Colombia

Colombia: cotización de cierre del dólar hoy 17 de septiembre de USD a COP

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 3.877,47 pesos colombianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,74% con respecto a la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 3.906,32 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,44% y en el último año aún mantiene un descenso del 13,45%.

Analizando este dato con el de días anteriores, invirtió el resultado de la sesión previa, cuando cerró con un ascenso del 1,11%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado. En cuanto a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue sutilmente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general recientemente.

El panorama económico para Colombia para 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del ’10′ con la selección Colombia: “Lo mismo le pasó”

El volante cucuteño participó del duelo entre el conjunto Esmeralda y Tigres de Monterrey en el que no se sacaron ventaja

Técnico del León, de James

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026: va ganando el equipo de Luis Díaz

Los dirigidos por Vincent Kompany debutan en el Allianz Arena ante el vigente campeón del mundo, con el colombiano buscando una nueva anotación con los alemanes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Juicio contra Daniel Quintero podría afectar su camino a la Presidencia de la República: jurista aclaró los posibles escenarios

El exalcalde de Medellín fue vinculado por la Fiscalía General de la Nación por el escándalo de Aguas Vivas

Juicio contra Daniel Quintero podría

El Ministerio del Interior denunció ante la Fiscalía a todos los Grupos Armados Organizados por crímenes de guerra

La denuncia, radicada por el viceministro Gabriel Rondón, se basa en hechos ocurridos en La Plata, Huila, donde civiles fueron obligados a enfrentar a la fuerza pública

El Ministerio del Interior denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamientos entre facciones de la

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

ENTRETENIMIENTO

Margarita Rosa de Francisco habló

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su deseo de no convertirse en madre y de las críticas que ha recibido por esa determinación

Nuevos nombres de personajes que podrían entrar a “La casa de los famosos Colombia” en su tercera temporada

Amaranta Hank opinó sobre el video íntimo de Beéle con Isabella Ladera y envió un contundente mensaje: “No hay leyes que controlen”

Hijo de J Balvin criticó la manera en que se viste su mamá, Valentina Ferrer: “No tienes más ropa”

Se confesó Jean Carlos Centeno: así fue su relación secreta con la hija de Rafael Orozco

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026: va ganando el equipo de Luis Díaz

Técnico del León, de James Rodríguez, se quejó de la presencia del ’10′ con la selección Colombia: “Lo mismo le pasó”

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: el Blanco Blanco visita Ecuador

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Jugadores de Millonarios fueron agredidos tras ser eliminados de la Copa Colombia por el Envigado