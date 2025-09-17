Colombia

Baja del dólar en Colombia: turista argentina en Cartagena manifestó sentirse afectada porque contaba con más dinero para su paseo

La extranjera utilizó sus redes sociales para contar que recibió menos plata de la pensada por la volatilidad del dólar en el país

Daniela Beltrán

Daniela Beltrán

La extranjera manifestó tener "sentimientos
La extranjera manifestó tener "sentimientos encontrados" debido a que se ha visto afectada por el bajonazo del dólar en los últimos días

La fuerte caída del dólar en Colombia durante las primeras semanas de septiembre ha motivado un seguimiento tanto de los mercados como de quienes dependen de la divisa estadounidense.

Este descenso, que mantuvo a la moneda por debajo de la barrera de los $4.000, viene incidiendo directamente en la economía cotidiana de ahorradores, empresas importadoras y turistas.

La situación ha trascendido el ámbito técnico y financiero, impactando incluso a extranjeros que visitan el país.

En redes sociales circula el testimonio de una turista argentina en Cartagena, quien relató enfrentar “sentimientos encontrados” respecto a su experiencia en Cartagena.

“Porque yo contaba con ese dinero y ahora tengo menos pesos con mis dólares, o sea, repiola por la situación del país. Me encanta, vamos Colombia, pero a la vez mis dólares (ríe) valen menos, o sea, me puedo comprar menos cosas, porque no es que bajan los precios, los precios siguen igual“, contó la extranjera en su cuenta de Tiktok.

