Colombia

Catherine Juvinao y Jaime Raúl Salamanca discutieron por el presupuesto del Icetex: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo”

Parlamentarios protagonizaron un fuerte cruce durante la discusión sobre los recursos para créditos estudiantiles, mientras la representante Juvinao criticó la falta de respuesta del Ministerio de Educación ante los reclamos legislativos

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
La congresista denunció la ausencia
La congresista denunció la ausencia de funcionarios en debates clave sobre subsidios para estudiantes, advirtiendo que insistirá hasta obtener soluciones para los beneficiarios del Icetex en 2026 - crédito @CathyJuvinao/X y @JaimeRaulSt

El debate en el Congreso sobre la reforma al Icetex y el control del presupuesto destinado a los subsidios de los créditos para beneficiarios en 2026 generó una fuerte confrontación entre varios parlamentarios el 16 de septiembre. Al día siguiente, dos de los protagonistas de este choque, Catherine JuvinaoyJaime Raúl Salamanca, abordaron el tema en W Radio.

La Comisión Sexta de la Cámara discutió esta semana el presupuesto asignado al sector Educación. La sesión culminó con un intenso intercambio entre la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, y el ministro de Educación, Daniel Rojas. En la discusión también participó el expresidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con relación a este episodio, en W Radio la congresista Catherine Juvinao se refirió a la falta de respuesta del Ministerio de Educación a los llamados del Congreso. La representante expresó su inconformidad por la ausencia del Ministerio de Educación y del Icetex en espacios de diálogo solicitados por los legisladores.

“Hay que decir es que el Ministerio de Educación y el Icetex no han atendido a 18 invitaciones que les hemos hecho a audiencias públicas y a mesas técnicas, y ayer simplemente intenté que me dieran respuestas y tampoco lo hicieron. Entonces, hay que decir que los vamos a perseguir hasta que les respondan a los jóvenes del Icetex”.

A lo anterior la representante agregó: “El ministro ni siquiera me cumplió con el almuerzo al que me había invitado (...) estos subsidios no son un favor del Gobierno, son una obligación legal. Si no quieren que los persigamos, si no quieren que los expongamos, respondan algo tan sencillo como si en 2026 van a dejar tirados a más de 234 mil usuarios”.

Temas Relacionados

Catherine JuvinaoIcetexRaúl SalamancaPresupuesto IcetexMinisterio de EducaciónColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro habló de la situación económica de Colombia: “Tenemos la revaluación del peso y la disminución del riesgo”

El presidente Petro destacó la “revaluación” del peso colombiano y la “disminución del riesgo”, porque significa capacidad para pagar la deuda

Gustavo Petro habló de la

Más problemas para Deportivo Pereira: FIFA los sancionó por deuda con futbolista

El equipo Matecaña no podrá inscribir jugadores hasta que no salde la deuda con Gonzalo Lencina, lo que se suma a las deudas de tres quincenas a los jugadores del actual plantel

Más problemas para Deportivo Pereira:

Vicky Dávila se fue en contra de Juan Manuel Santos por la condena de la JEP: “Es el responsable principal de esta infamia”

La periodista y precandidata presidencial criticó duramente al expresidente porque en la sentencia contra exlíderes de las Farc “premiaron a los criminales de lesa humanidad y olvidaron a las víctimas”

Vicky Dávila se fue en

Cómo perder peso en forma efectiva con ejercicios que recomiendan la ciencia y expertos: correr, nadar o gimnasio

Especialistas en salud física indican que la elección de rutina debe combinarse con alimentación adecuada, supervisión profesional y preferencias personales para maximizar la pérdida de grasa corporal

Cómo perder peso en forma

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Los dirigidos por Vincent Kompany debutarán en Múnich ante el vigente campeón del mundo, a partir de las 2 p.m., hora colombiana

Bayern Múnich vs. Chelsea EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde de Arauca denunció que

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

Un soldado muerto y otro herido dejó ataque armado en zona rural de Buga tras robo de una camioneta: un delincuente fue abatido

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

ENTRETENIMIENTO

Cómo perder peso en forma

Cómo perder peso en forma efectiva con ejercicios que recomiendan la ciencia y expertos: correr, nadar o gimnasio

Hijo de J Balvin, criticó la manera en que se viste su mamá Valentina Ferrer y la obligó a cambiarse: “No tienes más ropa”

La confesión de Jean Carlos Centeno: así fue su relación secreta con la hija de Rafael Orozco

Carolina Picorios no descarta su ingreso a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: esto dijo la ‘influencer’

Creador de contenido colombiano fue invitado a “La residencia” de Bad Bunny en Puerto Rico y contó los detalles de su experiencia

Deportes

Bayern Múnich vs. Chelsea EN

Bayern Múnich vs. Chelsea EN VIVO, fecha 1 Champions League 2025-2026, Luis Díaz jugará como titular

Más problemas para Deportivo Pereira: FIFA los sancionó por deuda con futbolista

Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025: estas son las probables alineaciones

Leonardo Castro se mostró decepcionado tras la eliminación de Millonarios de la Copa Colombia ante Envigado

Esta es la razón por la que Cristhian Mosquera no juega con la selección Colombia, pese a tener la nacionalidad