Ocho funcionarios de tránsito de Cali están bajo investigación por violenta agresión en operativo a motociclista sin documentos

Al menos ocho agentes de tránsito sostuvieron una violenta pelea con un motociclista en Cali: este fue el motivo de la gresca - crédito @ColombiaOscura/X

En redes sociales circuló un video que muestra una violenta agresión de agentes de tránsito de Cali a un motociclista en el barrio Versalles. El caso, ocurrido la mañana del 15 de septiembre de 2025 en el norte de la ciudad, fue calificado como grave, tanto por la Secretaría de Movilidad de Cali como por la Personería Distrital, que buscan esclarecer si existió un uso excesivo de la fuerza por parte de los servidores.

En las imágenes captadas, se observa cómo el motociclista, portando casco, sujeta por el cuello a uno de los agentes de tránsito, mientras al menos ocho funcionarios rodean al ciudadano.

Durante la confrontación, uno de los agentes propina patadas al motociclista, que aparenta ser de complexión robusta. La situación escaló rápidamente, generando una respuesta física por parte de varios funcionarios.

¿Cómo se originó la riña? Esto dijeron desde la Alcaldía de Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali se pronunció tras la pelea entre agentes de tránsito y el motociclista en el barrio Versalles - crédito @MovilidadCali/X

Gustavo Orozco, secretario de Movilidad de Cali, manifestó su rechazo a los hechos violentos registrados durante el procedimiento. “Desde la Secretaría de Movilidad rechazamos de manera categórica los hechos de violencia ocurridos hoy, 15 de septiembre, durante un procedimiento de tránsito”, declaró Orozco.

El funcionario detalló que, según los reportes, el ciudadano implicado no contaba con la documentación al día, intentó evadir el puesto de control, impactó un vehículo de servicio público y agredió violentamente a un agente de tránsito, causándole lesiones en el pecho y la costilla. Posteriormente, el mismo individuo atacó a otro funcionario con varios puñetazos e intentó asfixiarlo.

Orozco reconoció que, en medio de la confrontación, algunos agentes también respondieron con agresiones físicas. “Estos hechos son igualmente graves y ya se encuentran bajo investigación para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. La Secretaría de Movilidad es clara y enfática”, afirmó el secretario. Además, subrayó que los agentes involucrados han sido apartados de los grupos operativos mientras avanzan las investigaciones.

La Secretaría de Movilidad de Cali busca esclarecer si en el caso existió uso excesivo de la fuerza por parte de los guardas de tránsito - crédito captura de video @ColombiaOscura/X/Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Movilidad de Cali precisó que el ciudadano reaccionó de manera agresiva al puesto de control debido a la falta de documentos en regla, agrediendo a una agente de tránsito. La entidad reiteró su postura de rechazo absoluto a cualquier manifestación de violencia, tanto de ciudadanos como de servidores públicos, y confirmó que los funcionarios implicados permanecerán fuera de los operativos de control hasta que concluya la investigación disciplinaria.

Los agentes implicados en la riña serán investigados

Por su parte, la Personería Distrital de Santiago de Cali anunció la apertura de una indagación previa contra al menos ocho agentes de tránsito, ante la posibilidad de que hayan incurrido en agresiones contra un particular. Gerardo Mendoza, titular del Ministerio Público en la capital vallecaucana, explicó que la medida busca esclarecer si existió un uso desmedido de la función pública por parte de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Movilidad, como aparentemente quedó registrado en el video difundido en redes sociales.

Mendoza recordó que, conforme a la ley 1952 de 2019 del Código General Disciplinario, los servidores públicos deben tratar con respeto e imparcialidad a todas las personas con las que interactúan en el ejercicio de sus funciones.

La Personería de Cali anunció indagaciones contra los agentes de tránsito implicados en la violenta agresión contra el motociclista- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La Personería de Cali exige de parte de todo servidor público, respeto hacia los particulares, así como también hemos venido exigiendo el respeto de los particulares hacia los servidores públicos, máxime si están en el desarrollo de sus labores”, enfatizó el personero.

El funcionario advirtió que la Personería no tolerará ningún acto desmedido de funcionarios, empleados o trabajadores del Estado distrital, sin importar su nivel jerárquico, que comprometa la integridad de los particulares o vulnere sus derechos. Mendoza subrayó que tampoco permitirán que se transgredan las normas y leyes bajo el pretexto de labores al servicio de la ciudad.

La Personería, en su rol de ente de control público, verificará las actuaciones de los funcionarios de la Alcaldía y la Secretaría de Movilidad de Cali, con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.