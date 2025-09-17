Catherine Juvinao y Jaime Raúl Salamanca discutieron por el presupuesto del Icetex: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo”

La congresista denunció la ausencia de funcionarios en debates clave sobre subsidios para estudiantes, advirtiendo que insistirá hasta obtener soluciones para los beneficiarios del Icetex en 2026 - crédito @CathyJuvinao/X y @JaimeRaulSt

El debate en el Congreso sobre la reforma al Icetex y el control del presupuesto destinado a los subsidios de los créditos para beneficiarios en 2026 generó una fuerte confrontación entre varios parlamentarios el 16 de septiembre. Al día siguiente, dos de los protagonistas de este choque, Catherine JuvinaoyJaime Raúl Salamanca, abordaron el tema en W Radio.

La Comisión Sexta de la Cámara discutió esta semana el presupuesto asignado al sector Educación. La sesión culminó con un intenso intercambio entre la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. En la discusión también participó el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

Con relación a este episodio, en W Radio la congresista Catherine Juvinao se refirió a la falta de respuesta del Ministerio de Educación a los llamados del Congreso. La representante expresó su inconformidad por la ausencia del Ministerio de Educación y del Icetex en espacios de diálogo solicitados por los legisladores.

“Hay que decir es que el Ministerio de Educación y el Icetex no han atendido a 18 invitaciones que les hemos hecho a audiencias públicas y a mesas técnicas, y ayer simplemente intenté que me dieran respuestas y tampoco lo hicieron. Entonces, hay que decir que los vamos a perseguir hasta que les respondan a los jóvenes del Icetex”.

A lo anterior la representante agregó: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo al que me había invitado (...) estos subsidios no son un favor del Gobierno, son una obligación legal. Si no quieren que los persigamos, si no quieren que los expongamos, respondan algo tan sencillo como si en 2026 van a dejar tirados a más de 234 mil usuarios”.