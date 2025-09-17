Colombia

La modelo Carolina Picorios también podría ingresar a ‘La casa de los famosos Colombia 3’: “He hablado con el canal”

La modelo reveló que ha tenido conversaciones con el canal para integrar el ‘reality’, pero les preguntó a sus seguidores sobre qué opinan de su posible participación

Juan David Botia Méndez

La modelo alimentó la conversación sobre su posible llegada al programa, tras admitir contactos con la producción y dejar la decisión abierta

La influencer y modelo Carolina Picorios se refirió a uno de los temas que más expectativa ha generado entre sus seguidores en redes sociales: su presunta participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Picorios, que cuenta con más de un millón de seguidores y una carrera que comenzó en Medellín sobre pasarelas locales antes de dar el salto internacional, abordó la pregunta sin evasivas.

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, Picorios respondió de forma directa a quienes le consultaron si formará parte del reality de convivencia.

No les voy a mentir, sí he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?”, afirmó la modelo y dejó abierta la posibilidad de su ingreso al programa. La declaración, que no confirmó ni negó de manera categórica su participación, aumentó la expectativa y las especulaciones sobre su futuro televisivo.

Carolina Picorios resaltó el impacto que su presencia digital ha tenido en su vida profesional y personal.

La interacción constante le ha permitido mostrar desde rutinas de ejercicio y bienestar personal hasta viajes y facetas poco vistas de su día a día. Además, la modelo ha participado en campañas internacionales de moda, lo que amplió su proyección pública.

La modelo no descarta su participación en la nueva temporada del programa de convivencia

Además de su posible presencia en La casa de los famosos Colombia, Picorios respondió a preguntas sobre temas personales. Al ser consultada sobre si se había realizado algún procedimiento estético, contestó con humor: “el tembleque porque me tomé un café hace poco”. Su capacidad para abordar temas ligados a la vida privada con naturalidad ha contribuido a mantener el interés del público.

En paralelo, la vida sentimental de Carolina Picorios ha sido tema de conversación pública. Su relación con el cantante Kapo, iniciada en agosto de 2024, finalizó oficialmente en mayo de este año. Los rumores sobre la ruptura ganaron fuerza cuando ambos dejaron de seguirse en plataformas digitales y Kapo asistió solo a una gala de premios en Miami.

La respuesta de Carolina Picorios mantiene a sus seguidores atentos a la decisión final sobre su ingreso a la próxima temporada del reality, una de las más esperadas de la televisión de entretenimiento en Colombia.

Carolina Picorios habló del cumpleaños de Luisa Fernanda W y si va a estar presente

Carolina Picorios confirma ruptura con Kapo en redes sociales

La confirmación pública de la ruptura entre Carolina Picorios y Kapo ha despejado las dudas que circulaban en redes sociales sobre el estado de su relación. La modelo y creadora de contenido, con más de un millón de seguidores en Instagram, respondió de forma directa a las preguntas de sus seguidores, quienes notaron la ausencia de fotografías recientes junto al cantante urbano.

En una dinámica de preguntas en su cuenta oficial, un usuario le consultó si tenía pareja, a lo que Carolina Picorios contestó: “No, yo les conté a través de una campaña hace meses que estoy solita y se siente hermoso enfocarse en uno”, esta declaración confirmó que la relación con Kapo terminó hace varios meses.

Rumores de ruptura entre Kapo y Carolina Picorios tras dejar de seguirse en redes sociales

El vínculo entre Carolina Picorios y Kapo, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, había sido objeto de especulación entre los internautas, quienes debatieron sobre una posible separación. Aunque Carolina Picorios no ofreció detalles sobre los motivos de la ruptura, dejó claro que atraviesa una etapa significativa en su carrera profesional.

“Desde mayo, estoy soltera.. En realidad hace mucho tiempo… 4 meses completamente sola sanando y trabajando como nunca. Ha sido hermoso… y por eso les digo… confíen en Dios él sabe por qué hace las cosas. Duele, sana, te recuperas y te enfocas”, escribió la modelo en una historia de Instagram.

En el último año, Kapo se consolidó como una de las figuras más influyentes del género urbano, especialmente tras el lanzamiento de sencillos como Ohnana, Uwaie, KorazonG y Pelinegra. Ohnana se posicionó como uno de los temas más escuchados tanto en Colombia como a nivel internacional, lo que contribuyó a fortalecer la presencia del artista en la escena musical. Además, Kapo se ha destacado como referente del afrobeat y el reguetón, ganando reconocimiento por su autenticidad y talento.

La modelo asegura que después de su ruptura con Kapo se ha dedicado sanar

Durante el año anterior, Kapo compartió en varias ocasiones momentos junto a Carolina Picorios, evidenciando una conexión especial entre ambos. Diversos usuarios en redes sociales especularon que el sencillo Uwaie podría haber estado inspirado tanto en su exnovia como en su madre, aunque el artista no ha confirmado esta interpretación.

La relación entre Carolina Picorios y Kapo había captado la atención del público, no solo por la popularidad de ambos en sus respectivos campos, sino también por la interacción constante en redes sociales. La reciente declaración de Carolina Picorios en Instagram, al afirmar que “se siente hermoso enfocarse en uno”, ha sido interpretada como una señal de crecimiento personal y profesional tras la ruptura.

