” y consiguió hasta 9 millones de visualizaciones en un solo contenido. Más allá de la estadística, la clave de su éxito reside en una autenticidad que la distingue en un universo saturado de propuestas.

Don Gabo hace parte del contenido de Valeria - crédito @valeriaaguilar9 / IG

Parte importante de ese magnetismo se debe a la presencia constante de su padre, conocido como Don Gabo, que se convirtió en un personaje tan popular como la propia Valeria. Juntos protagonizan videos donde las situaciones familiares cobran un matiz especial, reforzando el sentido de pertenencia y cotidianeidad que caracteriza la relación entre la creadora digital y su comunidad. La figura de Don Gabo traspasó las fronteras de lo anecdótico, constituyéndose en un elemento esencial del universo creativo de Valeria y en parte fundamental de su crecimiento y consolidación como figura pública.

Para sus seguidores, la carrera de Valeria Aguilar se perfila como un recorrido en constante transformación, donde la creatividad, la vinculación con la familia y la exploración de nuevos formatos continúan abriendo oportunidades. Esta proyección multifacética le permite no solo mantenerse vigente ante una audiencia cambiante sino reinventarse continuamente, garantizando que cada etapa profesional sume niveles de profundidad y alcance más allá de cualquier frontera, ya sea digital o presencial.

Stand-up comedy: un nuevo show de Valeria

Tras su amistad en ‘Masterchef Celebrity 2025’ Valentina Taguado y Valeria Aguilar se unen para un show en vivo - crédito Cortesía Canal RCN

El reciente desenlace en el que Valeria resultó eliminada de un reality show no marcó un distanciamiento con su audiencia, sino, por el contrario, la entrada en una etapa de mayor exposición e interacción. El vínculo que estableció en el reality con Valentina Taguado, que también destaca en el ámbito humorístico, propició la creación de nuevos proyectos que han extendido el alcance de ambas más allá de las redes. Juntas concretaron una aventura conjunta en el género del stand-up comedy, lanzando un espectáculo llamado Todo Vale que tomó forma primero en las tarimas de Medellín y Bogotá.

Uno de los elementos más característicos de este nuevo formato fue la decisión de Valeria y Valentina de representar su espectáculo con dos zarigüeyasanimadas, inspiradas en los personajes secundarios de la película animada La era de hielo. Este símbolo no es casualidad, las zarigüeyas son conocidas por sus travesuras y su sentido de compañerismo, cualidades que replican la complicidad y dinámica que contribuyen ambas comediantes tanto durante la competencia televisiva como en su posterior recorrido como dupla artística. De este modo, los personajes no solo cumplen una función decorativa, sino que representan la esencia de lo que Valeria y Valentina pretenden transmitir humor, solidaridad y espontaneidad.

Su principal herramienta es la capacidad de trasladar el humor cotidiano al formato audiovisual - crédito Transmisión Canal RCN

El éxito en los escenarios físicos confirma que estos creadores tienen la capacidad de conectar con los públicos más allá del universo virtual, y que logran adaptar su humor y estilo a otros lenguajes, manteniendo la misma frescura e ingenio que las caracteriza en las plataformas digitales. Todo Vale no solo proporciona una nueva vitrina para el humor femenino contemporáneo, sino que también da voz a nuevas formas de complicidad entre mujeres dentro del espectáculo y el entretenimiento colombiano.