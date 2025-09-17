Colombia

CNE aprobó fusión de partidos del Pacto Histórico, pero dejó sin opciones a Colombia Humana: le negó adhesión por lío su Asamblea

Los magistrados del Consejo Nacional Electoral aprobaron por unanimidad la fusión, siempre y cuando los partidos no cursen procesos investigativos o sancionatorios

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Colombia Humana no podrá fusionarse
Colombia Humana no podrá fusionarse con el Pacto Histórico por las investigaciones que adelanta el CNE sobre la campaña del presidente Gustavo Petro - crédito redes sociales

El futuro político de Colombia Humana y el Pacto Histórico quedó en vilo tras la más reciente decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que aprobó la fusión de algunos de los partidos integrados en la coalición, pero excluyó a la casa política fundada por Gustavo Petro por irregularidades en su proceso interno.

Los magistrados del CNE, en sala plena realizada este miércoles 17 de septiembre, validaron que la Unión Patriótica, el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista podrán unirse en una sola colectividad, siempre y cuando resuelvan primero cualquier proceso administrativo pendiente en el tribunal electoral.

La decisión responde a la estrategia jurídica planeada por el Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Así, se busca fortalecer su capacidad para presentar coaliciones y listas conjuntas en el ámbito legislativo y presidencial.

No obstante, la resolución establece una condición fundamental: todas las colectividades que deseen adherirse al Pacto Histórico deberán resolver sus procesos administrativos ante la autoridad electoral, de lo contrario sería negada la solicitud.

Precandidatos, congresistas y militantes del
Precandidatos, congresistas y militantes del Pacto Histórico se concentraron frente al CNE en Bogotá, exigiendo el aval para la personería jurídica de la coalición de izquierda - crédito red social X

“Para efectos de lo anterior, se exhortará a los Magistrados del Consejo Nacional Electoral para que, antes del primer día de inscripciones para Congreso de la República, es decir, el 8 de noviembre de 2025, resuelvan las investigaciones pendientes de las agrupaciones políticas que se fusionan. Adicionalmente, los procesos sancionatorios que se inicien con posterioridad a la fecha de esta decisión de los partidos que se fusionan, serán asignados al Pacto Histórico; situación que estará sometida a la condición antes referida”, citó textualmente el órgano electoral

Esto obedece a lo estipulado por el artículo 14 de la Ley 1575 de 2011, que prohíbe la fusión en caso de procesos sancionatorios abiertos: “No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”, según consta en la norma.

A pesar de que la plana mayor del Pacto Histórico aspiraba a una integración total, la Colombia Humana quedó por fuera. Esta exclusión se produjo, según el CNE, debido a un error en la asamblea en la que se discutió la fusión: se necesitaba un quorum de al menos 76.315 afiliados de los 114.381 registrados, pero solo participaron 1.280 durante la votación. Por lo tanto, la decisión no cumplió con los requisitos legales de representación, dejando a la colectividad encabezada por el presidente sin la posibilidad de integrarse al bloque oficial que promoverá candidaturas conjuntas en las próximas elecciones.

La senadora no podrá incluir
La senadora no podrá incluir su partido a la fusión del Pacto Histórico - crédito Colprensa / Colprensa

La decisión fue propuesta por el magistrado Altus Baquero y respaldada de manera unánime por la sala plena. Este desenlace plantea escenarios complejos para el oficialismo. Si la Colombia Humana no revierte la situación, debería presentar lista propia al Senado y la Cámara de Representantes en 2026, compitiendo directamente con el Pacto Histórico y también con sectores alternativos como Unitarios, organización liderada por el exgobernador Carlos Caicedo.

No aceptar la fusión del Movimiento Político Colombia Humana, por no haber cumplido con el quórum que sus mismos estatutos establecidos para poder aprobar un proceso de fusión”, determinó el CNE.

Asimismo, la autoridad electoral dejó por fuera el movimiento liderado por la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, Progresistas, esta vez, por no contar con una personería jurídica que lo avale legalmente.

No aceptar la fusión del Partido Progresistas y la Minga Indígena Política y Social, por no ostentar personería jurídica; atributo sin el cual no es posible hacer parte de un proceso de fusión”, comentó el fallo.

El plazo establecido para resolver todas las investigaciones y habilitar la integridad de la fusión vence el 8 de noviembre de 2025, fecha límite señalada por el CNE para definir la situación jurídica de los partidos.

