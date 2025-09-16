Paro de conductores en Bogotá: manifestantes no solo bloquearán la movilidad en la ciudad, también anunciaron un ‘pitatón’

Gremios del transporte denuncian inseguridad, abusos y deterioro vial bajo la administración de Galán - crédito Colprensa

El martes 16 de septiembre, Bogotá será escenario de una de las movilizaciones más amplias de los gremios de conductores en años recientes. La protesta, que iniciará a las 5:00 a. m., fue convocada por líderes de diferentes sectores del transporte para rechazar lo que consideran decisiones arbitrarias, corrupción y mala gestión en la administración de la movilidad local, bajo la dirección del alcalde Carlos Fernando Galán y la titular de la Secretaría de Movilidad, Claudia Díaz.

Entre los voceros más visibles de la movilización se encuentra el concejal Julián Forero, que ha responsabilizado públicamente a la Administración distrital de “proteger a privados y amigos contratistas” en detrimento de los conductores y ciudadanos. “Estamos mamados de la mala gestión del alcalde y de su Secretaría de Movilidad. En vez de garantizar derechos, solo protegen a privados y amigos contratistas, mientras ven a los conductores como un negocio”, afirmó Forero, quien ha sido uno de los principales promotores de la jornada ante el Concejo de la ciudad.

De acuerdo con las organizaciones convocantes, la movilización representa el hartazgo frente a la corrupción, los atropellos y la falta de soluciones que, a su juicio, caracterizan la actual administración. “Bogotá no tiene alcalde. Nos vemos obligados a unirnos en una sola voz de protesta”, destacaron los gremios.

Las razones de la protesta fueron enumeradas por sus promotores y muestran la amplia gama de descontentos entre los conductores:

La presunta pérdida de recursos públicos en corrupción y contratos turbios relacionados con la movilidad.

El uso de infracciones y comparendos como una “caja registradora” que afecta a los ciudadanos.

Reclamos por el incremento de inseguridad para conductores y pasajeros.

Acusaciones de falta de respuesta ante las basuras y el deterioro del espacio público.

La denuncia de que el sistema de grúas y patios se ha convertido en un “negocio de mafias”.

Congestiones y trancones que, aseguran, afectan la calidad de vida sin que existan soluciones concretas.

Huecos y vías en mal estado que ponen en riesgo la integridad de quienes se desplazan diariamente.

Malos tratos y presunto abuso por parte de los agentes de tránsito.

Denuncias sobre el funcionamiento de cámaras de foto detección sin control o autorización.

Obras públicas abandonadas o sin avances significativos en distintos puntos de la ciudad.

Sectores barriales afectados por el olvido de la administración y la ausencia de estrategias eficaces de tráfico.

Reiterados problemas en TransMilenio y falta de planes de contingencia.

Afirmaciones de que el fracaso del sistema de transporte público reta el derecho a la movilidad y a la seguridad, especialmente de las mujeres.

Robos constantes en zonas de parqueo sin garantías mínimas para los usuarios.

Quejas sobre procedimientos arbitrarios desde la Secretaría de Movilidad que, según ellos, “arrinconan al conductor”.

La negativa del alcalde a firmar un decreto que garantice la voz de los conductores en la toma de decisiones.

La postura del mandatario distrital de priorizar ingresos por comparendos e impuestos sobre medidas de seguridad vial.

La movilización iniciará formalmente hacia las 7:00 a. m., con siete puntos de concentración programados: avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, calle 95 con carrera 15, Biblioteca Virgilio Barco, carrera 11 con calle 69, Plaza de Bolívar, Centro Mayor y la autopista Sur con avenida Villavicencio. Se espera que miles de conductores —de taxis, plataformas, buses y particulares— acudan a estos lugares para alzar su voz.

Gran Pitatón de Bogotá

En paralelo, el descontento se expresará con la denominada “Gran Pitatón”, convocada para las 12:00 del mediodía. “Si usted es conductor y está cansado de la mala gestión de la Secretaría de Movilidad, la inseguridad, los abusos y el mal estado de las vías, mañana es el momento de hacerse escuchar. Lo invitamos a participar en la Gran Pitatón. Desde el lugar en el que se encuentre, ya sea en carro, moto o bus, párase y pite”, señalan los organizadores del paro.

La manifestación cuenta con la adhesión de asociaciones de taxis, colectivos de motociclistas, agrupaciones barriales y sindicatos del sector transporte, quienes han sostenido reuniones desde la semana previa para coordinar la jornada y establecer rutas de desplazamiento y puntos de encuentro.

El concejal Julián Forero concluyó: “Defendemos nuestros derechos y los de todos los bogotanos. Esta movilización es la voz de quienes vivimos y sufrimos la ciudad todos los días”.